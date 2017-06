Augmenter son trafic grâce à ses clients avec l'UGC

J'invite aujourd'hui Olivier Clémence qui a rédigé cet article pour les e-commerçants qui souhaitent publier plus régulièrement du contenu frais sur leur site afin d'améliorer leur référencement et d'augmenter leurs ventes.

Mais, en réalité, l'UGC est une technique qui s'adapte à tous types d'activités. Si vous avez besoin de booster votre visibilité sur internet, les lignes qui vont suivre devraient vous intéresser.



L'UGC c'est quoi ?

L'UGC est l'abréviation de User Generated Content ou en français, contenu généré par l'utilisateur.

Le principe de l'UGC est très simple à comprendre, il s'agit de mettre en place des outils et des actions qui vont permettre à vos visiteurs/clients de s'exprimer sur votre site afin de créer de nouveaux contenus.

Les avantages

En quoi l'UGC est-il intéressant pour vous ?

En permettant à vos clients de publier sur votre site, vous obtiendrez régulièrement, avec un minimum d'efforts, de nouveaux contenus frais. C'est aussi la garantie pour vous de proposer des articles, des vidéos, des photos, etc.. qui, par définition, intéresseront vos lecteurs, car c'est eux qui les auront générés.

C'est également un excellent moyen de donner de l'importance aux utilisateurs et de leur montrer qu'ils comptent pour vous. Ils seront donc plus à même d'acheter vos produits s'ils se savent écoutés.

L'UGC, permet de rassurer vos clients. En effet, ce que peuvent dire vos clients a souvent plus de poids aux yeux de vos prospects que ce que vous pourrez publier vous-même.

Un des autres avantages que vous pouvez tirer de cette technique est bien sûr l'apport de contenu régulier qui améliorera votre référencement sur des termes souvent employés par vos acheteurs.

Enfin, laisser la parole à vos clients c'est un peu comme mettre en place un sondage permanent. Vous aurez une source fiable et régulière vous permettant de définir précisément les avis, les besoins et les attentes de votre cible.

Les défauts

Vous l'aurez compris, mettre en place une stratégie de génération de contenu par l'utilisateur peut vous apporter beaucoup. Cependant tout n'est pas toujours rose ! En effet, avant d'obtenir de vos clients qu'ils laissent des messages, vous envoient des photos ou créent des vidéos, vous devrez au préalable les avoir convaincus et séduits. Personne n'investira de son temps sur votre site si précédemment vous ne lui avez pas rendu service d'une manière ou d'une autre.

Il faut donc déjà mettre en place une certaine forme de communication afin de vous rapprocher de vos clients pour ensuite les amener à générer du contenu pour votre site.

Il est également possible que vous soyez obligé de temps en temps de refuser un contenu généré par vos utilisateurs. Même si vous n'en êtes pas l'auteur, les publications que vous allez intégrer à votre site se doivent de rester de qualité (vous en êtes aussi responsables légalement). Certains clients, bien que de bonne volonté, peuvent vous soumettre des contenus totalement inappropriés, vous devez alors les refuser en essayant tant que possible de ne pas vexer leur auteur qui sera grandement déçu d'avoir sacrifié du temps pour rien.

Les différents types d'UGC

Voici une liste de solutions qui va vous permettre de mettre en place une stratégie de génération de contenu par l'utilisateur. Chacune est accompagnée de ses avantages, de ses défauts et de différents outils pour les mettre en place. Vous pourrez ainsi mettre en place plus facilement votre propre stratégie d'UGC !

Les commentaires :

C'est certainement une évidence pour tout le monde, les commentaires sont devenus monnaie courante sur les blogs et sur internet en général. Ils permettent à vos lecteurs de réagir sur l'un de vos articles et ainsi d'engager une conversation.

Inconvénients

Pour susciter l'intérêt de vos lecteurs, vos articles doivent être de qualité. Vous n’obtiendrez pas de commentaires sur des articles sans intérêt. Selon la communauté à laquelle vous vous adressez, les commentaires ne viennent pas toujours naturellement, il faut donc inciter vos utilisateurs à engager la discussion.

Il est nécessaire, de suivre de près les commentaires que vous recevez afin d'y répondre. Un lecteur qui vous aura posé une question et n'aura jamais reçu de réponse ne reviendra certainement pas commenter votre blog.

Avantages

Les commentaires permettent, dans de nombreux cas, de compléter avantageusement vos articles. Une publication intéressante peut devenir passionnante si une discussion pertinente s'engage avec vos lecteurs.

Mettre en place des commentaires sur la plupart des plates-formes est devenu extrêmement simple, c'est donc une fonctionnalité que vous pouvez rajouter en quelques minutes sans frais supplémentaires.

Mise en place

Tous les systèmes de création de blog permettent par défaut de laisser des commentaires.

Vous n'avez donc a priori rien de spécial à faire.

Toutefois, vous pouvez rajouter certaines fonctionnalités intéressantes comme la notation des commentaires, l'alerte email ou les réponses « par » commentaire. Ces fonctions permettent de faciliter la discussion autour d'un sujet, les réponses à un commentaire étant mises en exergue elles sont plus facilement identifiables et l'alerte email permet aux membres de la discussion d'être informés lorsqu'ils ont obtenu une réponse à leur question.

Personnellement j'utilise le plugin discuz pour wordpress qui propose toutes ces fonctionnalités (et bien d'autres) et qui est très simple à configurer.

Exemple

Des exemples de commentaires, vous en trouverez facilement sur de nombreux blogs (comme ici). Voici plutôt une capture d'écran de ce que donne le plugin discuz une fois installé.

Les avis

Les avis sont au e-commerce ce que les commentaires sont aux blogs, ils sont devenus également incontournables.

Inconvénients

Obtenir des avis sur vos produits est assez difficile, il est parfois compliqué de faire revenir un client vers votre site une fois qu'il a reçu son produit. Les sollicitations dans ce sens sont désormais très nombreuses et il est souvent nécessaire de trouver de nouvelles techniques ou solutions pour inciter vos acheteurs à partager leur avis suite à une commande.

En réalité, certains avis sont assez simples à obtenir. Ce sont ceux des personnes mécontentes qui n'hésiteront pas à faire l'effort de venir dire du mal de vos services ou vos produits. Il est nécessaire, de modérer et de répondre à ces avis de manière à toujours retourner la situation à votre avantage.

Avantages

Le principal intérêt d'obtenir des avis sur vos produits est de rassurer vos clients avant leur achat. De très nombreuses statistiques le prouvent, les avis clients sont l'un des critères les plus importants lors de la prise de décision de vos acheteurs.

C'est aussi un excellent moyen de compléter une fiche produit, vos clients peuvent parler de problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé et qu'ils ont résolues (ou pas) grâce à votre produit, donnant ainsi des informations supplémentaires aux futurs acheteurs.

Mise en place

C'est également une fonctionnalité qui existe de base sur la très grande majorité des CMS e-commerce, vous n'aurez donc rien de particulier à faire pour permettre à vos utilisateurs de laisser des commentaires.

Il existe toutefois des services externes qui garantissent aux visiteurs que les avis laissés sur votre boutique sont « véridiques », cela améliore la confiance qu'ont vos visiteurs envers votre site.

Les deux plus connus sont trustedshop et avis vérifiés.

L'installation de ce type de service est très simple et se fait via un module gratuit (le service lui reste payant). Vous trouverez ici le module trustedshop et là le module avis vérifiés tous deux pour Prestashop.

Attention, il est nécessaire de se demander à qui appartiennent les commentaires lorsque vous utilisez un service de ce type. Je vous invite à lire l'article de Ludovic Passamonti sur le sujet.

Exemple

Avis et photos de clientes pour Modcloth

Le site modcloth.com propose toutes sortes de vêtements pour femmes. Une boutique de mode en ligne de plus ? Pas tout à fait, si vous vous attardez sur les fiches produits vous pourrez constater que le site demande à ses clientes de laisser des avis accompagnés de photos d'elles portant le produit en question.

C'est un excellent moyen pour Modcloth de dynamiser son site et de montrer ses produits sous tous les angles. De plus, les clientes peuvent bien plus facilement s'identifier aux photos d'autres acheteuses plutôt qu'à des mannequins dont les courbes (certes idéales) ne reflètent pas vraiment la réalité.

Le forum

Bien que difficile à faire vivre, le forum peut être d'une efficacité redoutable pour attirer de nouveaux clients.

Inconvénients

Le principal inconvénient du forum et qu'il est extrêmement difficile de le lancer. Techniquement il existe des solutions plus ou moins simples à mettre en place, ce n'est pas là que le problème se pose.

La vraie difficulté est que vous devrez amener les utilisateurs vers votre forum, les inciter à poser des questions et c'est vous qui dans un premier temps devrez y répondre. C'est donc extrêmement consommateur de temps.

De plus si un Forum sur la même thématique existe déjà vous aurez encore plus de mal à lancer le vôtre. La modération des messages est aussi chronophage, car vous pouvez être tenu responsable des propos publiés (diffamation, etc.)

Avantages

Par contre, une fois que votre forum est lancé il s'auto-alimentera tout seul et si vous avez réussi à fédérer une communauté dont certains membres ont pris l'habitude de répondre aux autres, vous n'aurez besoin d'intervenir que très rarement.

Le forum étant un lieu de discussion pour les utilisateurs autour de votre thématique, il sera par conséquent très efficace en termes de référencement et devrait vous apporter un grand nombre de prospects.

C'est aussi un bon moyen de limiter le SAV.

Mise en place

Selon la plate-forme que vous utilisez, il existe différents plugins pour créer votre propre forum.

Voici par exemple un plugin pour Prestashop et un pour wordpress.

Vous pouvez également utiliser phpbb (voici le site officiel et la communauté française), le plus célèbre des forums open source. Cela vous demandera quelques compétences et un peu de temps pour l'installer (vous trouverez très facilement un freelance pour vous le faire si nécessaire), mais une fois en place vous aurez un outil puissant capable d'accueillir des milliers de messages et d'utilisateurs.

Je vous déconseille très fortement les forums gratuits pré-hébergés tel que forumactif ou autres. Ce type de système vous permet de créer un forum en quelques minutes, mais les limitations sont grandes. L'optimisation en termes de référencement est souvent douteuse et surtout, lorsque vous déciderez de passer à une autre solution, vous aurez beaucoup de problèmes pour récupérer les nombreux messages que comporte votre forum.

Exemple

Oscaro,com

Par définition, le marché sur lequel Oscaro s'est positionné (la vente de pièces détachées auto) amène de très nombreuses questions.

Bien sûr le site propose déjà beaucoup de fiches d'aides, mais la mise en place d'un forum leur permet de fédérer une communauté de clients et de passionnés (qui répondent à leur place). C'est également un très bon moyen de repérer les questions les plus fréquentes pour alimenter leurs fiches-conseils.

Decathlon et sa gamme BTWIN

Dans tous les sports, il y a toujours des passionnés qui veulent un maximum d'informations. Décathlon l'a bien compris et à créé le forum BTWIN sur lequel les fans de vélo peuvent communiquer entre eux, organiser des sorties, trouver des partenaires, etc.

En réalité Décathlon est allé encore plus loin en créant le portail de la communauté BTWIN. Les membres peuvent ainsi poster leurs photo, vidéo, itinéraires, etc. (Si ça c'est pas de l'UGC !).

La FAQ

C'est un peu la petite sœur du forum, mais elle est nettement plus simple à mettre en place.

Inconvénients

Bien que les questions qui composent une FAQ soient celles qui sont posées par les internautes, c'est vous qui devez l'alimenter. Contrairement au forum, elle ne fonctionnera jamais toute seule.

Avantages

L'objectif principal d'une FAQ est de répondre aux questions les plus fréquentes de vos utilisateurs. Vous limitez ainsi le service avant et après-vente.

Pour en savoir plus, je vous invite à lire mon article expliquant quels sont les intérêts de mettre en place une FAQ pour un site e-commerce.

Mise en place

Si votre boutique en ligne utilise Prestashop vous pouvez par exemple télécharger mon module « product FAQ ». Si vous êtes sur WordPress le module Arconix FAQ possède une très bonne réputation. Il existe également Phpmyfaq qui est une solution open source que vous devrez installer manuellement sur votre serveur. Sur wordpress vous pouvez aussi très simplement mettre en place une FAQ en gérant l'ensemble sous forme d'articles. Un petit exemple sur l'un des sites AxeNet.

Exemple

Mc Donalds Canada

La FAQ de Mc Donalds Canada est particulièrement réussie aussi bien en ce qui concerne le design que les fonctionnalités et le contenu qu'elle propose. Il est possible de filtrer les questions par catégories, ou par type de contenu (vidéo, texte, photo). Un exemple à suivre !

L'interview

Simple à mettre en place, l'interview est un moyen vieux comme le monde, mais toujours efficace de donner la parole à vos clients.

Inconvénients

Selon votre cible il n'est pas toujours évident de justifier la mise en place d'interviews. Si vous êtes dans le B2B c'est assez simple, mais si vous vendez des chaussures cela risque d'être plus compliqué.

Avantages

Créer une interview est extrêmement simple et rapide. C'est une très bonne solution pour maintenir un rythme de publication régulier sur votre blog. (J'ai souvent un ou deux interviews d'avance que je peux publier lorsque je suis en retard). C'est aussi très intéressant pour votre référencement, car, selon les questions que vous leur poserez, vos clients utiliseront des termes proches de votre thématique.

Mise en place

Avec internet vous avez tous les outils pour faire des interviews très facilement. Un simple email avec vos questions peut suffire. Vous pouvez aller plus loin en faisant des interviews audio ou vidéo en enregistrant votre conversation sur Skype par exemple et le plugin mp3 skype recorder. Ou encore, si vous désirez que ce soit plus « chaleureux », allez à la rencontre de vos clients et filmez l'interview. Vous n'aurez besoin que d'une caméra et d'un compte Youtube.

Exemple

Mes interviews d'ecommerçants.

Sur mon blog je poste régulièrement des interviews d'e-commerçants . J'envoie par email à mes clients une série de questions concernant leur boutique. J'obtiens ainsi un nouvel article sur mon blog en quelques minutes et en échange mon client gagne quelques liens et de la visibilité pour sa boutique en ligne.

Les concours

Parfois difficiles à mettre en place, ils peuvent être une excellente source de trafic et peuvent même vous faire décrocher le jackpot si vous créez le buzz.

Inconvénients

Les concours sont devenus monnaie courante sur Internet. Si vous voulez sortir du lot, il faudra être imaginatif et proposer quelque chose de jamais vu.

De plus, pour qu'un concours soit intéressant pour vous, il faut qu'il y ait beaucoup de participants il faudra donc le promouvoir de manière conséquente.

Avantages

Parmi les techniques d'UGC existantes, les concours ont certainement le plus gros potentiel en termes de viralité. Un concours bien ficelé, original, et bénéficiant d'une bonne promotion initiale pourra créer le buzz et vous apporter un trafic plus que conséquent.

De plus, les concours se prêtent très bien à l'utilisation d'autres formats que le texte. C'est l'occasion de varier vos contenus en y ajoutant des vidéos ou des photos qui dynamiseront votre site.

Mise en place

Mettre en place un concours par vous-même n'est pas toujours simple, il existe désormais des services payants certes, mais qui vous simplifieront grandement la tâche. Vous pouvez par exemple lire le guide complet de Rudy Viard sur le sujet.

Exemple

Starbucks white cup contest

En avril 2014 Starbucks a créé un concours, le "starbucks white cup contest" dans lequel ils ont demandé à leurs clients de décorer leurs tasses (en carton blanc) Starbucks. Il suffisait aux participants d'acheter un café chez Starbucks, de décorer la tasse, de prendre une photo et de la publier sur Twitter avec le tag "#WhiteCupContest".

La plus belle tasse serait alors produite en édition limitée.

Le concept est parfait !

Starbucks incite les utilisateurs à acheter leur produit pour participer au concours. Ils obtiennent (gratuitement) beaucoup de photos où l'objet principal est leur produit. Avec la publication sur Twitter et l'utilisation du hashtag, chaque nouvelle photo génère un mini-buzz sur le concours susceptible d'attirer de nouveaux participants. Starbucks obtient au final un design gratuit pour une édition limitée de leur produit

Votre imagination

Bien sûr, les différentes solutions proposées ci-dessus ne sont que des suggestions. Il n'y a aucune limite particulière pour créer du contenu via vos utilisateurs. Je vous conseille fortement de faire marcher votre imagination, car si vous trouvez l'idée originale que personne n'a encore eue, il est possible que vous ayez entre les mains votre poule aux œufs d'or.

Si vous êtes en manque d'inspiration, regardez autour de vous. Tous les jours, de nombreuses entreprises utilisent des techniques d'UGC. Vous pouvez parfaitement les copier et les adapter à votre cible.

Quelques exemples supplémentaires

Les recettes de Kraft

Kraft est une société américaine qui vend des produits alimentaires.

Leur idée est à la fois simple et totalement géniale. Ils demandent à leur client de créer des recettes à partir des produits Kraft. Ils ont créé un site dédié (kraftrecipes.com) sur lequel les clients peuvent poster directement leur recette et, histoire de rendre tout cela extrêmement efficace, à la fin de chaque recette vous avez la liste des ingrédients utilisés avec la possibilité de les ajouter directement dans votre panier.

Les mamans à l'honneur

Le site newbeautymd.com a lancé un concours dans lequel il demandait à ses fans Facebook de rédiger un texte de 500 mots dans lequel ils devaient expliquer pourquoi leur mère méritait de bénéficier d'un relooking gratuit. Chaque message était posté sur la page Facebook du site et les membres pouvaient voter pour élire le meilleur.

Capture the colourful world

Le moteur de recherche de voyage momondo.co.uk propose à ses utilisateurs de gagner une caméra GoPro. Le principe est extrêmement simple, il suffit aux participants de prendre des photos de leurs vacances (dans lesquelles les couleurs sont mises en valeur) et de les publier sur Twitter en ajoutant le hashtag #WinGoPro. Le concours est permanent, c'est un bon moyen de faire parler du site régulièrement à moindres frais.

Plus simple ?

Vous allez me dire que vous n'êtes pas une entreprise américaine et que vous n'avez pas les mêmes moyens...

OK ! Vous pouvez faire plus simple, on va prendre un exemple moins "multinationale", moi :).

Je vends des modules pour les propriétaires de boutiques Prestashop et, de temps en temps, j’envoie un mail à mes clients pour leur demander comment ils utilisent mes produits.

Résultat : je peux créer des pages sur mon blog montrant différentes idées plus ou moins originales d’utilisation de mes modules. Voici un exemple ici avec mon module de popup.

Conclusion

J'espère vous avoir convaincu que la création de contenu par l'utilisateur est une excellente technique de promotion pour votre activité. Mais, attention ! N'imaginez pas que l'UGC est une technique miracle qui vous permettra d'obtenir des visites et des ventes sans rien faire. Pour mettre en place ce type de stratégie, il faut créer une relation de confiance avec votre cible ce qui prend du temps. Mais au final, vous serez certainement capable de générer des contenus mieux ciblés, plus originaux, et plus régulièrement.

Enfin voici une dernière recommandation: ne basez pas toute votre stratégie de création de contenu sur l'UGC (même si dans certains cas ça peut fonctionner). En effet, vous devez toujours démontrer votre expertise, votre talent, etc., pour qu'au final les visiteurs comprennent que, si les gens viennent sur votre site et y participent, c'est aussi et surtout parce que c'est vous qui avez déclenché cet engouement. Sans cela vous attirerez peut-être beaucoup de monde, mais vous n'arriverez pas à vendre vos produits.

Et maintenant c'est à vous ! Avez-vous déjà utilisé l'UGC sur votre site ? Est-ce que ça a fonctionné ou avez-vous des idées que vous voudriez tester ?

Je vous invite à utiliser les commentaires pour en discuter ! (pssss... ça, c'est de l'UGC 🙂 )

Pour suivre Olivier Clémence : sur Twitter – sur son blog