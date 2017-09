Google et mes humeurs en vrac.

Quand on est professionnel du web, on est bien obligé de vivre avec Google. D'ailleurs dans mon quotidien je réalise que je parle plus souvent de Google que de mes enfants durant les 17 heures quotidiennes où je suis éveillé.

Je crois parfois le connaître, mais il me surprend toujours. J'utilise ses outils, et je peste parfois. Bref, cet article sera juste un amas de réflexions ou de questions.

Outils Google

La gestion des sitelinks

Je me suis souvent demandé à quoi servait réellement la gestion des siteslink dans l'interface Google webmaster tools (Menu : apparence dans les résultats de recherche > Liens de site).

La plupart du temps, Google ne prend pas en compte les URL que l'on souhaite rétrograder, il fait sa vie sans tenir compte de notre demande, alors à quoi sert cet outil ?

Et vous, vous l'utilisez ?

Gestion des erreurs 404

Toujours dans GWT, @Loran750 faisait remarquer dernièrement un manquement évident dans l'interface. Il concerne la possibilité de télécharger la liste des pages référentes qui provoquent les erreurs 404 (Menu : Exploration > Erreurs d'exploration > pavé "introuvable").

Vous pouvez en effet télécharger la liste des URL en erreur, mais pas la liste de celles qui comportent un lien vers celles-ci. Pour cela, il faut cliquer et vérifier à la main par URL.

Vu que les données existent, il aurait été simple de permettre de les importer aussi, non ?

Listing des liens entrants

On continue dans GWT (Menu : Trafic de recherche > Liens vers votre site).

Grrrr, sans doute un des outils qui m'énerve le plus. Mon reproche est basique, pourquoi ce truc n'est pas mis à jour plus régulièrement. J'y retrouve régulièrement des pages sur lesquelles les liens ont été supprimés il y a 6 mois ou un an.

Alors à quoi bon proposer un outil à la fiabilité plus que discutable ?

Les résultats de recherche

Promesses...

Il y a quelque temps, notre ami Matt Cutts nous promettait que l'on ne retrouverait plus de résultats multiples (plusieurs fois le même site) sur la première page de résultat.

Sans doute bêtement, j'avais l'impression qu'il n'était pas très compliqué de traiter ce problème de manière algorithmique. Et bien il semble que si car ce phénomène reste courant.

Pourtant, en terme d'expérience utilisateur...

Et vous, cela vous gêne ou pas ?

Bizarreries

Cette fois, j'en appelle à la sagacité de mes confrères. Des trucs bizarres, on en voit assez régulièrement dans la SERP. Là, c'est monsieur @Littlebuzz qui m'a alerté il y a quelques semaines, et la SERP n'a pas changé depuis.

En effet, sur certaines requêtes que l'on pourrait assimiler à des requêtes de marques, Google nous donne des résultats pour le moins tordus.

Exemples :

La requete : zandira

Si les 3 premiers résultats sont assez logiques, les suivants sont complètement tirés par les cheveux. Aucun rapport avec la requête, aucun rapport entre les résultats et le site Zandira (pas de liens, pas le même serveur, pas le mot dans les pages, etc.)

Alors qu'auparavant, quand vous tapiez cette requête, les résultats étaient assez proches de ce que l'on trouve aujourd'hui en la tapant entre guillemets : "zandira".

La requête : axenet

Cette fois, c'est à partir du bas de la première page et surtout sur les suivantes (exemple page 2)que les résultats sont du grand n'importe quoi. J'ai échafaudé des théories aussi tordues que les résultats, mais rien ne tient la route. Je ne vois vraiment pas le lien entre ces sites et AxeNet.

À noter, auparavant sur cette requête, les résultats étaient relativement similaires à ceux de la requête axe net (en deux mots) ou bien axe-net (avec tiret).

La requête : lememo

Même principe, mais là c'est carrément à partir du 2ème résultat que c'est le bazar.

Alors que lorsque l'on fait la même requête entre guillemets, on retrouve aussi les résultats que l'on avait avant cette variation de la SERP.

Si parmi vous certains ont d'autres exemples, ou bien des pistes d'idées, vous êtes les bienvenus.

En conclusion

Moi qui ai l'habitude de vous faire des articles très centrés sur un sujet précis, aujourd'hui je vous fais le déballage façon brocante. À vous de relever ce qui vous intéresse et surtout, de réagir en fonction de vos propres centres d’intérêt du moment.