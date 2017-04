La hiérarchie des balises H1, H2, Hn... et le référencement

À l'occasion d'audits SEO, je fais fréquemment le constat qu'une mauvaise hiérarchisation des balises de titres H1 à H6 pousse les propriétaires de sites à faire des erreurs grossières pour l'optimisation correcte des pages de leurs sites.

Je vais donc expliquer et donner des bases de bonnes pratiques pour éviter de s’emmêler les pinceaux, surtout une fois que le site évolue.

Hiérarchiser, ça veut dire quoi ?

Cela veut dire organiser les choses de manière à ce que chaque élément soit subordonné à un autre.

Lorsque l'on parle des titres que définissent les balises h1, h2, h 3, h4, h5, h6, le W3c nous dit :

« Un titre décrit brièvement le sujet de la section qu'il introduit ». Ceci veut dire qu'un titre (hn) va décrire en résumant de manière explicite le paragraphe qu'il présente.

Lorsque l'on classe les titres en les hiérarchisant dans un contenu, on apporte une notion de valeur à chacun de ces titres dans notre page. Un titre H1 devrait donc résumer le sujet général de ma page, alors qu'un Titre H6 résumera une section très détaillée dans ce sujet.

Mise en pratique de la hiérarchisation.

Plutôt que de rester dans la théorie, prenons un exemple. Nous allons traiter le cas d'une page qui présente les bonnes pratiques de conception d'un site web *.

<h1>Concevoir un site web</h1>

<h2>Le contenu</h2>

<h3>Les expressions-clés</h3>

<h4>Définir les expressions-clés</h4>

<h5>Les sources de recherche</h5>

<h6>L'écoute des clients</h6>

<h6>Les outils web</h6>

<h4>Classer les expressions par volume de recherche</h4>

<h3>La rédaction</h3>

<h4>définir des titres percutants</h4>

<h4>Utiliser des synonymes</h4>

<h2>L'arborescence</h2>

<h3>Définir des rubriques</h3>

<h3>La construction en silo</h3>

<h3>Le maillage interne</h3>

<h2>Le design</h2>

<h3>Construire son logo</h3>

<h3>Définir une charte graphique</h3>

<h3>Comment mettre l'emphase sur certains contenus</h3>

Dans cet exemple, chaque titre se verra suivi d'un paragraphe. Un titre peut aussi ne pas avoir de paragraphe qui lui soit directement attribué, mais comporter des sous-titres qui eux en posséderont.

* Ceci est juste un exemple d'utilisation des balises Hn, en aucun cas un plan parfait sur le sujet.

Quelques repères dans l'exemple :

Les titres H3 "Les expressions-clés" et "La rédaction" dépendent hiérarchiquement du H2 "Le contenu".

Les titres H4 "Définir les expressions-clés" et "Classer les expressions par volume de recherche" dépendent hiérarchiquement du titre H3 "Les expressions-clés"

Les titres H2 "Le contenu" et "L'arborescence" et "Le design" ont la même valeur car on considère qu'ils ont la même importance dans notre exposé.

Quels constats fait-on dans la hiérarchisation de ces titres ?

On ne trouve qu'un seul H1

À ma connaissance, techniquement rien n'interdit explicitement de mettre plusieurs H1 dans une page. En revanche ceci pousse souvent à l'erreur (normal, c'est illogique). Si l'on considère que Google (et souvent les visiteurs) préfère qu'un seul sujet soit traité en profondeur dans une page. Avoir un seul titre principal évite de s'éparpiller sur le plan sémantique.

Pour compléter sur ce point, je conseille un titre H1 différent du Title. Dans l'exemple donné ci-dessus, le Title aurait pu être « Construire un site internet ». Le Title et le H1 veulent dire la même chose, mais utilisent des mots différents pour augmenter mes chances de me positionner dans les résultats et éviter la suroptimisation. On constate quand même que sur un site bien trusté, ça passe sans souci.

La hiérarchie est parfaitement imbriquée.

Et combien de sites ne respectent pas cette imbrication ! Un H4 ne sera jamais subordonné à un H2, mais toujours à un H3. Même principe pour les autres imbrications. En ne respectant pas cette logique, vous ne facilitez pas la compréhension de vos contenus par un moteur de recherche.

Les erreurs fréquentes de balisage :

Le manque de respect d'une logique cohérente de balisage des Hn

Celle que je trouve le plus souvent consiste à avoir la même balise H1 sur toutes les pages du site. C'est le cas où cette balise est utilisée dans le header et que le titre est celui du site, mais pas de chaque page individuelle.

À mon avis, il n'y a pas pire pour empêcher Google de bien comprendre le thème de chaque page indépendante. Quoique certains font pire, ils mettent une image (souvent leur logo) dans ce H1 !

Je vois aussi parfois des "trous". Avec par exemple des H3 dans une page qui ne possède pas de H2.

Un balisage Hn d'éléments qui ne devraient pas l'être.

On retrouve très souvent ces balises sur des éléments qui n'appartiennent pas au cœur de la page, mais à des informations connexes. Sur des boutiques en ligne, cela va être un titre « panier » ou un titre « catégories connexes » ou un titre "Newsletter". On retrouve alors ces titres balisés en Hn sur toutes les pages du site alors qu'il n'appartiennent pas au champ sémantique de chaque page unitaire.

Ceci est souvent dû à un manque de connaissances SEO, ou bien a une grosse flemme du développeur qui n'a pas envie de créer une ligne de CSS supplémentaire pour mettre en forme le texte concerné.

Quelques points à garder en mémoire

La succession de vos titres doit correspondre à une sorte de table des matières de la page . Wikipédia est un très bon exemple pour ses pages étoffées. D'ailleurs, le petit sommaire qui est parfois présent est justement présenté comme tel. Voir une page bien structurée chez Wikipédia.

. Wikipédia est un très bon exemple pour ses pages étoffées. D'ailleurs, le petit sommaire qui est parfois présent est justement présenté comme tel. Voir une page bien structurée chez Wikipédia. Les titres apportent de l'ergonomie à votre page. Ils permettront de s'y repérer, surtout si votre contenu est assez fourni.

à votre page. Ils permettront de s'y repérer, surtout si votre contenu est assez fourni. Ne bourrinez pas en truffant vos balises Hn de mots-clés. On sait d'ailleurs que si visiblement la balise H1 a un certain poids pour le positionnement, je n'ai jamais vraiment constaté clairement l'impact des H2 et suivants (pas plus que du simple texte dans le contenu). Avant tout, ces sous-titres doivent aider votre visiteur à se repérer dans votre page en comprenant son plan.

Avant de commencer à rédiger une page, essayez d'en faire systématiquement le plan en rédigeant avant tout ses titres et sous-titres, ceci vous facilitera souvent la vie.

En utilisant ces éléments de titres, vous n'impactez pas seulement l'aspect visuel. Vous définissez une relation sémantique entre les mots et ceux qui leur sont subordonnés .

. Il est possible de mettre un lien sur un titre. C'est par exemple le cas sur la page d'accueil de ce blog.

En conclusion

Le SEO, c'est aussi de la rédaction. Bien structurer vos titres vous aidera mieux structurer le contenu de vos pages. Vos visiteurs vous en remercieront, tout comme les moteurs.

Pour mieux joindre l'exemple à la pratique, j'ai tenté de réaliser au mieux le balisage de cette page. Vous pouvez par exemple l'afficher en copiant son URL sur http://www.browseo.net/ Dans la colonne de droite, la liste et la hiérarchie de ses titres vous apparaitra clairement.

Edit : il reste des cafouillages dans ce thème que nous venons d'installer (un H3 de twenty twelve qui n'a rien à faire sur le menu - Voila, c'est corrigé 🙂 ).



Je n'ai pas encore le recul pour vous donner plus d'information sur les balises du type <article> ou <section> du HTML5

