Mobile et https, les obsessions de Google sont-elles justifiées ?

Vous n'avez pas pu passer à côté des nombreuses communications de Google concernant la compatibilité mobile et le passage au https. Si je résume, si votre site n'a pas mis ces deux technologies en place, votre avenir va être sombre. Qu'en est-il réellement ?

Mobile first et https, s'adapter ou mourir ?

Pour la compatibilité mobile : voici au moins 4 ans que Google insiste. À raison à mon avis, surtout si vos cibles sont des particuliers, c'est moins le cas si vous vous adressez à des entreprises ou collectivités.

Pour le passage au https (ssl) : à ce jour, la com de Google insiste sur la transmission de données sensibles, comme l'accès à un compte sur un e-commerce, ou toutes autres pages ou vous auriez à saisir un login et un mot de passe. Les navigateurs Google Chrome et Firefox vont d'ailleurs afficher des mentions du type « non sécurisé » ou un cadenas barré en rouge pour les pages concernées non https.

Rentrons un peu dans le détail en étant concrets.

Concernant la compatibilité mobile, Google à annoncé que prochainement (début 2017), l'indexation du contenu des sites ne se ferait plus qu'avec son crawler mobile. Le moteur est donc définitivement dans une logique « mobile first ».

Ceci veut dire que les sites qui ont une version mobile qui présente moins de contenus que la version desktop vont en pâtir. Et que dire des sites non mobiles ? C'est variable, si leur concurrence ne l'est pas non plus ils n'en pâtiront pas trop, mais dans le cas contraire...

Étude rapide de statistiques sur le mobile

J'ai regardé parmi des sites à la typologie différente ce qu'était leur trafic desktop et mobile (ce n'est pas une étude de grande envergure, juste des sites que je connais très bien). Je vous montre juste le rapport entre les appareils utilisés et le type de site.

Comme vous le voyez, on constate d'énormes disparités entre ces sites. Sans grand étonnement, un e-commerce destiné à des jeunes femmes se doit d'être compatible mobile quand les seuls smartphones représentent 55% de son trafic ( 67% avec les tablettes).

On voit en revanche que certains sites sont consultés au bureau principalement, avec 60 à 83% de trafic sur ordinateur de bureau.

Alors Google fait-il bien de mettre tout le monde dans le même panier ? Peut-être pas.

Mais quoi qu'il en soit, si l'ordinateur portable ou de bureau est loin d'être mort, la tendance est clairement au mobile. Je tenais toutefois à montrer des chiffres concrets proches du quotidien des entreprises, car la plupart des études qu'on lit parlent du temps passé sur mobile, et ce temps intègre les applications telles que Facebook, les mails, et ne reflète pas le trafic des sites web seuls.

Maintenant, quand je tombe encore sur des sites d'actu non compatibles mobile, si je suis sur smartphone je ne lis pas l'article, je vais chercher l'info ailleurs. Dans certains cas le non-mobile est devenu réellement rédhibitoire.

On revient au https ?

Alors là, j'avoue ne pas suivre totalement la logique de Google. Bien évidemment, je cautionne le fait d'empêcher des états (comme le nôtre d'ailleurs) de fouiller dans ma vie privée. Je suis aussi pour le principe général des communications chiffrées.

Maintenant, je relativise un peu l'urgence du besoin et me pose pas mal de questions :

Est-il utile que ma consultation d'articles d'actualités soit secrète ?

Un hacker va-t-il se prendre le chou pour savoir quel modèle de skateboard j'ai acheté sur un e-commerce ?

Mon nom, mon adresse sont déjà dans les pages blanches...

Dans la mesure ou n'importe quel individu malfaisant peut monter un site en https, cette soi-disant sécurité ne va-t-elle pas faire plonger tête baissée sans réfléchir le commun des mortels rassuré par la mention « site sécurisé »?

Ceci empêchera-t-il les sites où j'ai un compte de se faire hacker pour que toutes mes données personnelles soient pillées ?

L'utilisateur est-il capable de comprendre la différence entre tous les certificats afin de s'assurer du sérieux d'un site ou d'une entreprise ? J'en doute un peu...

Est-ce que ceci va empêcher Google de connaître la liste complète des sites que j'ai consultés les 6 derniers mois ? Non...

Sur un e-commerce, si le paiement est sécurisé, n'est-ce pas finalement suffisant pour moi ?

Est-ce que le coût de mise en œuvre ne va pas encore pénaliser un peu plus les petits e-commerçants au profit d'Amazon & Cie ?

Combien de petits e-commerçants vont installer ça n'importe comment et perdre leur positionnement dans Google (impacts SEO) ?

À une époque ou la moitié de la planète livre toute sa vie sur Facebook et autres plateformes (dont celles de Google) sans jamais lire les conditions d'utilisation (pensez à lire ça), je me demande parfois à quoi rime la frénésie de Google pour le https.

Bref, sur le fond et la théorie, je suis plutôt pour la mise en œuvre de certificats SSL sur les sites. Reste que je me pose encore beaucoup de questions en regard de la pression que Google met sur le sujet... Mais peu importe ce que j'en pense, plus personne n'a le choix... Le rouleau compresseur Google est en marche !