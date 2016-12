Comparatif Yooda Insight versus Semrush 

Quand Lionel m'a donné l'accès à la V2 d'insight, je me suis dit « Youpi », ça évolue dans le bon sens (pour rappel, un article que j'avais rédigé sur un test de Yooda Insight). Et puis j'ai tardé et des collègues ont fait des articles sur cette V2 alors je ne vais pas faire de la redite, mais plutôt me concentrer sur la comparaison de Insight et Semrush car ils ont beaucoup de fonctionnalités en commun.

Comparatif des bases de données

Les principales fonctionnalités de SEMRUSH et d’INSIGHT sont d’analyser la visibilité SEO d’un site, et la suggestion de mots-clés sur une thématique. La taille de la base de données est donc un élément essentiel de la puissance de l'outil.

Yooda affiche une base de données de 100 millions de mots-clés en français. Ce qui en fait de loin la plus grosse base de données sémantiques en français (après Google évidemment). SEMRUSH ne communique pas trop sur la taille de la base de données. Mais j’ai trouvé une landing page qui annonce 6 millions de mots-clés en français… soit 16 fois moins. Pour la fonctionnalité de suggestion de mots-clés, c’est un écart énorme.

Mais en ce qui concerne l’analyse de la visibilité SEMRUSH analyse 10 pages Google contre 1 pour INSIGHT. J’ai voulu vérifier concrètement. J’ai donc comparé le nombre de mots-clés connus pour plusieurs sites web de nature différente.

Comparaison de volume



Site SEMRUSH INSIGHT Rapport Wikipedia 2,6M 11,9M x4,6 Allociné 389K 1,6M x4,1 Amazon.fr 1,3M 4,8M x3,7 Marmiton.org 311K 724K x2,3 Leroy-Merlin 215K 480K x2,7 Le monde

368K 639K x1,7 Trip Advisor

785K 4,1M x5,2 Blog Axenet

227 788 x3,47

Même sur l’analyse du positionnement des sites, la base de donnée d’INSIGHT donne en généralement deux à cinq fois plus d’informations.

Comparatif des fonctionnalités



La visibilité SEO d'un site

Visibilité SEO d'un site SEMRUSH INSIGHT Positions d'un domaine o o Positions d'un sous domaine - o International o - Pages positionnées o o Concurrents o o Comparer 2 sites o o Mots-clés gagnés/perdus o o Alerte email - o

La recherche de mots-clés

Recherche de mots-clés

SEMRUSH INSIGHT Suggestion à partir d'un MC o o Suggestion à partir d'un site - o Nbre recherches, CPC, concurrence o o Taille de la niche (nbre MC, nbre recherches - o

Autres analyses

Autres analyses

SEMRUSH INSIGHT Classement concurrents thématiques - o Classement Adwords o - Backlinks o - Audit de site o -

Autres fonctionnalités

Autres Fonctionnalités

SEMRUSH INSIGHT Panier de mots-clés - o Filtres avancés - o Détection nouveaux concurrents - o Nouveaux mots-clés d'un concurrent - o Export en .CSV o o Export en .PDF o o

La couverture fonctionnelle de SEMRUSH s’avère supérieure à celle d’INSIGHT dans le sens où il propose plus de données. La présence de données sur les annonces Adwords sera un plus pour tous ceux qui gèrent parallèlement SEO et SEA.

En revanche, la nouvelle version d’INSIGHT permet beaucoup mieux d’exploiter les données présentes.

Ajouter les bons mots-clés que l’on rencontre dans une sélection de mots-clés que l’on peut filtrer, analyser ou exporter ensuite est absolument indispensable pour la recherche de mots-clés. Cette fonctionnalité essentielle est absente de SEMRUSH.

Par ailleurs, INSIGHT donne la volumétrie de chaque niche que vous explorez. Nombre de mots-clés, nombre de recherches concernées… c’est essentiel pour analyser le marché d’un client. Couplé aux filtres avancés, c’est très puissant.

Les tarifs

INSIGHT est proposé à 39€ par mois.

SEMRUSH est proposé à 62€ pour le pack le moins cher.

Là il n'y a pas photo...

Ne pas oublier concernant Insight

Ne sautez pas de joie en voyant votre courbe de visibilité augmenter à compter de juillet 2015 sur Insight, c'est essentiellement lié à la grosse augmentation de sa base de données de mots-clés 🙂

Pour l'analyse de la concurrence, je préfère indiquer mes concurrents moi même, même si Insight m'ouvre parfois les yeux.

En conclusion

J'étais un fan d'Insight dès le premier jour et je le reste en tant qu'outil SEO (la qualité des données en Français est pour moi un plus majeur).

est pour moi un plus majeur). Semrush pourra apporter un gros plus concernant le SEA et sa base anglophone .

. Pour les audits de backlinks j'utilise plutôt Seobserver je ne me sers donc pas de Semrush. Mais cette fonctionnalité pourra être très utile et pourra justifier l'écart de tarif.

