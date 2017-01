Posez vos questions sur le référencement

Mieux connaître les besoins de ses lecteurs pour mieux répondre à leurs attentes ! C'est beau dit comme ça non ? Mais dans la pratique le fait-on réellement ? En partie sans doute... en partie.

Et bien c'est pour le faire bien mieux que cet article est avant tout une demande que je vous adresse. Quelles questions avez-vous à me poser sur le référencement ?

Les débutants sont particulièrement bienvenus.

Vos questions SEO, pourquoi ?

J'avoue que vos commentaires en réponse à mon article sur la baisse du nombre de commentaires sur les blogs m'ont pas mal interpelé comme on dit. Notamment celles qui insistent sur le jargon, sur tous ces trucs qui nous semblent évidents à nous les professionnels et à cause desquels nous nous éloignons de notre audience, de nos lecteurs.

Alors que moi, j'ai envie de me rapprocher de vous, de vous faire des câlins , de vous proposer des contenus qui vous servent à quelque chose, de vous être utile.

Comment s'organise-t-on ?

On va faire simple.

Dans les commentaires de cet article, vous posez simplement une question.

Si nécessaire, vous développez dessous votre cas particulier, le contexte de votre site,

parce que selon celui-ci, la réponse sera différente.

(sinon ça va être le bazar pour moi). Plus votre question est précise, mieux c'est. A la question "Comment améliorer le référencement d'un site", je ne répondrais pas ou plutôt je vous dirais de lire les 440 articles de ce blog. Avec une question du type "Quelles pistes puis-je suivre pour m'aider à imaginer des contenus utiles pour mes visiteurs" ou " Comment traiter concrètement les erreurs 404 de mon site", ça sera plus simple.

Comment vais-je répondre ?

Désolé, je ne vais pas vous faire un audit gratuit de votre site (en payant c'est possible 🙂 )

En revanche, vos questions me permettront de faire des articles détaillés, parfois un article complet pour répondre à une seule question. Parfois je regrouperai pour les questions qui s'y prêtent.

J'ai aussi une petite idée sympa derrière la tête pour certaines réponses, mais je dois fignoler la mise en œuvre.

Alors bien sûr, je n'aurais pas toutes les réponses à toutes les questions (sinon je serai le maitre du monde...après Google), mais même dans ces cas, j'aborderai le sujet dans un article pour explorer les réponses possibles.

Qui est concerné ?

Tout le monde !

Mais je le répète, je m'adresse aussi (voir surtout) aux débutants. Les vieux briscards du SEO n'ont probablement pas besoin de mes conseils, même si l'échange est toujours enrichissant, et c'est quand on débute ou bien lorsque l'on a 1 à 2 ans de recul que l'on a plus de questions que de réponses.

Pour conclure

Que dire sinon "Profitez-en" ?

Les articles de réponses seront publiés au fil du temps, et je suis ravi d'avance de traiter les sujets qui vous intéressent en priorité. Si vous avez un commentaire sur cette approche que je vous propose, n'hésitez pas non plus.

Il n'y a pas de question bête en SEO...