La CNIL défigure-t-elle le web mobile français ? #UX

Le titre vous paraît peut-être un peu fort, et pourtant... Dernièrement, je pestais à nouveau contre la CNIL à cause de ce satané bandeau qu'elle impose en regard de l'information obligatoire sur les cookies. Pas en tant qu'éditeur (même si ce n'est pas simple), mais parce qu'en tant qu'utilisateur cette obligation est un véritable enfer lorsque l'on navigue sur un smartphone.

Une action inutile de plus

Il faut dire que certains éditeurs font déjà beaucoup pour ruiner l'expérience utilisateur que l'on vit sur leurs sites.

Entre :

Les demandes d'acceptation de géolocalisation

Les propositions de téléchargement de l'application

Les propositions d'inscription aux newsletters

Les demandes de « j'aime » Facebook

Les pubs

et tous les intersticiels du même genre toujours aussi intrusif, il y a déjà de quoi largement craquer. Heureusement dirais-je, Google doit pénaliser prochainement une bonne partie de ces pratiques.

Mais tout cela ne suffisait pas, pour finir de nous pourrir l'existence, voilà un bon moment maintenant que de nombreux sites tentent de respecter tant bien que mal les obligations de la CNIL et nous imposent donc ce super bandeau d'information sur les cookies...dont tout le monde se fout...

Sylvain, ce n'est qu'un interstitiel de plus, pourquoi tu râles ?

C'est vrai, ce n'est qu'une cochonnerie de plus à fermer avant d'accéder au contenu que l'on souhaite, d'ailleurs sur desktop la plupart du temps je ne le ferme même pas. Mais sur smartphone ces bandeaux gênent vraiment ma lecture, et surtout, je pense avec le recul que cet affichage ne sert strictement à rien.

Demandez donc à des non-initiés ce qu'ils pensent de ces bandeaux qui leur crèvent l'écran depuis 2 ans. Je vous jure que les réponses valent leur pesant d'or !

Je ne sais pas et je m'en fous complètement

Ha oui, les cookies c'est des virus ?

C'est dégueulasse il faudrait interdire les cookies !

Pas grave, je n'ai rien à me reprocher

Et j'en passe et des meilleures

En résumé, parmi les utilisateurs qui ont vu un jour ces bandeaux, la quasi-totalité n'en a strictement rien à faire. Les autres sont de rares Geeks ou des SEO (et encore...) ou de farouches acharnés des libertés individuelles et de la vie privée.

Résultat de l'opération, ces bandeaux d'information ne servent à rien d'autre qu'à pourrir la vie des internautes.

Leur valeur éducative ou pédagogique est quasi nulle.

Pourquoi ça ne sert à rien ?

Parce que même lorsque vous expliquez tout en détail à quelqu'un (l'histoire ici), il vous dit « oui oui », et retourne sur Facebook sur lequel il est connecté en permanence... Alors côté vie privée on se retrouve avec 0 sur 20. Je passe sur les cookies qu'installe Google dès que vous passez ne serait-ce qu'une fois sur son site...

Quand je pose la question, personne, je dis bien personne ne m'a jamais dit (par exemple) : « j'ai compris et j'utilise un navigateur qui m'assure de conserver ma navigation privée » (à part les geeks encore une fois).

J'en parlais à mon gamin de 23 ans dernièrement (oui, celui qui est connecté en permanence sur Facebook), il paraît que c'est un « digital native », c'est-à-dire qu'il a quasiment toujours connu le web. Et bien si vous saviez comme il s'en fout des cookies publicitaires ! D'ailleurs, comme beaucoup de « digital natives », il ne sait même pas différencier une pub d'un véritable éditorial...

Mais alors quelles sont les solutions ?

Quand je vois la somme cumulée qu'a pu représenter l'installation de ces bandeaux sur le web français (oui, nos voisins n'ont pas à les subir, les trucs stupides, ça n'est appliqué qu'en France...) je me dit que cet argent aurait sans doute été mieux dépensé en faisant par exemple un cours d'une heure dans les écoles. Les gamins en auraient peut-être parlé à leurs parents, mais en tout cas ils auraient au minimum compris de quoi on parle et pourquoi « ça peut » être gênant.

Alors que ces saloperies de bandeaux n'ont probablement pas intéressé grand monde en France, c'était bien la peine d'em--rder tout le monde pour ça... Surtout que dans la plupart des cas, le mauvais codage fait que les cookies concernés s'installent même si l'internaute refuse...

Suis-je le seul à penser cela ? Vos commentaires sont les bienvenus.

À lire aussi :

Edit : pour être clair, je ne remets pas en cause la volonté de la CNIL de vouloir protéger la vie privée des internautes, bien au contraire. Je constate juste que la méthode est inefficace (demandez autour de vous) et ne fait que me casser les pieds dès que je navigue sur un smartphone.

Edit 13 décembre : Finalement, l'Europe pourrait mettre fin à cette mise en oeuvre ridicule du "bandeau cookies" : http://www.businessinsider.fr/us/europe-plans-remove-cookie-pop-ups-banners-websites-leaked-law-draft-consent-2016-12/