Quand Google supprime des avis clients sans raison valable.

Je ne serais pas le premier à me plaindre de l'opacité des décisions de Google. Dans certains cas, j'en ai pris mon parti, je sais bien que je m'adresse à un mur. Mais cette fois, j'ai eu l'occasion de dialoguer un peu au sujet de la suppression d'avis clients sur notre page Google My business (anciennement Google adresses ou Google+ local).

Malheureusement les personnes de bonne volonté n'étaient pas décisionnaires sur le sujet, pas de chance, on ne trouve personne en charge de ce service chez Google.

Le foutoir Google adresse, Google+ local, Google My business, etc.

Depuis quelque temps, Google tente de clarifier regrouper certains services. Les anciennes pages Google adresses ou l'on indiquait les horaires d'ouverture, ou l'on mettait des photos, ou l'on avait des avis client sont devenues des pages Google+ My business (pour le moment ?...) en passant auparavant par le nom de Google+ local.

Je vous passe les détails de l’appellation Google+ local ou Google my Business, ou la différence avec les pages entreprises Google+, car la section d'aide est tellement claire qu'elle risque de vous donner une phobie plussienne... Et tout cela est évidement différent de votre profil G+.

Au passage chez Google dès que l'on sort du search, les ergonomes sont tous en congés quand un service est conçu (...les joies d'Analytics...)

Bref, le 3 septembre dernier, je décide d'abandonner la page G+ entreprise d'AxeNet pour repartir sur la vieille page Google adresses devenue une page entreprise elle aussi (il aurait été trop simple de permettre une fusion et de récupérer l'URL explicite).

Me voilà donc avec cette nouvelle page entreprise et les 7 avis clients qu'elle contenait datant de 1 à plus de 4 ans (et zéro abonnés). Je tente d'en récupérer (des abonnés) en supprimant les posts et en postant ceci sur l'ancienne.

Et voici que mon client entre en jeu.

Nous avons la chance chez AxeNet d'avoir des clients très sympas.

Et nous venions de terminer le site (www.my-tesla-in-paris.fr *) de l'un d'entre eux (Eric) quelques semaines auparavant (le 2e que nous réalisions pour lui).

Nous tentions ensemble de créer une page, "Google-adresses-G+Local-My business-souk-bordayl" quand je lui dit que dans son job (VTC) les avis clients sont importants et qu'il devraient demander à ceux-ci d'en déposer un quand ils apprécient son service.

D'ailleurs, Google écrit clairement ici : « Rappelez à vos clients de laisser des commentaires sur Google. »

Vu que de mon côté j'étais en plein dessus, je lui demande s'il veut justement en déposer un (d'avis) sur notre page afin de faire un test. Ah oui, parce que quand vous êtes connecté à votre page, il y a un onglet « avis » qui est vide, mais l'onglet « infos » contient les avis (vous suivez ?). Je me demandais donc si un nouvel avis remplirait cet onglet ou pas, s'ils déménageraient tous ? Enfin, j'essayais d'y voir plus clair dans ce fourbis.

Je sais qu'Eric apprécie l'équipe et la société (sinon il ne serait pas revenu faire un 2ème site...) et qu'il est satisfait. Dans un mail (vers son adresse gmail...) je lui dit donc de ne pas en faire trop dans cet avis, car chez Google ça doit contrôler sec voir les conseils à ce sujet. Comme ça, j'aurais tout fait comme il faut !

Eric dépose un avis

Je n'ai pas fait de copie d'écran, alors je ne l'ai plus, car badaboum, le lendemain, l'avis est censuré ! Au passage, un autre vieil avis disparaît dans la foulée...

Tiens, mais pourquoi donc ? Je pose la question à des personnes sympas de Google (mais pas de Google+). Difficile pour eux de donner une appréciation sans voir l'avis... Je demande à Eric s'il veut bien recommencer et déposer un nouvel avis (bien sur, il n'a que ça à faire...).

Eric dépose un nouvel avis

Cette fois, prévoyant, je fais une copie d'écran :

En complément, je demande une opinion sur cet avis (sur le même post G+ le 9 sept). Que ce soit Zineb (equipe webspam de Google) ou Jean-Marie (Top contributeur sur le forum G+) Tous me répondent que de leur jugement personnel, cet avis correspond à la charte.

Super, cet avis devrait donc rester en place cette fois ci....

Une nouvelle fois censuré

Et rebadaboum ! Nouvelle censure le 10 septembre, l'avis est une nouvelle fois dégommé.

En prime, comme une andouille, j'ai demandé à un autre client entre temps s'il voulait bien déposer son avis aussi. Bein oui, je suis nouille, j'ai relu la consigne de Google qui invite à « encourager les utilisateurs à donner leur avis sur votre établissement »

Faut dire que j'ai du mal à comprendre, une autre cliente qui avait voulu déposer un avis il y a environ 18 mois m'avait aussi dit qu'il avait disparu, je m'entête décidément.

Il en pense quoi Eric ?

Le plus simple est encore de lui laisser la parole

Je viens de découvrir, grâce à Sylvain, que Google avait supprimé mon avis une fois puis deux fois. Je dis « Sylvain » parce que « Google » ne s'est pas donné la peine de m'en informer lui-même, ce qui aurait été la moindre des courtoisies.

J'ai commencé à modérer des forums avant qu'Adwords ne voit le jour donc pas d'hier : s'il y a une technique de « Loser » pour perdre la confiance de sa communauté et l'envoyer voir ailleurs, c'est de jouer au Dictateur-Tout-Puissant qui « Ninja-Delete » les posts de ses membres.

Donc Google me fait le coup du « paske c'est chez moi et que je le peux » ?

Et ben aux chers employés d'Adwords qui me spamment une fois par semaine via mail ou téléphone pour m'expliquer « comment dépenser plus générer plus de leads », je vais leur expliquer exactement pourquoi je viens de suspendre mes deux campagnes Adwords pour dépenser mes brouzoufs ailleurs et autrement (Twitter, viens voir deux minutes).

Mais au moins, eux sauront pourquoi « par respect et simple courtoisie ».

Épilogue

Je remercie particulièrement Zineb et Jean-Marie qui ont tenté de me donner un coup de main (malheureusement sans succès).

Je remercie surtout Eric, ce qui compte, c'est quand même que nos clients nous apprécient avant tout (et si vous voulez profiter du seul VTC en Tesla, je vous le conseille ! (euh, Google, je peux donner mon avis ici, non ? )

Je remercie Google d'avoir laissé passé d'autres avis super explicatifs il y a plus de 2 ans : « Bonne adresse » au moins on se dit que le café est peut-être bon, c'est super utile et pertinent pour les internautes qui cherchent une agence web.

Et pour finir je vous remercie de me laisser votre avis sur ces pratiques opaques de Google (moi, je ne censure pas n'importe quoi n'importe comment).

Ps : Est-ce que je m'obstine en mettant le widget de ma page G+ entreprise en sidebar de ce blog ? Même pas responsive, pfff, Google, tu nous bassine avec les sites pour mobile, et bien commence par adapter tes outils. Suis-je un enfant de cœur en pensant que Google pourrait un jour publier les avis de mes clients ?

* À Google (qui est parano et injuste tatillon) : Je fais un lien dofollow. Ce n'est pas pour manipuler l'algo, c'est parce que conformément à tes consignes, c'est un lien fiable et ce n'est pas un lien payant. C'est un prestataire sérieux et sympa que je conseille vivement du fond du cœur (bon, si vous bossez chez Google, ne le dites pas à Eric, ça va nous l'énerver, car il n'aime pas que l'on mette son intégrité en doute).