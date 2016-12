Que veut dire SEO ?

Quelle est la définition de SEO ? On traduit cela par Search Engine Optimization (engine pour « moteur »), mais ne serait-il pas opportun de mettre de l'utilisateur là-dedans ?

Que pensez-vous de Search Experience Optimization ?

10 minutes

L'idée n'est pas de moi, elle me vient d'un blog US, et je l'ai trouvé très à propos en 2016. Les moteurs de recherche (surtout Google) veulent toujours mieux prendre en compte la satisfaction de leurs utilisateurs, pour cela, on suppose qu'ils étudient son comportement. En ce sens, l'optimisation du vécu des résultats de recherche me semble très appropriée pour sortir du lot.

Un lien toutefois pour ceux qui veulent revenir sur les bases du SEO plus en détail.