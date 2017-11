Paiement non sécurisé chez BUT.fr #ecommerce

À l’heure où les internautes français commandent de plus en plus fréquemment en ligne, qu’elle ne fut pas ma surprise lorsqu’un commentaire sur ce dossier m’apprit qu’une enseigne renommée fait transiter les données bancaires de ses clients sans aucune sécurité !

Je tente de marquer le but moi-même

Au premier abord, j’ai douté de cette affirmation. Le moindre petit site géré par un autoentrepreneur ne prend pas ce risque pour faire payer en ligne, alors une enseigne nationale comme BUT, cela me paraissait un peu gros. J’ai donc testé par moi même.

Un peu frustré déjà lors de la création du compte

Ceci peut semble anecdotique, mais dès la création de mon compte client, on m’empêche de mettre un mot de passe fiable. Seuls les chiffres et lettres sont acceptés. Pourtant la règle de base consistant à intégrer des caractères spéciaux est un basique, mais non, chez BUT vous ne pouvez mettre qu’un mot de passe facile à hacker, pas le choix…

La revente de mon mail à des « partenaires »

Ça continue en bas de page. Une pratique illégale est mise en œuvre par BUT, en effet, il me faut expressément cocher une case ( bien planquée en bas de page) si je ne veux pas que mon mail soit utilisé par les « partenaires » de l’enseigne.

Le pompon, une page de transaction bancaire non sécurisée

C’est en arrivant sur la page ou l’on saisit ses données bancaires que je suis resté estomaqué. En effet, la page n’est pas sécurisée. Aucun certificat SSL n’a été installé, la page n’est pas en HTTPS.

Ceci signifie que le numéro de carte bancaire, sa date de validité et le cryptogramme vont être transmis en clair ! Ceci veut aussi dire que le serveur auquel vous vous connectez pour transmettre vos données n’est pas identifié formellement. Techniquement on pourrait ne plus être chez but.fr mais sur une page de hacker qui récupérerait vos données.

Alors même si ensuite le site but.fr vous redirige vers 3D secure, ceci n’empêche en aucun cas vos données bancaires d’être « sniffées » au passage !

La communication de BUT nous promet pourtant 100 % de sécurité

Que ce soit dans le bandeau supérieur avec un logo « Paiement 100 % sécurisé / cryptage sécurisé » mais aussi sur un petit encart de rappel, ou bien sur la page dédié à la sécurité du site, but.fr nous assure pourtant de manière éhontée que les transactions bancaires sont bien sécurisées sur son site.

Que faut-il en conclure ?

MEFIEZ-VOUS !

Ce n’est pas parce que vous êtes sur le site d’une grande enseigne reconnue que vous devez foncer les yeux fermés. Le bla bla marketing et les jolis logos ne remplacent pas une petite vérification simple. Lorsque vous achetez en ligne, la page de paiement doit TOUJOURS comporter une URL en HTTPS et/ou le petit cadenas .

La réponse de BUT

Nous l’attendons après les avoir informés du problème par email...