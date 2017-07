Vol de contenu et duplicate content

Plagiat, vol de contenu, copie de site et duplicate content...

On vole votre contenu ? Danger !

Les risques de la copie de contenu et le « duplicate content » (contenu dupliqué).

En ne réagissant pas au vol de votre contenu, vous avez beaucoup de risques d'être pénalisé.

On ne compte plus dans les forums, les messages d'appel à l'aide de la part de webmasters qui retrouvent le contenu de leur site ou de leurs articles de blog copié par d'autres sites, ceci provoquant la disparition de leurs pages de l'index de Google pour cause de duplicate content.

Internet n'est pas une zone de non-droit, défendez-vous.

Pourquoi votre contenu est-il copié ?

Il est assez fréquent de nos jours de retrouver le contenu d'une page web repris sur d'autres sites. Les raisons peuvent être multiples, en voici quelques exemples :

Vous avez écrit un article original sur votre blog et sa qualité amène d'autres blogs à vouloir le diffuser, car il s'intègre dans le thème ou la ligne éditoriale de ceux-ci. Il n'y a là aucune réelle volonté de nuire, mais cette appropriation par autrui est illégale et peut gravement nuire au référencement de votre propre article.

Vous avez écrit un article original sur votre blog et d'autres blogs se l'approprient. Pas forcément car cela correspond à leur thématique, mais parce que ces blogs diffusent des publicités Adsense (Google) et que plus il y aura de contenu, plus ils ont de chance d'être référencés et donc, statistiquement, plus ils auront de clics sur leurs annonces publicitaires. Dans ce cadre, le vol (il n'y a pas d'autre mot) de votre contenu sert directement un intérêt financier. La démarche est tout aussi illégale que dans le premier exemple.

Vous avez un site dont l'une des pages est particulièrement bien référencée. Certains webmasters pensant que « SEUL » le contenu (textes, balises meta,...) permet votre positionnement, ils copient délibérément votre contenu complet et le reproduisent sur leur site en ne modifiant que l'aspect graphique. C'est toujours illégal.

Vous avez écrit un article intéressant et des colonnes de parasites paresseux réutilisent votre travail sans vergogne. Il est bien sûr plus facile de faire un copier/coller, que de passer plusieurs heures à se documenter, écrire, corriger, vérifier ses sources. C'est toujours illégal, et immoral.

Quel risque encourez-vous ?

Vous prenez le risque de tomber sous le coup du filtre de « duplicate content » de Google.

Qu'est-ce que le « duplicate content » ?

Pour résumer : Un moteur de recherche comme Google indexe des milliards de documents. D'une part, cela coûte cher, et par ailleurs, Google n'a aucun intérêt à afficher 10 fois le même contenu dans ses réponses aux requêtes des internautes, sous prétexte qu'il provient de 10 sites différents.

Le moteur de recherche applique donc un filtre de son algorithme qui va permettre de n'afficher qu'une fois le contenu. Seulement, il y a un Hic. Ce filtre automatisé n'est pas parfait ni infaillible, et rien ne dit qu'il indexera le contenu original plutôt que la copie. De nombreux cas ont même souvent prouvé le contraire.

Ce filtre se base principalement sur : La date d'indexation, le nombre de liens vers l'article original, la valeur de la page (PR). On vient donc bien que même si une certaine logique est respectée, un « voleur de contenu » peut vous voler la place dans les résultats de recherche, si son site possède certaines qualités (ancienneté, PR, liens) que le vôtre n'a pas ou pas encore. Et puis n'oublions pas que c'est une machine qui fait le tri, pas un humain.

Comment se protéger du vol de contenu et éviter le duplicate content ?

S'il est valorisant d'être cité, il est rageant d'être spolié.

Une règle de base consiste à n'autoriser QUE la reprise d'extraits de vos articles ou contenu (c'est d'ailleurs la loi en France), dans ce cadre, la personne qui vous cite fera un lien vers votre contenu original pour permettre à ses lecteurs d'accéder à l'ensemble de l'article.

Précisez ce que vous autorisez ou non dans une rubrique spécifique de votre site. Même si la loi s'applique par défaut sans que vous n'ayez besoin de préciser quoi que ce soit, les copieurs éventuels seront prévenus.

Surveillez les voleurs de contenu et auteurs de plagiat. Il suffit généralement de faire, sur Google, une recherche sur une phrase complète de votre contenu. La liste des réponses vous permettra de trouver d'éventuels copieurs. Le site Copyscape pourra aussi vous y aider.

Que dit la loi ?

Pour rentrer dans le détail, vous pouvez consulter le code de la propriété intellectuelle mais en quelques lignes en voici un résumé :

Il est interdit de reproduire librement un texte, une image, un son, sans le consentement de son auteur (article L.122-4).

En revanche, lorsque l'oeuvre a été "divulguée" (rendue publique par son auteur), vous pouvez en citer des extraits, sous certaines conditions , Il faut indiquer le nom de l'auteur ainsi que la source (Article L.122-5 alinéa 3 ), ce peut être une "analyse", ou une "courte citation" (Article L.122-5 alinéa 3, point "a"). En aucun cas, la reproduction complète (sous quelques formes que ce soit) n'est autorisée. Le droit de citation autorise donc à reprendre un court extrait d'une "oeuvre" en citant la source, et ce, uniquement dans le but d'illustrer un propos. En aucun cas il ne permet de reproduire un article complet. La copie même en citant sa source n'est pas un droit.

Ceci expose clairement que des sanctions juridiques sont applicables en cas de copier / coller sur Internet.

Comment réagir lorsque l'on identifie le vol de son contenu ?

Compilez des preuves: faites faire des copies d'écran (incluant l'URL) par plusieurs personnes. Elles vous les adresseront alors par mail. Cette compilation de mail pourra servir de témoignage. Un constat d'huissier pourra être utile si vous souhaitez engager une action en justice.

Contactez le copieur : un contact par téléphone peut parfois permettre de remettre le copieur dans le droit chemin et d'obtenir le retrait à l'amiable (après des dizaines de cas, en ce qui nous concerne, nous sautons souvent cette étape)

Informez le copieur par écrit : un mail (ou un courrier recommandé) précisant votre demande de retrait des éléments copiés et rappelant les articles concernés du code de la propriété intellectuelle sera généralement suffisant.

Facturez : Si le texte copié sur le site ou blog d'une entreprise, facturez le contenu pour la période écoulée et informez sur les coûts d'utilisation journaliers. Sans exagérer, ne soyez pas trop modeste, car si vous allez en justice, vous gagnerez à tous les coups, mais votre société devra avancer les frais d'avocat qui vous seront généralement intégralement remboursés par le plagieur.

Et si le copieur ne retire pas le contenu volé ?

Vous tomberez parfois sur des loustics qui en plus de vous voler, vous expliqueront qu'ils « vous font de la pub », que « vous ne comprenez rien à internet », « qu'ils faisaient des tests », combien de fois l'ai-je entendu celle-ci..., ou que « c'est un honneur d'être cité » en oubliant qu'ils ne l'ont pas fait.

Que faire pour aller plus loin ?

Contacter l'hébergeur : L'hébergeur est responsable de la légalité de ce qu'il diffuse (quoi que l'on en pense). Un courrier recommandé donnant les urls du voleur et les urls correspondantes, sur votre site suffit généralement à obtenir satisfaction, car l'hébergeur menace alors votre plagieur de la fermeture totale de son site.

Contactez un avocat : Plutôt quelqu'un spécialisé dans le droit d'auteur. Il se fera un plaisir de travailler pour vous, car le résultat de ce type d'affaires est couru d'avance et il a TOUTES les chances de gagner. L'avocat vous conseillera mieux que nous, mais globalement, il peut attaquer pour différents points, ce qui augmentera le montant de la « réparation », par exemple, l'assignation de paiement de votre facture. Le non-respect des droits d'auteur, la concurrence déloyale, perte de CA, etc.

Dénoncez : Si le voleur affiche des annonces publicitaires Google sur son site, son contrat « Adsense » ne lui permet pas de les mettre en place sur du contenu copié, dénoncez-le.

Comment procède Axe-Net ?

Soyons honnêtes, s'il est désagréable de se sentir volé, être repris est plutôt flatteur. Certains de vos articles peuvent intéresser d'autres personnes, tous ne sont pas des voleurs, certains sont de bonne foi. Proposez-leur les moyens et vos conditions de reprise de contenu, cela facilitera les choses, et encouragera même ceux-ci à le faire, voir en exemple notre page de copyright : ce qui est plutôt bénéfique pour vos publications et votre notoriété, si les règles évitant les risques de duplicate content sont respectées.

Par ailleurs, nous insérons fréquemment dans nos articles, des liens vers d'autres pages de notre site ou de notre blog. Ceci n'empêche pas les voleurs de copier, le plagiat de notre site est constant, mais complique leur travail en les obligeant à supprimer les liens ou à modifier les articles.

En résumé :

Les cas de vol de contenu son quotidien. Certains mettent du temps avant d'arriver à faire retirer les contenus dupliqués (et en attendant, subissent les pénalités de duplicate content). Nous vous invitons d'ailleurs à lire cet article relatant une mésaventure survenue avec Paperblog .

Ne vous laissez pas impressionner si ce sont des « gros » qui vous volent. Même Google s'est fait condamner pour de tels procédés:

Pour information, c'est le même droit d'auteur qui s'applique pour les images, les illustrations, les logos, les sons. A titre d'exemple, toutes les photos utilisées sur ce blog ont été achetées dans des banques d'images et Axe-Net en possède les droits d'utilisation.

Nous n'avons pas traité ici les risques du duplicate content directement lié à une mauvaise gestion des URL sur le site lui-même. Sébastien Billard l'ayant très bien expliqué, nous vous invitons à lire son article à ce sujet.

Sur le point du duplicate content lié à la reprise de vos flux RSS, il est aussi très important de prendre les devants. Dans ce cas, le meilleur conseil est de ne laisser accessibles dans vos flux que les extraits de vos articles, plutôt que la totalité de ceux-ci. Un autre de ses articles confirme aussi les risques de duplicate content pour cause de contenu repris par d'autres sites.

Mea-culpa :

Pour la petite histoire, alors que je travaillais à la rédaction de cet article, j'ai reçu un mail dont l'auteur me demandait de supprimer 3 lignes d'un site que je gère. Elles étaient au milieu d'un texte conséquent et concernaient l'installation d'un plugin Firefox. Je pensais qu'elles étaient tirées de la notice explicative du plugin. Ceci pour vous dire que les copieurs ne sont peut-être pas tous des voyous, mais que certains webmasters font déjà très attention à ce fléau. En l'occurrence, ces quelques lignes ne faisaient pas prendre le risque du duplicate content, mais sur le principe, ce webmaster avait entièrement raison. Bien sûr, j'ai modifié le texte.

Liens connexes :

Plagiat et référencement

Google et le copyright

Internet, droits d'auteur et copyright : (nous avons des méthodes communes)

edit : Un nouvel exemple de vol par Netissime

édit 2 : des champions du monde Workinc