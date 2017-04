Comment savoir si un lien est bon pour mon site ?

Puis-je avoir confiance en ce lien ? Qu'est-ce qu'un bon lien ? Comment analyser un site pour savoir s'il est intéressant d'obtenir un lien à partir de celui-ci ? Ces questions vous devez vous les poser à chaque fois que vous avec la possibilité d'obtenir un lien, tant le netlinking est devenu risqué. C'est aussi le cas lorsque l'on pratique du nettoyage de liens.

D'ailleurs, si le linking est "dangereux", c'est bien parce que l'algorithme de Google accorde un énorme poids aux liens et ne veut pas que vous le manipuliez. Une belle preuve de l'efficacité des liens, à condition d'y aller sur des œufs...

Linking ou pas ?

Avec cet article, je réponds presque à la question d'Olivier qui se demande s'il n'est pas plus judicieux de se focaliser sur le contenu et sur l'utilisateur plutôt que sur les liens.

Réponse simple : Le contenu, c'est la base, le socle, il se doit d'être pertinent pour l'utilisateur (et Google) et répondre réellement à ses interrogations. J'en parlais précédemment concernant les sujets d'un blog, mais c'est valable quel que soit le site. Je vous invite aussi à relire ma vision concernant le contenu pour 2015. Je considère que sans contenu utile pour le visiteur et optimisé pour Google le linking se rapproche d'un pansement sur une jambe de bois.

Donc Olivier, oui, la première étape est de se focaliser (vraiment sérieusement) sur le contenu.

Maintenant, et c'est ce qui m'amène à cet article, le linking va être le carburant qui va propulser ce contenu. Vu que Google est devenu méchant sur ce point, on fuira les techniques façon 2010 avec du lien à gogo pour se concentrer sur la qualité de ses liens, et voici quelques pistes pour la mesurer.

Les basiques du linking 2015

Je ne vais pas m'étendre 107 ans dessus, mais dans votre linking global voici quelques bases à retenir :

Varier, varier, varier et encore varier les ancres de liens : Il est probable que le taquet soit encore redescendu chez Google et avoir plusieurs liens sur la même ancre (texte du lien) optimisée est sans doute devenu le flag principal chez Google. Kévin Richard cautionné par Sylvain Peyronnet nous parlait dernièrement de 3% maximum.

: Il est probable que le taquet soit encore redescendu chez Google et avoir plusieurs liens sur la même ancre (texte du lien) optimisée est sans doute devenu le flag principal chez Google. Kévin Richard cautionné par Sylvain Peyronnet nous parlait dernièrement de 3% maximum. Posez vos mots-clés avant et après votre lien : donnez un contexte sémantique fort sans forcément bourinner votre ancre de lien. C'est forcément moins efficace, mais nettement moins risqué.

: donnez un contexte sémantique fort sans forcément bourinner votre ancre de lien. C'est forcément moins efficace, mais nettement moins risqué. Utilisez le nom du site pour faire des liens vers la homepage : Sauf si le site qui vous fait le lien est exceptionnel d'autorité (1 cas sur …) les liens vers votre homepage seront faits sur le nom du site (Blog AxeNet) ou son URL ( http://blog-axe-net.fr). Limitez vraiment les ancres optimisées vers la homepage.

: Sauf si le site qui vous fait le lien est exceptionnel d'autorité (1 cas sur …) les liens vers votre homepage seront faits sur le nom du site (Blog AxeNet) ou son URL ( http://blog-axe-net.fr). Limitez vraiment les ancres optimisées vers la homepage. Visez la qualité des sites qui vous linkent : Et nous voilà dans le cœur du sujet. Comment déterminer la qualité d'un site ou d'une page ?

Comment déterminer la qualité d'un site pour obtenir un lien ?

Plutôt que de grandes théories, je vais plutôt vous parler de quelques outils et réflexes à avoir.

Outil n°1 : votre cerveau.

Vous avez par exemple la possibilité d'obtenir un lien à partir d'un article de blog dans l'éditorial, c'est la fête. Mais si le blogueur fait ça pour vous, il le fait peut-être pour d'autres. Commencez donc par vous assurer que la moitié des articles du blog ne contiennent pas des liens vers divers sites sur des ancres optimisées. Si c'est le cas, ça sent plutôt mauvais et vous serez vite identifié comme quelqu'un qui "achète" des liens.

Trouvez un autre blog pour votre lien ou bien analysez d'autres critères (ci-dessous).

Autre astuce. Regardez quelques balises Title du site qui vous intéresse et vérifiez qu'il se positionne pas trop mal sur celles-ci.

Outil n°2 : Majestic SEO

https://fr.majestic.com (je reste à la version gratuite volontairement).

Tapez l'URL du site puis éventuellement de la page qui vous intéresse et regardez le Trust Flow (TF) et Citation Flow (CF).

Le Trust Flow est un indicateur de "confiance". Le citation Flow est un indicateur de volume (de "pagerank"). Ces deux notions sont propres à Majestic SEO mais ces simples chiffres donnent quelques bons repères.

Un site dont le TF est supérieur au CF reçoit à priori des liens de confiance c'est très bon signe, vous en bénéficierez en obtenant un lien de sa part. Globalement, Kévin (encore lui) conseille de faire l'opération TF/CF*100 ( exemple : 22/26*100 = 84,6 ).

On pourra dire qu'à partir de 70% ce n'est pas trop mauvais, qu'à 100 on est très bien et qu'au-dessus de 100 c'est très cool !

Bien sûr, plus les chiffres sont élevés (TF et CF) mieux c'est comme base du ratio (le site à plus de Trust et plus de jus de lien qu'un site ou les chiffres sont plus faibles).

Outil n° 2 : l'analyseur de liens

http://openlinkprofiler.org (parce qu'il est gratuit)

Si vous avez les moyens, je vous conseille plutôt Majestic SEO ou Ahref ou SEObserver que je juge plus fiables.

L'idée ici est d'aller voir si le site qui vous fait un lien a fait le cochon ou pas sur son propre linking. Cet outil vous permettra d'aller fouiller parmi les liens du site pour voir si ses ancres de liens sont fortement optimisées ou pas. Si c'est le cas, il se peut qu'il soit flagué par Google ou le soit un de ces jours.

Tout ce qui donne une impression que les liens du site ne sont pas naturels ou bourrinés doit vous inciter à la prudence. Dans le cas de cet outil, vous pouvez filtrer les liens nofollow, car on s'en fout. Autre gros avantage de cet outil, vous pouvez cliquer sur les pages référentes du site pour voir précisément où sont placés ses propres liens.

Si vous voulez vous contenter d'une analyse rapide des ancres de liens d'un site sans y passer trop de temps, vous pouvez aussi utiliser Majestic SEO ou Ahrefs dans leurs versions gratuites sur lesquelles des indicateurs indiquent des pourcentages d'ancres de liens (en page d'accueil).

Dans cet exemple (si je ne connaissais pas le site), j'irais voir plus en profondeur, car les 40% de "Autre ancre de lien" pourraient être des ancres ultra bourinnées. Le bon signal est tout de même que plus de 50% des ancres ne soient pas faites sur des expressions-clés, mais le nom du site, son URL, ou mon nom 🙂

Outil n° 3 Le MOZ spam score (nouveau)

https://moz.com/researchtools/ose/ (gratuit, mais très limité en requêtes).

C'est notre ami Rand Fishkin qui nous sort cet outil qui vient compléter la panoplie des outils MOZ.

Le principe est de déterminer un score pour le profil d'un site. C'est probablement assez proche de ce que fait Google. On trouve dans les indicateurs pris en compte des éléments tels que des signaux liés au linking :

Très gros site avec très peu de liens entrants (pas très logique)

Faible diversité des liens entrants (type de site)

Faible proportion de liens sur le nom ou la marque

Grosse proportion de liens dofollow en regard des nofollow

Etc.

Et des signaux dans le site lui-même (Onpage) :

Beaucoup de pages à contenu faible

Énormément de texte en regard du code sur les pages

Beaucoup (trop) de liens externes

Pas assez de liens internes

Beaucoup d'ancres optimisées internes

Beaucoup de liens externes en sidebar

Aucune page du site ne contient de mail, d'adresse ou de liens vers des profils sociaux.

Extension de domaine spammy (ex : .tk)

Etc.

Pour ceux qui veulent beaucoup plus de détail sur les modes de calcul, je vous invite à lire l'article de Rand ici (anglais) et son complément de vendredi ici.

En gros, ces signaux permettent de calculer un spam score qui permet de distinguer en un coup d'oeil si le site concerné a des chances d'être considéré comme spammy (sur-optimisé en interne et/ou en linking) par Google.

Concrètement, le spam score va de 0 (zéro) à 17 (dix-sept).

Pour avoir un indicateur de niveau, Rand Fishkin nous donne la table ci-dessous. Je suis un peu moins tendre que lui, car je trouve qu'avec un spamscore de 4, ça commence déjà à craindre quand je vois les sites qui "bénéficient" de ce score. Pour Rand, vous êtes encore dans le modéré jusqu'à 7 et pour ainsi dire mort à partir de 8.

Je pense que pour le blog AxeNet, cet indice de 3 est lié aux nombreux liens sortants en signatures de commentaires. J'attends la réponse de Rand à ce sujet. D'ailleurs, plus ça va plus je pense qu'un de ces jours je vais tout passer en nofollow, mais c'est une autre histoire.

Attention par ailleurs, MOZ reste un outil américain dont la base est un peu plus orientée vers ce marché.

Voici la table que MOZ propose pour savoir si le score est acceptable ou critique.

Pour conclure

Le netlinking reste un levier très puissant pour positionner un site. Il va de soit qu'il est d'autant plus efficace qu'il est effectué vers un bon contenu.

De nos jours la qualité des liens prévaut largement sur la quantité. En ce sens, mieux vaut fignoler la recherche de ses liens pour éviter des sanctions à court, moyen ou long terme. Ces outils vous donneront donc des indications sur la qualité des sites.

Il convient toutefois de garder avant tout une chose à l'esprit, vos liens doivent avoir un profil très naturel, votre jugement personnel sera donc sans doute le meilleur outil de décision même si les métriques détaillées ci-dessus permettent de valider celui-ci. À titre d'exemple, un blog qui vient de sortir peut être très prometteur, mais les métriques ci-dessus ne seront pas formidables, car il n'a pas assez d'ancienneté. Encore une fois, utilisez votre cerveau avant tout.