L'hypocrisie de la commande sans compte en e-commerce

Voilà un sujet qui fait sacrément débat en e-commerce. L'obligation d'ouvrir un compte pour commander est un frein qui fait perdre des commandes chaque jour nous dit-on.

Je ne vais pas dire le contraire. Remplir des champs de formulaires n'a jamais enchanté personne, et ceci est accentué quand on commande sur un smartphone. Oui, mais....



Pas de compte à ouvrir, mais tout aussi long.

Un peu partout sur les sites e-commerce, on a vu fleurir les commandes « invité » ou « sans compte ». Youpi alors !

Mais on déchante assez vite, car à l'utilisation la différence est quasi inexistante. En effet, ouverture de compte client ou pas, il vous faudra renseigner :

L'adresse de livraison : prénom, nom, n°, rue, code postal, ville.

Idem pour l'adresse de facturation (si vous voulez une adresse différente)

Votre e-mail et votre téléphone en cas de souci sur la commande

Et parfois d'autres renseignements, mais je voulais limiter au minimum

Allez on teste ?

J'ai pris des exemples donnés sur des blogs ou par twitter pour tester cette fantastique option.

Chez Colette ( colette.fr)

Je clique sur « commander » et là génial on me propose une commande en tant qu'invité, je n'ai donc pas de compte à ouvrir, super !

Je dois quand même bien évidemment remplir un premier formulaire avec mes coordonnées si je veux une facture qui justifiera cette dépense.

Et vu que je ne suis pas chez moi la journée, je me fais livrer au bureau, c'est reparti, je dois à nouveau remplir un nouveau formulaire (normal, Colette ne va pas deviner mon adresse toute seule...).

Je choisis ensuite mon mode de livraison

Et puis je paye... encore un formulaire...

Chez Abaco (abaco-eshop.com)

Pour faire simple, on me demande exactement les mêmes informations que chez Colette, la différence est que tout est sur la même page. On pourra aussi discuter de ce point. Certains estiment qu'il vaut mieux avoir plusieurs petits formulaires simples aux étapes clairement indiquées, d'autres pensent comme ici que l'on peut tout caser dans la même page.

ALORS, avec ou sans compte, quelles différences ?

Quelle différence avec une commande avec ouverture de compte obligatoire ou pas ?

Je ne sais pas, aucune information à ce sujet sur les deux sites testés. J’ai donné exactement les mêmes informations que si j'avais créé un compte. J'ai eu beau fouiller les conditions de vente, rien n'est précisé. On notera que certains sites détaillent un peu mieux les différences d'une commande avec ou sans compte.

Les avantages de la commande sans compte :

Un formulaire de moins, celui des coordonnées du compte. L'avantage est assez relatif, car pas mal de sites vous proposent de reprendre ces données pour les coordonnées de livraison ou de facturation, donc n'imposent pas de remplir de formulaire en plus.

Pas de mot de passe à retenir

Les inconvénients de la commande sans compte

Impossible de retourner sur le site pour voir où en est ma commande, je dois attendre les mails d'information.

Impossible de télécharger une facture si j'avais besoin d'un duplicata.

Obligé de remplir tous les formulaires lors d'une prochaine commande.

Eviter le spam

Je pense que certains consommateurs préfèrent aussi la commande sans compte, car elle suppose que l'on ne recevra pas d'offres commerciales par mail ensuite (uniquement les mails relatifs à la livraison de la commande passée).

C'est vrai pour les sites les plus honnêtes, mais c'est aussi le cas quand on ouvre un compte sur ces mêmes sites honnêtes où l'on n’a pas coché la case pour accepter les newsletters...

A ce sujet, sur Colette je me suis retrouvé inscrit à la newsletter sans rien demander... Sans doute le trick de la case pré-cochée (légal mais je trouve ça limite), pourtant je pensais avoir fait attention. C'est mal ça ma petite Colette...



D'autres solutions ?

Oui, il en existe, mais j'avoue ne jamais les avoir intégrés sur un site. Facebook Connect par exemple, il semble toutefois que certains sites l'avait mis en place et l'ont finalement supprimé (comme le e-commerce Burberrys par exemple). Si certains ont des infos ?

Bref, le sans compte, c'est avant tout du marketing

Psychologiquement, c'est indéniablement une option qui permet de rassurer certains consommateurs. Sur les sites des clients où nous avons mis l'option de commande sans compte en place chez Axenet, certains acheteurs l'utilisent, ils y trouvent donc leur compte (rhââ, tu vas nous embrouiller là). Et tout ce qui peut faire plaisir à l'acheteur est bon pour le vendeur. Donc même si c'est de l’esbroufe, je vous le conseille tout de même vivement en tant qu'e-commerçant !

Dans la pratique lors de la commande, c'est aussi casse-pieds que d'ouvrir un compte, ni mieux ni moins bien.

En conclusion

J'ai vu des tas d'articles sur le sujet ces deux dernières années et je n'avais jamais pris le temps d'y répondre. C'est maintenant chose faite. Malgré tout le tintouin fait sur cet énorme gain de temps du consommateur, je ne l'ai jamais perçu dans les exemples que l'on m'a adressé ou que j'ai testés par moi même. Même Amazon vous fait ouvrir un compte.

Alors tant qu'il n'y aura pas un géant du web qui concentrera toutes vos infos, vous continuerez à remplir des formulaires, ouverture de compte ou pas, pour vous faire livrer sur un e-commerce. Et les géants qui concentrent nos infos, on n'aime pas ça, alors ce n’est pas gagné !

Bon, tant qu'à faire, autant éviter de prendre la tête à votre acheteur comme ci-dessous 🙂

