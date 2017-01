Choisir une agence de référencement en 10 étapes ?

J'ai abordé dernièrement le sujet des entreprises qui se font flouer par des référenceurs en l'ayant parfois cherché.

Passons à l'étape suivante, comment trouver une agence SEO efficace ? Quel est le tarif d'une prestation de référencement ?

Il n'y a pas d'agence idéale, il n'y a pas de prix pré-établi. L'un et l'autre vont dépendre de vous, du cas spécifique de votre marché, de la taille de l'agence, de vos objectifs, de votre concurrence, etc.

Tâchons d'y voir plus clair pour vous aider dans la démarche de recherche d'un prestataire.

1 ) Creusez un peu le sujet :

Sans forcément y passer des mois, informez-vous un peu sur ce qu'est le référencement de nos jours. Passez quelques heures sur des forums spécialisés, lisez quelques blogs. Il est probable que bon nombre de choses vous échappent, mais vous y gagnerez toujours en compréhension générale.

Ceci vous permettra probablement de mieux identifier vos besoins.

2 ) Définir votre besoin

D'une entreprise à l'autre, les besoins de visibilité sur le web peuvent être très différents.

Un gros site e-commerce n'aura pas les mêmes attentes qu'un avocat qui travaille localement.

Le premier devra souvent se positionner sur des dizaines d'expressions-clés concurrentielles et des milliers d'expressions connexes relatives aux produits vendus. Le second pourra se contenter d'être visible sur son activité associée à sa ville ou sa région, soit une vingtaine d'expressions-clés seulement. Les actions à mettre en œuvre dans ces deux cas auront peu de points communs.

L'achat de liens commerciaux et le référencement naturel sont des métiers très distincts. Toutes les agences ne sont pas efficaces dans les deux domaines, avez-vous comparé ces différentes solutions ?

Avez-vous besoin de vous lancer dans le SMO ? Ce n'est en aucun cas une obligation, votre activité le permet-t-elle ? Aurez-vous les ressources nécessaires ?

3 ) Définir vos objectifs

Vous savez maintenant de quoi vous avez besoin. Mais quelles sont vos ambitions ? Lorsque l'on ne sait pas où l'on veut aller, on n’y arrive jamais, il est donc nécessaire de définir clairement ce que vous souhaitez atteindre comme résultats. Être situé au niveau de vos 5 concurrents principaux ? Dans 6 mois, dans 2 ans ? Quels sont-ils ? Sur quelles expressions-clés sont-ils positionnés aujourd'hui ?

4 ) Définir votre situation

Le référencement n'est qu'une partie d'un projet web, en revanche, il s'intègre à de multiples étapes.

Où en êtes-vous ? Votre site est-il déjà réalisé ? Mieux, vous posez-vous la question du référencement avant de concevoir le site (ce serait idéal) ? Avez-vous une stratégie commerciale définie pour votre activité ? Où se situe votre projet web dans cette stratégie ?

5 ) Formaliser vos attentes.

À ce stade, vous êtes en mesure de mettre à plat vos attentes.

Mon conseil : rédigez-les clairement. Le fait de formaliser celles-ci sur un document vous permettra d'être mieux perçu par vos futurs interlocuteurs. En effet, tous les SEO reçoivent des dizaines de demandes tirées par les cheveux. Il ne prennent même pas le temps d'y répondre.

Lorsqu'un topo formalise clairement les choses, ils n'ont pas l'impression de recevoir une demande du dernier hurluberlu tombé de la dernière averse qui pense devenir riche sur le web en trois mois.

La formalisation vous aura aussi sans doute permis d'identifier quelques failles ou de vous poser des questions utiles pour mieux définir votre projet.

6 ) Faire un premier tri d'agence ou d'indépendant.

Google fourmille de résultats lorsque vous recherchez "agence SEO" ou "consultant seo". Le bouche à oreille pourra aussi vous permettre de faire une première sélection si des personnes de votre entourage sont satisfaites d'un prestataire.

Selon vos ambitions et la concurrence en place sur votre marché, sélectionnez quelques agences ou indépendants. Leurs prestations sont-elles expliquées clairement sur leurs sites ? Leurs références sont elles comparables à la taille de votre entreprise ? Avancent-ils des preuves concrètes de leurs résultats ? Tout bêtement, comprenez-vous ce qui est écrit sur leurs sites ?

7 ) Renseignez-vous sur leur réputation.

Ne pas faire parler de soi n'est pas forcément négatif (nombre de SEO n'ont pas le temps mais sont parfaitement compétents). En revanche, faire parler de soi en mal est révélateur. Google est votre ami. Vérifiez si certains ne se plaignent pas d'un prestataire. Creusez quand même pour voir si le client n'est pas un illuminé, croisez les témoignages.

8 ) Le premier entretien téléphonique

C'est généralement lors de votre premier appel que vous pourrez faire un énorme tri.

Votre interlocuteur cherche-t-il à comprendre votre activité ? Est-il capable de résumer vos attentes ? Est-il capable de vous donner des exemples en ligne de cas client sur lesquels il a travaillé ? Quels sont les résultats ? Sont-ils convaincants ? Quelles actions a-t-il mit en place pour ceux-ci ? Combien de temps a-t-il passé sur ces problématiques ? Comment se prolongent-elles dans le temps ?

Vous propose-t-il des prestations bateaux dignes des années 90 (inscriptions sur les moteurs) ? A-t-il une première idée des difficultés à venir ? Si votre site est déjà en ligne, est-il capable de vous identifier 2 ou 3 lacunes majeures ? Si vous le contactez avant la conception de votre site, quelle est sa méthodologie de travail pour vous accompagner ? Des indicateurs de ROI sont-ils prévus ? Pourra-t-il vous accompagner sur la durée ?

Si vous avez des réponses claires à toutes ces questions, il est probable que vous ayez identifié des prestataires sérieux. Dans le cas contraire, continuez à chercher.

Important : Le référencement n'est pas une science exacte. Il est possible d'arriver au même point avec des stratégies très différentes. Écoutez bien chaque interlocuteur. Demandez des explications pour chaque zone d'ombre. Le discours des uns vous aidera à poser les bonnes questions aux autres.

9 ) Le tri dans le discours

Sans être parano, méfiez-vous ! Si beaucoup de SEO sont de vrais pros, les charlatans pullulent aussi.

Demandez quelle sera la part de travail que vous devrez réaliser (un bon référenceur vous fera toujours travailler à ses côtés).

Méfiez-vous comme de la peste d'une proposition de devis après 5 minutes d'entretien. Un bon référencement se fait sur mesure. Il est impossible d'évaluer une quantité de travail sans comprendre un minimum votre cas

Creusez profondément le cas des références citées.

10 ) C'est parti, faites le tri final et demandez des devis.

Après ces premiers entretiens, retournez faire un tout sur les forums et blogs spécialisés. Vos recherches seront plus précises. Vous ferez bien plus facilement le tri de toutes les informations qui vous ont été données.

Remaniez le topo de vos attentes . Après tout ce que vous avez appris lors des entretiens téléphoniques, il y a de fortes chances pour que vous puissiez sérieusement les compléter.

Adressez alors vos demandes par mail en y joignant le document formalisé de vos besoins.

Le cas échéant, repassez par l'étape 6...

En conclusion

Si la visibilité de votre site internet est un critère indispensable à la réussite de votre entreprise, le choix d'un référenceur est une tâche cruciale.

Ces conseils ne sont pas exhaustifs ni parfaits, mais ils vous éviteront sans doute bien des déboires.

Le référencement naturel est un travail qui se réalise sur la durée. Vous allez être "marié" à votre SEO pendant un bon moment.

Soyez aussi difficile (voir plus) que lorsque vous avez choisi votre femme ou votre mari. Comme dans un couple, une véritable relation de confiance devra s'instaurer, ne sautez pas sur la première donzelle venue, le réveil sans maquillage pourrait être difficile.

Et si vous trouvez, invitez-nous au mariage 🙂 Ou éventuellement choisissez notre agence SEO 😉

Et vous, vous donneriez d'autres conseils ?

