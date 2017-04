SEO en 2017, quel est mon métier aujourd'hui ?

Voilà 19 ans que je me passionne pour le SEO, j'ai touché un peu à tout en terme de techniques, j'ai un peu tout pratiqué, plus ou moins selon les risques que mes sites ou ceux de mes clients pouvaient courir. La plupart du temps j'ai travaillé en pensant au long terme. Où en suis-je en 2017 ?



Google a changé le monde du SEO

Certains me diront que l'on peut encore « jouer » avec les résultats de Google. Ils n'ont pas tord, pour preuve ma « pizza aux anchois » qui s’accroche encore sur Google Images depuis des années, ou bien l'énorme manipulation des fiches Google My Business par Aurélien Delefosse dernièrement...

Mais qui aujourd'hui veut prendre des risques sur le business qui le fait vivre ?

Parmi mes clients je n'ai plus aucun candidat à la roulette russe. Google a remis tout le monde dans le rang et plus une oreille ne dépasse. Mais alors quel est mon job aujourd'hui, n'est-il pas devenu ennuyeux ?

Un métier très différent selon les clients

Quand on commence à accompagner des clients sur des sites aussi différents qu'un gros e-commerce de vélo, un institut de formation militaire, ou une petite association qui gère une colonie de vacances, la différence tient bien plus à la taille et au fonctionnement de la structure qu'à la thématique du site.

Avant même de m’intéresser au site, je m'intéresse aux gens. Qui fait quoi ? Qui peut faire quoi ?

Entre le client qui a un dev, un seo interne, un chargé de marketing, un rédacteur, et celui qui fait tout tout seul, je vous assure qu'il y a un monde.

Mais les plus gros ne sont pas forcément ceux chez qui on fait le plus, car le processus de décision (et d'action?) est parfois extrêmement long.

Selon le client, la mise en place de la même recommandation peut prendre de 1 heure à 3 mois (si si, c'est du vécu).

L'état initial des lieux reste très important

L'analyse de l'existant commence très souvent en profondeur et ne se concentre pas du tout sur le SEO, mais sur les possibilités de « toucher » au site. Parfois, récupérer un Prestashop buggué à mort sur lequel les fonctions natives sont HS est une gageure. J'ai aussi vu des clients ré-investir 5000€ et plus auprès de leur agence juste pour pouvoir gérer leur Title et H1 de manière indépendante et en toute autonomie, autant dire que la mise en place des recos derrière prend du temps.

De l'humain et des sous

Après de longues années à travailler avec tous types de structures, j'avoue être devenu difficile et je choisis mes clients, car j'aime réussir avec eux. Et à ce jeu, l'humain compte autant que le budget.

Avoir affaire à quelqu'un qui comprend et respecte les règles est un réel facteur de réussite :

Le SEO n'amène que rarement des résultats en 15 jours

Mon client va souvent devoir travailler plus que moi

On travaille main dans la main et on se dit tout

Le client qui sait déjà tout n'a pas besoin de moi a priori

On doit s'écouter...mutuellement...

On se fait confiance pour travailler ensemble

Avoir le budget est un mal indispensable :

Je ne peux pas travailler 4 jours dans le mois pour 500€

Il n'est pas possible de faire la même chose avec 10000 et 2000 euros, il faudra faire des choix.

Rendre votre site opérationnel pour le SEO peut vous coûter auprès de votre agence...

Des contextes très variables

Ensuite, dans mon quotidien, la mise en œuvre du SEO peut revêtir des formes très variables.

Chez certains, le site est déjà bien optimisé, on va aller chercher les exploits, les 1ères positions concurrentielles, les positions zéro, le squattage de SERP pour tout ce qui tourne autour d'une thématique précise.

Là j'avoue que c'est du grand bonheur. On y va au scalpel, les grappes sémantiques font merveille, les vrais bons liens deviennent plus faciles à aller chercher et nos concurrents n'y auront pas accès. On pense réellement à l'utilisateur et aux conversions.

Chez d'autres, on part de loin, je me reconcentre donc sur l'architecture, l'arborescence, l'optimisation onpage, le maillage interne. Les bases sont tellement rarement respectées sur les sites qui viennent de voir le jour que je passe bien plus de temps sur de l'enseignement et du transfert de compétences qui rendront un jour le client autonome.

Mais surtout, j'y prends encore du plaisir

Oui, je prends toujours du plaisir à faire ce métier.

D'abord parce qu'il me permet de découvrir des univers métiers, d'appendre. Qu'est-ce que je m'ennuierai sans cela.

Mais aussi, car il me donne régulièrement l'impression de monter une nouvelle équipe, avec le client, et j'aime mettre en place des équipes qui gagnent grâce aux actions communes.

Et surtout, surtout, quand un client me dit au bout d'un an (parfois plus) « Merci Sylvain, je ne pensais même pas que c'était possible ». Alors là, je prends un pied ! Comme quoi la satisfaction du travail bien réalisé est aussi motivante que le revenu qu'on en dégage.

Pour aller plus loin, quelques réflexions d'Aurélien Bardon qui ont inspiré les miennes.