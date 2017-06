Le référencement c'est maintenant

Ça fait bientôt cinq ans que je « tiens bon la vague et tiens bon le flot, SEO Santiano... » naviguant sur la toile au côté du capitaine Sylvain. En tant que second, il est temps pour moi de participer à la tenue de ce journal de bord, de monter sur le pont prendre l'air et goûter aux embruns vivifiants de vos commentaires.

Je ne vous cache pas une certaine appréhension à me jeter à l'eau, moi qui d'ordinaire affectionne tout particulièrement le calme relatif d'une salle des machines, la bonne odeur du cambouis, la compagnie des développeurs... Pour ce premier article, loin de moi l'idée de faire des étincelles, je vous propose au travers de mon propre parcours d'ignorant à initié, de mettre des mots les uns derrière les autres pour faire des phrases avec des fautes cachées dedans.

Pour la petite histoire : quand j'ai rencontré Sylvain la première fois, bien que j'étais « dans l'web » depuis des années, il m'a tout de suite invité à rejoindre « les invisibles anonymes » une association à laquelle je dois entre autres choses, la fin de mon addiction au title unique. En clair : je ne connaissais rien au référencement !

L'obscurité n'est qu'un manque de lumière

Avant d'y voir clair sur un sujet quel qu’il soit, nous avons tous besoin d'information et en premier lieu, d'être informé « que ça existe ». Nous les « vieux loups de mer » nageons dans le SEO comme des poissons dans l'eau et il est bon de garder à l'esprit que c'est loin d'être le cas de tout le monde.

Jadis, ignorant l’existence même de cette discipline relativement nouvelle (comparativement à l'histoire de l'humanité), j'imaginais toutes sortes de chimères sur le principe de classement de notre moteur favori, ou que la terre était forcément plate, bref, toutes sortes de choses...

Les échanges que nous avons avec nos prospects sont démonstratifs de l'absence d'une prise de conscience des enjeux du SEO et à fortiori de « comment ça marche ». Ces temps de crises sont en même temps très révélateurs d'une demande croissante d'information sur le sujet. Rien d'étonnant, en cette période difficile de rencontrer des personnes motivées à la dépasser.

Si on met un tant soit peu d'éthique dans ce qu'on fait, on peut considérer que les agences de com et tout particulièrement celles arborant le pavillon SEO ont une part de responsabilité et un rôle essentiel à jouer pour aider nos entreprises à se développer ou à survivre. Ceci étant dit, la responsabilité est toujours une affaire de partage et je vous renvoie d'ailleurs à un article, rédigé par Sylvain à l'issue d'une de nos passionnantes discussions : « SEO : les victimes sont-elles coupables ».

La précipitation c'est la pire des choses

Quand il s'agit d'éclairer la lanterne d'un client, il est parfois utile d'avoir recours à une métaphore du genre : vous souhaitez participer à une course et gagner une place sur le podium... Pour le Grand Prix de Monaco par exemple, une Clio même bien préparée n'a aucune chance. Le bon référenceur conseillera une autre course que vous avez plus de chances de remporter ou bien une « Formule 1 ». Mais ce n'est pas tout, il faudra vous investir, prendre des cours de pilotage (transfert de compétences rédactionnelles, coaching SEO, etc.) et mettre du carburant dans le réservoir (netlinking).

A contrario, si votre objectif est de gagner le « Paris-Dakar » ou la « Route du Rhum » : la « Formule 1 » ne vous sera d'aucune utilité.

Choisir précipitamment une solution communicante sans les conseils d'un véritable spécialiste, sans prendre le temps que s'établisse une compréhension réciproque, le climat de confiance nécessaire : c'est un peu comme jouer à la roulette russe.

A chacun son métier...

En caricaturant un peu : une des difficultés vient du fait que « l'informatique » en général passe encore aux yeux des gens pour un ovni dont l'usage serait l'apanage de quelques entités extraterrestres... Même si la tendance s'inverse, nombreux sont encore les chefs d'entreprises qui passent à côté de ce que c'est : un outil comme un autre.

Collaborateurs ou fournisseurs, les détenteurs du « savoir » peinent souvent à partager leurs connaissances... Les « comprenant » ont une fâcheuse tendance à compliquer l'approche, distillent au compte-goutte les précieuses informations pour mieux garder leur pré-carré, quand ils ne sont pas tout simplement incompétents.

Pas étonnant dans ces conditions que certains patrons échouent sur les récifs du cap de Bonne-Espérance... Le téléphone nous rappelle au fil des entretiens l'histoire des déboires de ceux qui voulaient juste « être sur Google ».

Si l'on considère qu'un responsable d'entreprise a par définition une bonne maîtrise de son domaine d'activité, il n'en connaît pas moins la vie en général. Le monde virtuel n'étant pour simplifier, que le reflet du monde réel : si d'apparence, l'un peut lui sembler abscons celui qu'il connaît déjà lui permettra de mieux l'appréhender. Au jargon technique on pourra donc préférer une métaphore plus « parlante » comme par exemple : « Le référencement c'est du jardinage ».

En éclairant le décideur, nous lui permettons tout simplement : de faire son métier, de décider en toute connaissance de cause.

SOS SEO

Nous entendons régulièrement : « je me suis fait avoir ma boutique ne marche pas... que pouvez-vous faire pour moi ? »

Nous répondons : « Combien avez-vous dépensé ? »

Le client : 3200 €

Nous : « Qu'avez-vous gagné ? »

Le client : rien.

Certes dans le monde virtuel, pour une boutique par exemple, les prix sont sans comparaison avec le monde réel, mais de grâce, prenons le temps de calculer : 3200/80 €/heure = 40h00. En une semaine mon équipe et moi-même sommes tout à fait incapables de réaliser « un truc qui marche ».

Les gens ne comptent pas le temps que nous allons passer en plus de la réalisation (étude, coaching, transfert de compétences, etc.) C'est d'ailleurs une des causes de fâcheries avec leur ancienne « agence ». Notre disponibilité à un prix. Ceux qui « oublient » de la chiffrer vous tournent inéluctablement le dos un jour ou l'autre.

Sortir du désert une boutique en ligne plantée là toute seule depuis 2 ans et l’amener au « centre ville » relève souvent d'une mission impossible. Le plus souvent, il faut tout reprendre à zéro. La « victime » n'a pas seulement perdu sa mise de départ, reste à évaluer le manque à gagner que cette boutique à engendré pendant toutes ces années perdues...

Dans des cas moins critiques, nous effectuons un audit de référencement et une fois effectuées les réparations et optimisations du site existant (SEO Onpage), nous pouvons alors démarrer les actions de netlinking (SEO Offpage). Faire du netlinking sans se soucier du SEO Onpage revient à mettre la charrue avant les bœufs. Si le réservoir est percé : continuerez-vous à y mettre de l'essence ou le ferez-vous réparer ?

Le travail du référenceur après expertise et recommandations reviendra en quelque sorte à « pousser » dans le temps, la boutique perdue dans les bois vers le centre-ville, là où sont les clients.

N'attendez pas de laisser couler de l'eau sous le pont ou de vous noyer pour appeler à l'aide. Le temps de travail SEO et celui qu'il faudra pour voir vos pages bien positionnées est proportionnel à l’expansion du Net d'une part et l'énergie que déploient vos concurrents à gagner la course d'autre part.

Comme on l'a vu dans l'immobilier, il est peut-être temps de vous lancer dans la construction d'un fonds d'e-commerce bâtit sur des fondations bétonnées par un SEO ou bien de rénover, agrandir le site que vous possédez... Demain, dans cinq ans qui peut présager du prix qu'il faudra payer pour faire sa place au soleil et la garder ?

Toujours rester sur ces positions

Lorsqu'on a la chance de surfer allègrement sur le sommet de la vague, il est essentiel de ne jamais s'endormir sur ses lauriers. Les référenceurs le savent bien : sans un travail régulier, sans qu'un bon jardinier s'occupe du jardin, mette la juste dose d'engrais, prévienne les « maladies », le vandalisme (hacking) : les récoltes resteront très aléatoires. Veiller, entretenir, anticiper sont essentiels : même un petit animal apparemment tout mignon comme le Panda peut faire bien des ravages dans vos cultures...

Quel beau métier celui de mettre en lumière les autres, alors laissons maintenant la parole aux visiteurs, aux étoiles de la galaxie SEO et à vous cher client d'y trouver la bonne.