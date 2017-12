Cannibalisation de pages web : cas pratique SEO

Lorsque je pratique l'audit d'un site, je suis souvent confronté au problème de cannibalisation de mots-clés entre deux pages d'un même site.

Comment, les pages web sont cannibales ? Oui !

Parmi les premières recommandations d'audit que mes clients détestent, il y a souvent une mise à plat de l'objectif de positionnement par page.

C'est long, mais basique, évite la cannibalisation des mots-clés entre pages, et surtout cela va permettre de clarifier ses objectifs et de créer une feuille de route de netlinking à long terme.

Tant que l'on y est, je vais aussi vous présenter une technique SEO qui permet de se servir d'une cannibalisation temporaire pour booster une position.

Le concept de cannibalisation en SEO

On parle de cet effet lorsque deux pages d'un même site sont optimisées strictement pour la même expression-clé. Ne rigolez pas, j'ai vu des sites sur lesquelles 7 ou 8 pages avaient été mise en place pour pousser une seule expression. C'est une bonne tactique, mais à condition de prendre garde à son maillage interne, sans quoi, cela peut vous pénaliser fortement.

En effet, lorsqu'un algorithme doit choisir entre plusieurs pages pour présenter votre site et que le tri ne lui semble pas logique, son réflexe de machine est souvent de ne pas choisir (trop compliqué) et donc de prendre une de vos pages un peu pifométriquement. Mais vu qu'il n'est pas trop sûr de lui, il vous positionne 10 à 20 places derrière la position que vous auriez "mérité".

En même temps, il est difficile de lui reprocher. Si vous-mêmes ne donnez pas de priorité à vos pages, comment voulez-vous qu'il le devine ?

Concrètement, comment en arrive-t-on là ?

Les cas les plus fréquents que je constate sont assez classiques.

Des Méta Title identiques sur plusieurs pages

Une optimisation des textes sur la même expression

Des liens entrants externes avec pour ancre la même expression pour toutes ces pages

Les liens internes en provenance du même niveau hiérarchique.

Le souci, c'est qu'à trop bourriner de la sorte, le moteur y perd son Lorem ses repères.

Comment éviter la cannibalisation ?

Lorsque l'on est en phase de conception du site, la mise à plat d'un plan définissant clairement pour quelle expression majeure chaque page sera optimisée aide beaucoup à éviter de se mélanger les pinceaux.

En phase de réflexion lorsque l'on met à plat son site ou lors d'un audit, on fait pareil, mais c'est plus compliqué, car souvent on a optimisé au petit bonheur la chance. On constate que de nombreuses pages ne sont optimisées pour rien, tandis que plusieurs visent la même requête. Un ménage s'impose alors.

Dans ce cas (optimisation de plusieurs pages pour la même expression), la solution la plus simple consiste à définir ce que sera LA PAGE que l'on veut booster.

Sur les autres, on modifiera les balise Title et le contenu pour viser des expressions de longue traine sémantiquement proche de la requête principale. On leur adjoindra en début de rédactionnel un lien vers la page principale définie, ceci sur l'ancre exacte, ou très approchante.

De cette manière, on dit clairement à Google quelle est la page principale à positionner sur la requête.

Concernant le netlinking, on fera des liens externes utilisant l'expression exacte ou très approchante vers la page majeure. On bourrinera un peu moins pour les autres pages. Ces dernières serviront alors d'appuis pour booster la page principale concernée.

Truc de canaille : Utiliser la cannibalisation.

J'ai eu l'occasion de l'utiliser il y a quelque temps sur Baume Referencement.

A l'époque, le baume se classait en 3ème position sur la requête "referencement garanti" (honteux pour un produit de cette qualité 🙂 ). Je tenais absolument à placer la homepage du Baume en première position sur celle-ci.

J'ai alors créé un article archi optimisé pour la requête (mode gros bourrin) : Title, URL, H1, H2, contenu, liens externes, bref, la totale.

L'article a pris la 2ème position dans la SERP, et la home est passé 11ème.

J'ai alors laissé mijoter 2 semaines, puis j'ai fait une 301 de l'article vers la Homepage.

2 jours après, je retrouvais la page d'accueil du Baume en première position !

Bien sûr, la Home avait bénéficié d'autres attentions, mais c'est clairement cette mise en œuvre qui lui a permis de sauter le pas.

En résumé

Ne vous créez pas votre propre concurrence.

Distinguez clairement quelles pages vous souhaitez booster pour chaque expression. Vous faciliterez la vie des moteurs et vous vous y retrouverez plus facilement lorsque vous faites des liens externes vers vos contenus.

* Le mot "cannibalisation" est utilisé dans cet article plutôt que "cannibalisme". C'est un choix car la notion est très similaire à celle de "cannibalisation produit" utilisé en marketing ( lui même tiré de cannibalization en anglais).