Pourquoi Google change le titre (title) de mes pages web ?

Dès que l'on s’intéresse au SEO, on se rend vite compte que le contenu de la balise <title> est primordial. Ce titre est celui que Google affiche généralement comme titre de page dans ses résultats, souvent suivi du contenu de la meta description.

Pourtant Google modifie le title de vos pages dans certains cas, probablement car il juge que ce qu'il va présenter aux utilisateurs est plus satisfaisant. Il en fait parfois de même pour la meta description.

Quelques exemples concrets de modification du title par Google :

J'ai réalisé ces premiers petits exemples à partir de cette page http://www.franceabris.com/9-garage-bois

Voici explicitement la balise title telle que présente sur la page au moment ou je réalise ce petit test : <title>GARAGE BOIS : garages kit panneau ou madrier, petit prix – PROMO</title>

La balise title remplacée par la balise H1

La requête :

L'affichage Google

Dans ce cas, alors que les deux premiers mots de la balise title correspondent exactement à la requête (singulier), Google décide d'afficher une version au pluriel. Le nom du site est associé au title.

En fouillant, on s'aperçoit que l'expression exacte "garages en bois : panneaux et madriers" que Google affiche est présente dans le fil d’Ariane et dans la balise H1 de la page. En revanche, le texte est en majuscules dans la page, mais en minuscules sur la SERP.

La balise Title affiché sans un des mots de la requête.

La requête :

L'affichage Google

À y perdre son latin. Nous avons vu que le mot "promo" est bien présent dans la balise title de la page. Et pourtant dans ce cas, Google va au plus simple, il affiche les deux premiers mot du title, suivi du nom du site et rien de plus. Le mot "promo" est-il trop loin dans le texte du title pour être affiché ?

Le title encore remplacé par le H1

La requête :

L'affichage Google :

La requête est très proche de la précédente, seul le mot "promo" a été déplacé à la fin.

L'affichage de Google lui est très différent. Une fois de plus, il reprend le texte de la balise H1 complété du nom du site.

Le title d'origine respecté

La requête :

L'affichage Google :

Dans ce cas, Google a intégralement pris en compte le title d'origine, sans y apporter de modification.

Mon expérience sur ces coupures et changements dans le title.

J'ai souvent constaté que Google déplaçait ou modifiait plus facilement le title des pages lorsque ceux-ci contiennent des "séparateurs", que ce soit des virgules, deux points, un tiret...

Les mots "compris" par Google :

nom commun ou verbe, même combat

Dans certains cas, on pourrait se dire que Google a compris notre recherche, car il apporte des réponses alors que les mots-clés n'existent pas dans le title, mais un mot ou une expression similaire le remplace.

La requête :

L'affichage Google :

Ce cas est particulièrement intéressant, car la requête exacte "achat PLS" n'existe nulle part dans la page, le mot achat n'est même pas dans le title. On trouve toutefois "achat en PLS" une fois dans un H2 et une fois dans le contenu.

Personnellement, je pense que Google est capable de comprendre que le mot "achat" est de la même famille que le verbe "acheter". Dans ce cas, il affiche indifféremment les title contenant l'un ou l'autre.

Synonymes ou presque

Le title de la page concernée

<title>Achat immobilier neuf : appartement, maison et logement neuf au meilleur prix direct</title>

Les requêtes :

L'affichage Google

Dans cet exemple, le title est repris tel quel (même s'il est coupé, car trop long pour un affichage total).

On constatera à nouveau que les expressions exactes "pas cher" ou "petit prix" n'existent pas dans le title de la page. En revanche, elles existent dans le contenu rédactionnel de la page.

Dans ce cas précis, une analyse plus fine montre tout de même que ces termes existent dans l'ancre de certains liens qui pointent vers la page, c'est donc une piste d'explication. On trouve toutefois des exemples ou ce n'est pas le cas. Vous pouvez le vérifier avec la page de cdiscount pour la requête "velo petit prix", Le terme "petit prix" n'existe ni dans la page ni dans les liens qui pointent vers elle et pourtant, elle se place très bien sur la requête. Google a sans doute compris que "petit prix" et "pas cher" sont générés par une même intention chez son visiteur.

le nom du site, un grand classique

La requête :

L'affichage Google

Le cas est très fréquent. Lorsque l'internaute tape le nom du site, Google modifie très souvent l'affichage du title pour afficher directement le nom du site dans les résultats. Dans le cas présent, la balise title de cette page est <title>Achat immobilier neuf : appartement, maison et logement neuf au meilleur prix direct</title>

D'autres cas rencontrés

Un remplacement intégral par le texte d'un ou plusieurs liens entrants. C'est le cas quand il n'existe pas de balise title ou que celle-ci est jugée trop peu descriptive pour Google, par exemple le mot "Accueil".

Un remplacement par l'intitulé du lien sur l'open directory (dmoz.org). Google utilise aussi la description de DMOZ dans certains cas pour remplir le snippet (la description du site.

On voit parfois aussi le texte de liens interne au site prendre la place du title dans les résultats de Google.

Faut-il s'inquiéter lorsque google change le titre d'une page ?

Pas forcément à mon avis. Dans de nombreux cas, c'est plutôt un bien.

Ceci ne doit pas non plus vous pousser à systématiquement vouloir changer les title de vos pages. On sait en effet que les mots qu'ils contiennent sont importants pour votre positionnement, vous avez donc sans doute utilisé de bons titres en les optimisant. En revanche, on ne peut pas prévoir toutes les recherches que feront les internautes. Alors si Google juge bon d'aller piocher un mot ou une expression dans votre contenu ou dans une balise Hn pour modifier le title, c'est rarement néfaste puisque ceci est censé mieux mettre en valeur votre site aux yeux du visiteur.

Google nous dit dans ses pages de support

La génération des titres et des descriptions de site (extraits ou "snippets") par Google est totalement automatisée, et tient compte à la fois du contenu de la page, ainsi que des références à celle-ci sur le Web. L'objectif du titre et de l'extrait est de décrire au mieux chaque résultat d'une recherche, et de montrer en quoi celui-ci répond aux critères de recherche saisis par l'internaute.

Dans cette vidéo Matt Cutts nous expliquait le pourquoi du comment il y a quelque temps.

Edit 29/04/2014 : une autre vidéo toute récente de l'ami Matt sur le sujet. En résumé, il raconte ce que j'ai écris dans l'article.

Et hop, un bon petit article explicatif pour tous les clients qui me posent la question 🙂