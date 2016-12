Développement sur mesure vs open source

La réussite d’un projet web dépend de plusieurs choix stratégiques et techniques cruciaux. À commencer par le choix du prestataire, votre agence web (bien sûr^).

Le vieux loup de mer que je suis devenu au fil des ans, en matière de « trucs compliqués à mettre en œuvre », vous fait partager d’emblée deux adages que les techniciens, les mécaniciens, les informaticiens, etc. aiment a rappeler et à se rappeler : « La précipitation est la pire des choses » et « Le mieux est l’ennemi du bien ».

Deux exemples méta-euphorique :

« Je n’ai pas pris le temps de bien étudier la question et maintenant je dois quasiment démonter entièrement cette belle armoire « IK&A » car ce truc de m***e monté à l’envers m'empêche de poursuivre… »

« Après 6 heures de mécanique, Gérard serre encore un peu « mieux » le dernier des 50 boulons de la boite de vitesse et là, c’est le drame : il pète. » (non pas Gérard voyons !)

Revenons à nos moutons :

Les deux exemples de « galères » ci-dessus sont « amusants », mais l'impact d'un projet web mal réfléchi, confié aux mains d'un bricoleur peut avoir de graves conséquences pour une entreprise...

Plus votre projet web est complexe, important, plus il est essentiel pour vous de prendre le temps de la réflexion et de demander conseil et informations aux spécialistes. Je vous propose dans cet article avant tout destiné aux décideurs éclairés, justement de faire un peu la lumière sur un de ces choix des plus essentiels.

Mon projet web je le bâti sur un CMS Open Source ou bien ?

Le développement d’un site, d’une application web spécifique, la création d'un ecommerce, la réalisation d'un site institutionnel, d’un portail, ou d’un extranet peuvent se faire soit tout ou en partie avec une base, un noyau : CMS ou Framework...

Ça tombe bien, AxeNet « fait les deux » ! Nous ne traiterons dans cet article que de ce que nous maîtrisons (« on ne peut donner que ce que l’on a »). Par avance j’invite les détenteurs d’autres types de solutions à en faire la promotion au fil des commentaires, qui j’en suis sur enrichiront qualitativement cet article volontairement simplifié...

Il est donc essentiel de faire le bon choix de départ en optant pour une base open source CMS connue ou de choisir de développer le projet sur-mesure sur un Framework « propriétaire (ou pas) ».

Postulat de départ pour ce comparatif :

Les CMS dont on parle ici sont considérés de bonnes factures, professionnels, développés, maintenus et suivis par des experts, le tout au sein d’une communauté active.

Le Framework dont on parle ici est un noyau « propriétaire » développé par et pour les besoins de notre agence. Cet outil de travail n'est pas disponible au téléchargement (ce n'est pas un Framework comme Symfony par exemple). Il contient tous les process, fonctions, méthodes standards (programmation orientée objet) déjà développés et largement éprouvés. Nous considérerons également que les développeurs de ce noyau sont des experts et notamment en matière de codage (structure), de performance et de sécurité informatique.

Cas d’école N° 1 : un ecommerce standard

Gérard (qui a définitivement abandonné la mécanique parce qu’il a pété un boulon) se lance dans la vente en ligne. Ses besoins sont simples et un ecommerce standard comme Prestashop le comble bien au-delà de ses espérances en terme de fonctionnalités.

Aucun développement spécifique à prévoir, la démo de Prestashop répond à tous ses besoins, alors pourquoi réinventer la roue ?

La solution est toute trouvée, mais ne rêvons pas les compétences d'une agence web restent indispensables à la réalisation d'un site professionnel, efficace, fiable, sécurisé et surtout SEO friendly.

En effet, il y a peu de chance que le thème par défaut (l'affichage front-office) de Prestashop convienne et corresponde à vos souhaits en matière de design, à la charte graphique, l'identité visuelle de votre entreprise... Chacun sait que le référencement « onpage » n'est pas le point fort des open source en général et que certaines pratiques mises en place dans ce type de solutions font parfois grogner les référenceurs les plus affables.

Dans ce cas, seuls des développeurs aguerris travaillant en partenariat avec un expert en référencement seront à même de vous fournir une solution performante et potentiellement (onpage oblige) visible sur les moteurs de recherche. Les thèmes « tout fait » sont souvent en décalage avec l'open source en terme de mise à jour, mais parfois c’est encore pire que ça... Ils peuvent parfois contenir des failles de sécurité, être mal ou très mal optimisés au niveau du SEO, des perf., etc.

En résumé : pour un ecommerce professionnel standard, on peut opter pour un Prestashop (par exemple) et confier l'intégration à une bonne agence web/SEO.

Cas d’école N° 2 : un ecommerce spécifique

Antoine avait un projet ecommerce très spécifique : http://www.axenet.fr/decomotif/

À première vue on se dit que c’est un ecommerce tout ce qu’il y a de standard et pourtant : http://www.decomotif.fr/p/le-bonheur-est-couette/471.html

Antoine savait très exactement ce qu’il voulait et aucun open source, aucun plugin ne pouvait répondre précisément à ses besoins, comme ce système de taille personnalisée et de calcul du prix au niveau de la page détail-produit (voir l'exemple ci-dessus).

Autre exemple : http://www.decomotif.fr/p/sticker-personnalisable-texte/12.html

Cécile rêvait d'une Market Place : https://www.matieresetshopping.com (tout juste fraîchement lancée)

Développer une application web complexe sur mesure en partant d'une feuille blanche serait extrêmement long et coûteux (pour ne pas dire une folie).

Recoder 50 % d'une solution CMS open source assurément coûteux et problématique.

Un CMS disponible en téléchargement (et donc aux hackers) doit être régulièrement mis à jour (correctifs de failles de sécurité, de bug). Lorsqu’une partie de l'open source est recodé de manière à répondre aux besoins spécifiques : les mises à jour deviennent problématiques, partielles, voire impossibles.

Pour répondre à ce besoin certaines agences, dont la nôtre ont dans leur boite à outils un Framework « propriétaire », un noyau, une base pensée et développée pour répondre de la meilleure façon à ce type de projet, à tous types de projet (nous attendons l’appel d’Amazon d’un moment à l’autre).

Ce Framework made in AxeNet est le fruit de dix années de travail, construit au fur et à mesure au fil des projets complexes dont nous avons eu l'honneur et la charge de mener à bien.

En aucun cas ce Framework « maison » ne peut être mis en libre service et les hackers n'ont cette fois pas accès au précieux code. Quasiment aucune mise à jour de sécurité n'est nécessaire dans le temps et les possibilités de développement sont illimités (l'outil est prévu pour).

Un conseil c'est le bon choix

Nous ne prétendons pas vous proposer par le biais de cet article un outil décisionnel parfait. L'expérience montre que seuls un véritable travail en amont, des échanges, une écoute des besoins et des possibilités budgétaires du client permettront de faire ensemble le bon choix.

Les limites du CMS sont principalement dues au fait que les mises à jour de sécurité ou d'évolution du système (nouvelle version) nous interdisent de coder directement dans le core (le noyau) pour modifier en terme de fonctionnalités une page détail-produit, un tunnel de commande, par exemple.

Des systèmes de surcharges ou d’override sont parfois proposés par certains CMS, mais ils ont eux aussi leurs limites.

Certains plugins ou modules permettent d'étendre les possibilités, mais une fois encore, ils ne peuvent répondent à certaines demandes, tout en étant à la fois fiables, suivis, mis à jour et compatibles avec la dernière version du CMS, etc.

Seul un expert, un bon développeur peut juger de la qualité de tel ou tel plugin. La tentation est grande d'en consommer tant l'offre est pléthorique, mais dans votre intérêt : consommez avec modération !

Pour la petite histoire, certains de nos clients pour lesquels nous travaillons le SEO avaient d'installé jusqu'à 30 voire 50 plugins, dont la plupart étaient inutiles, de vrais gaspi en terme de ressources et d'autres de vraies passoires en terme de sécurité...

Le but de cet article n'est pas d'opposer CMS et Framework, chaque solution ayant ses avantages et ses inconvénients. On ne vend pas une formule 1 pour faire le Paris Dakar et encore moins un 4/4 pour le grand prix de Monaco.

D'ailleurs ces deux mondes fusionnent souvent : un CMS peut intégrer une part développement sur mesure et un Framework peut contenir une partie d'applications open source… Comme quoi tout n’est jamais tout black ou tout whiteHat ; )

En résumé :

Si tel CMS de base répond quasiment à 100% de votre cahier des charges c'est probablement la solution qu'il faut envisager.

Si un CMS convient et que quelques plugin (fiables, suivis, etc.) suffisent à combler vos besoins ce peut-être encore un bon choix.

Un bon Framework permet de répondre à toutes vos exigences en terme de performances, de sécurité ou de développements spécifiques.

En conclusion :

Avant de vous lancer dans la web-aventure, prenez votre temps, informez-vous auprès de plusieurs spécialistes, lisez quelques articles de ce genre et recoupez les informations.

Et maintenant, place à vous, à vos questions, vos infos et vos pertinents commentaires.

Par jm : Chef de projet AxeNet