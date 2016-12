N'oubliez pas le pagerank et les liens entrants

Depuis un bon moment, il est de bon ton de cracher sur la notion de pagerank et sur le netlinking si l'on s'en réfère à ce qu'on lit sur certains blogs de marketing ou de community management. Les bases du seo off-site ne sont plus à la mode.

De nos jours, toute la marketosphère web vend du inbound marketing, de la stratégie Snapchat et sous peu de la publicité sur PokemonGo. Tout ce qui touche aux liens est devenu tabou. Faut-il pour autant abandonner cet aspect ?

Le pagerank version 2016 c'est quoi ?

Et bien en fait sur le fond ça n'a pas vraiment changé. Que ce soit en interne au sein d'un site ou en transfert d'un site à l'autre, le pagerank est toujours ce flux de popularité transmis par les liens.

Est-ce que ce concept existe encore chez Google ? Oh que oui, même s'il a été complété par un grand nombre de critères supplémentaires, le Pagerank est encore vivant et en pleine forme !

Quoi qu'en disent certains gourous (peu au fait des bases du SEO), les liens restent un critère extrêmement important pour Google. La sale manie de certains sites qui ne font plus de liens externes fait d'ailleurs pester Gary Illyes. Dans l'algo, si des couches et des couches de filtres et autres contrôles sont venus s'empiler par dessus pour contrer les « spammeurs », le calcul de popularité par les liens demeure un fonctionnement de base.

Oui, mais on m'a dit que faire des liens était dangereux !

En effet, d'ailleurs rien que l'expression « faire des liens » me fait frémir. La méthode a tellement été utilisée que Google a sorti l'artillerie lourde pour contrer les pratiques de netlinking agressif. Alors forcément, les pseudos SEO ont pris peur et se sont rabattus sur des pratiques moins « risquées », mais comme dans toutes les recettes, si un ingrédient manque, il y a de fortes chances que le résultat soit médiocre.

[ Si les liens n'avaient pas une importance énorme dans l'algo, Google ne sanctionnerait pas les abus ! Twittez-le ! ]

Des liens, mais pas que des liens et pas n'importe comment

Je suis le premier à dire que le contenu est le socle de base pour un bon positionnement et pour satisfaire les visiteurs. La pertinence d'une page en dépend en regard d'une requête de l'internaute.

Mais on peut faire une analogie avec le livre. Un bon livre bien écrit est une base indispensable pour le succès d'un auteur, mais des critiques à la télé ou dans la presse lui permettront de « décoller » bien plus vite et durablement. Sur le web ces « mentions externes », ce sont les liens, et plus ils proviennent « d'auteurs » reconnus et spécialisés, mieux c'est.

Il en découle une quasi-obligation d'obtenir de liens pour se positionner sur des requêtes concurrentielles, mais pas à tout prix. La qualité et l'utilité de ces liens sont des impératifs (lire ceci si ce n'est pas clair pour vous).

Note

Je rappelle que le pagerank de la toolbar est mort et qu'il n'était plus fiable depuis longtemps. Je parle bien ici du véritable pagerank sur lequel Google ne nous donne aucune indication visible.

En conclusion

La visibilité d'un site sur Google est impactée par de très nombreux leviers. Les liens entrants et le transfert de Pagerank restent à classer parmi les critères qui comptent encore beaucoup.

Mais une fois de plus, ne vous focalisez pas non plus QUE sur ce critère, à lui seul il n'est pas suffisant. Un bon trafic ciblé sur un site est le résultat d'une alchimie bien dosée. Ne mettez jamais tous vos oeufs dans le même panier.

