Pourquoi Amazon n'est pas toujours une bonne affaire ?

On change un peu de point de vue aujourd'hui. Même si je vais aborder un sujet e-commerce, je le fais en me plaçant dans la peau d'un consommateur.

En quelques années, Amazon est devenu un leader écrasant du e-commerce. Pour accroître ce business, Amazon fonctionne beaucoup en Marketplace. Concrètement, il propose des produits de divers sites e-commerce en échange d'une commission. Mais est-ce toujours intéressant pour le consommateur ?

Une marketplace c'est quoi ?

En échange d'une très forte notoriété et visibilité, une marketplace propose aux e-commerçants de mettre en avant leurs produits. Au passage, les marketplace prennent des commissions.

Chez Amazon par exemple, elles vont jusqu'à 25% du prix du produit (ils annoncent 17% mais sur le prix TTC...). Amazon génère aujourd'hui 40% de son CA via ce canal.

Si le e-commerçant veut s'en sortir, deux solutions s'offrent à lui, il cumule souvent les deux vu le montant de la com. Il augmente ses prix pour limiter les dégâts, mais réduira globalement sa marge sur le produit vendu. Il se rattrape sur le volume comme on dit...

Aux lecteurs e-commerçants, je rappelle quand mêmes les risques SEO d'une marketplace.

Allez, creusons cela pour voir ce qu'en retire le consommateur

Je me suis amusé à fouiller un petit peu dans le catalogue Amazon pour voir si j'avais intérêt à commander sur ce site réputé. Après tout, je sais qu'Amazon exploite ses salariés, je pourrais donc faire de bonnes affaires sur le dos de cette main d'oeuvre pas chère... On s'en fout n'est-ce pas, seul le prix compte ? Et bien finalement je ne vais peut-être pas faire une si bonne affaire, car il faut bien engraisser ce GAFA.

Achat d'une montre

Amazon me propose cette montre pour 162,28 euros + 15 euros de livraison soit 177,28 euros. Super pour cette jolie montre. Ah, tiens, je vois qu'elle est en fait vendue par FisrtClassWatches, et si j'allais voir là-bas...

Oh ! Surprise. Sur le site du vendeur, la montre (je sais que c'est la même, c'est la même référence) est affichée à 151,27 euros. Mieux que ça, j'ai même un code réduction qui m'est proposé, et en prime la livraison est moins chère !

Résultat des courses, ma montre va me coûter 146,28 euros, j'économise donc 31 euros en ne commandant pas chez Amazon, belle économie de 17,48 % non ?

Achat d'une robe de cérémonie pour enfant

Amazon me propose cette jolie robe pour faire d'une petite fille une vraie princesse lors d'une cérémonie. Le prix, 57,99 euros, pas mal.

Je fais une affaire, c'est moins cher que chez Cdiscount !

Tiens, cette robe est vendue par le site Boutique-Magique, allons voir chez eux !

Oh, c'est étonnant, chez le vendeur le prix est de 49,99 euros, moins cher qu'Amazon alors ?

Achat d'un blouson moto pour madame

Vous me connaissez, en tant que motard responsable, je me dois d'équiper madame si elle daigne venir se balader avec moi. Quoi de mieux qu'un cuir au look suffisamment féminin ?

Amazon me propose cette jolie veste pour 179,95 euros.

Tiens, le produit est vendu par polo-motorrad, allons voir chez eux ?

Oh, une fois de plus, c'est moins cher là bas, il est affiché à 159,95 euros seulement, décidément...

Achat d'un vélo elliptique

Allez, je prends de bonnes résolutions, je me mets au sport et je craque pour un vélo elliptique.

Wow, super modèle de pro chez Amazon, pour 569 euros au lieu de 799, la super affaire !

Et en plus, la livraison est gratuite, un bon plan c'est certain.

Je vais quand même allez voir chez Max trader qui est le vendeur du produit.

Tiens, c'est moins cher, 521,55 euros seulement. Et la livraison ? Et bien elle est gratuite aussi, donc en fait, je gagne encore 47,45 euros en ne commandant pas sur Amazon.

On continue ?

Non, pas la peine, je pourrais répéter ce scénario des milliers de fois. Et puis là, j'ai pris Amazon en exemple, mais vous trouverez souvent les mêmes écarts sur les autres Marketplaces (Cdiscount et autres), car il n'y a pas de secret, le commerce est un métier et toutes les entreprises doivent gagner de l'argent.

Avec un intermédiaire supplémentaire (la marketplace), ce sont de nouveaux profits qui doivent être dégagés, et ces profits se font généralement au détriment du consommateur (vous?).

En conclusion

À chaque fois que j'aborde ce sujet en privé, j'ai droit à de grands yeux écarquillés. Comment, Amazon n'est pas moins cher ? Eh bien non, pas toujours, je vous invite d'ailleurs à faire la même expérience et à regarder systématiquement chez le vendeur réel du produit quand vous souhaitez commander, vous verrez que souvent les bonnes affaires ne sont pas forcément où on le pense...

Ponctuellement, notamment sur ses ventes directes, les prix Amazon restent toutefois imbattables, le bon réflexe conso est donc de toujours comparer.