Un blog pour améliorer son référencement ?

Comment augmenter sa visibilité et son référencement avec un blog ?

Le sujet est régulièrement abordé sur les forums de webmasters.

Cet article est un résumé de quelques bonnes pratiques. Il donne des conseils sur la méthode et la logique de mise en oeuvre de cette tactique ainsi que des exemples mis en place par notre agence web.

Si un blog demande un peu de travail, il peut être d'une efficacité considérable dans une stratégie d'acquisition de trafic. Bien géré, il peut devenir votre plus gros apport de visiteurs (après Google), alors, pourquoi s'en priver ?

Voyons ensemble comment procéder...

Les inconvénients :

Autant commencer par cela, ce sera fait. Les inconvénients à la création d'un blog supposé améliorer votre visibilité et appuyer votre site principal en terme de référencement existent réellement.

Tout d'abord, un blog n'est ni plus ni moins qu'un site. Cela suppose donc un hébergement, un domaine ou un sous domaine, un graphisme, un outil de statistiques, quelques notions de sécurité, etc.

Un blog est avant tout un outil de présentation de contenu. Sans contenu (textes), pas de référencement, pas de visiteurs. Il va donc être important de vous astreindre à produire régulièrement des articles. Cette activité est très chronophage.

Un blog est un site supplémentaire, il faudra donc vous occuper de son référencement et de sa promotion en plus de celui de votre site principal, c'est donc encore du temps que vous allez y passer.

En bref, si vous avez déjà des soucis à gérer votre temps, oubliez cette idée. Par contre, si cela ne vous rebute pas, passons à la mise en pratique qui apportera de très nombreux bénéfices pour un investissement très raisonnable.

La technique

Nous ne nous étendrons pas sur le sujet, mais pour faire simple, ne vous embarquez pas dans du développement. Prenez une base existante que vous modifierez selon vos envies et sur laquelle vous appliquerez votre graphisme. Ce blog est en partie réalisé sur une base WordPress optimisé SEO avec thème enfant "maison".

La stratégie

C'est le point le plus important. Globalement, il faut distinguer deux choses principales. L'acquisition de trafic d'une part et l'appui en référencement de votre site principal.

Notre expérience montre que c'est plutôt sur l'acquisition de trafic qu'il faut miser, même si les possibilités de booster les positions de votre site sont importantes.

Les grands principes de l'acquisition de trafic avec son blog.

Si vous avez un site, c'est que vous avez des connaissances supérieures à la moyenne dans un domaine d'activité particulier (sinon, vous n'auriez rien eu à présenter sur celui-ci). C'est sur ces connaissances qu'il faudra capitaliser pour rédiger vos articles. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment le seul moyen de proposer un contenu à valeur ajoutée à vos lecteurs. Si votre idée est simplement d'aller reprendre les articles d'autres blogs, vos lecteurs se tourneront rapidement vers les originaux et vous aurez travaillé pour rien.

Conseils d'orientation rédactionnelle et production de contenu :

Choisir des sujets d'articles répondant aux préoccupations de votre cible.



Pourquoi lisez-vous cet article ? Parce qu'il répond sans doute à une interrogation que vous aviez. Le principe est donc simple. Puisque vous maitrisez un sujet particulier ou avez une expérience particulière, partagez avec vos lecteurs.

Appâtez vos lecteurs

Utilisez des titres d'articles correspondants bien aux réponses qu'ils attendent sur un sujet précis. Nous vous avons précédemment présenté un sujet sur la rédaction de titres accrocheurs. En y insérant vos mots-clés, cela participera au référencement de votre blog, ne négligez pas cet aspect.

Soyez transparent et ouvert

Lorsque nous présentons cette approche à nos clients, certains d'entre eux ont peur de diffuser des informations qui pourraient être utilisées par des concurrents. Sincèrement, croyez-vous que les concurrents n'ont pas les moyens de les avoir par ailleurs, et de toute façon, qu'en feront-ils ? Il ne faut pas forcément tout dire non-plus, mais ce blog AxeNet est l'exemple type d'informations et de conseils professionnels diffusés à tous. Dans la pratique, il nous apporte bien plus en terme de crédibilité, de leadership, de reconnaissance, ou de clients qu'il ne nous cause de tord si nos conseils sont repris par d'autres agences (et les copieurs n'ont pas bonne presse).

Soyez précis et professionnel

Votre expertise doit être visible. Vos visiteurs donneront du crédit à vos écrits si vous apportez des informations complètes associées à des avis et commentaires ou conseils de votre part. Prenez des positions (si vous êtes sûr de vous), on n'écoute pas ceux qui n'ont pas d'avis. Dans ces conditions, votre blog peut vous donner une image de leader de votre marché.

Soyez généreux et altruiste, le marché vous le rendra (Google aussi par la même occasion).

Soyez franc, honnête et courtois

N'inventez pas, ne mentez pas, n'affabulez pas, ne méprisez pas (les écrits restent, surtout sur le web). Dites les choses honnêtement. Un seul mensonge et tout votre contenu sera remis en cause. Soyez courtois, même si le commentaire d'un internaute ne vous plait pas, demandez-vous pourquoi, son opinion est peut-être partagée par beaucoup d'autres. Répondez-y calmement (jamais sous le coup de la colère), écoutez ce point de vue différent du vôtre, prenez le temps de l'analyse, au besoin, demandez des éclaircissements. Et surtout, surtout, ne dénigrez pas un concurrent, car c'est quasiment toujours votre propre image qui se ternira.

Tant que vous y êtes, n'oubliez pas de donner un ton rédactionnel à votre blog. À titre d'exemple, le langage utilisé ici est moins conventionnel que sur notre site, certains commentaires nous laissent à penser qu'il est apprécié.

Visez votre cible avant même qu'elle n'y pense

C'est sans doute le point le plus important.

De par le contenu de vos articles, essayez d'attraper vos cibles alors qu'elles ne sont pas encore dans le processus qui pourrait normalement les conduire vers vous. Nous y revenons plus bas dans nos exemples concrets. Cette technique vous permettra d'être en place avant vos concurrents.

Les avantages :

Nous avons commencé par les inconvénients pour noircir le tableau pour les moins motivés, mais la réalisation d'un blog connexe à votre site peut vous apporter de très nombreux avantages

Positionnement sur de nouveaux mots-clés : S'il n'est pas facile d'utiliser certains termes ou tournures de phrase sur un site plus institutionnel, le blog permet plus facilement des petits écarts. Il serait dommage de ne pas en profiter pour intégrer quelques expressions-clés à votre arsenal de référencement.

Acquisition de liens entrants : Pour peu que vos articles soient intéressants (il vaut mieux), de nombreux sites feront naturellement des liens vers ceux-ci, c'est autant de liens gagnés sans faire trop d'efforts.

Renforcement de votre image : Votre blog sera généralement utilisé pour communiquer auprès de vos « clients », quelle que soit leur typologie, mais il vous permet aussi d'être reconnu par vos pairs ou partenaires.

Amélioration du référencement de votre site principal : En faisant judicieusement les bons liens (ancre) aux bons endroits (thématique et emplacement) sur votre blog, vous diffuserez de la valeur aux pages internes ou à l'accueil de votre site principal et gérerez-vous même une partie de votre linkbaiting.

Mise en valeur de votre site principal : Comme vous le constatez sur ce blog, l'accès au site de notre agence est facilité par des accès bien situés. Cet exemple parle de lui-même.

Apport d'informations gratuites : Les commentaires de vos visiteurs peuvent vous en dire long sur des attentes que vous n'aviez pas identifiées. C'est peut-être le moment de lancer une nouvelle offre ?

Faire ami / ami avec Google : Vous verrez rapidement que la production de contenu de manière naturelle ( mais régulière) vous amènera à obtenir de nombreuses visites. Vous vous laisserez alors aller et en oublierez même d'optimiser vos articles. Le trafic suivra tout de même et vous ne passerez plus pour un méchant optimiseur acharné aux yeux de Google. Si vous apportez un plus réel avec des contenus originaux, utiles et intéressants, vous serez même dans la ligne du parti. Sur cet aspect, j'avoue me ranger du coté de GG ( Matt, ai-je bien parlé ? Tu me donneras du PR ? ).

Les exemples...

que vous attendiez tous 😉

Blog bébé grossesse :

S'il reste faiblement alimenté (1 à 2 articles par mois), ce blog est une mine de trafic pour la boutique en ligne de vêtement de bébé que nous avons réalisée : Babystock. Il permet d'atteindre la cible (femmes enceintes et jeunes mamans) alors qu'elle ne cherche pas spécifiquement à acheter quelque chose. Le blog renseigne sur des sujets ciblés tels que le soleil et la grossesse, conduire enceinte, faire baisser la fièvre d'un bébé, trouver une nourrice, etc.

Ce blog est toutefois devenu le plus gros site référent de la boutique en ligne, car près de 60% des visiteurs se rendent sur celle-ci. Le résultat se mesure en commandes apportant un chiffre d'affaires non négligeable.

Blog comptabilité :

Dans ce cas, une fois de plus, la cible est touchée à un moment ou elle ne pensait pas nécessairement à l'acte d'achat d'un logiciel, d'une assistance ou d'une formation. Les informations très professionnelles sont un excellent gage du sérieux de l'entreprise et le site principal bénéficie tout naturellement du trafic important du blog.

Ce blog ( AxeNet) :

Inutile de vous décrire ce blog, puisque vous le lisez. Sachez toutefois qu'il nous permet d'obtenir des contacts générateurs de CA. Il facilite aussi les échanges avec nos collègues d'autres agences ou indépendants, c'est un aspect très agréable. Il nous permet aussi de faciliter les échanges avec nos clients à qui nous donnons quelques articles à lire, par exemple lorsqu'ils travaillent sur le rédactionnel de leur site, c'est beaucoup de temps gagné sur de longues explications.

Comme quoi, il n'y a pas que le référencement dans la vie. Il parait même qu'une nouveauté vient de sortir. C'est un gadget bizarre, on ne peut pas y faire de liens, pas de cloaking, pas de redirection 301, pas mettre d'Adsense, mais on peut tout de même y lire du contenu. Peut-être le web du futur, quand nous n'aurons plus d'énergie pour faire tourner les serveurs qui hébergent nos sites. Ça s'appelle un livre !

L'écriture à donc de beaux jours devant elle... Commencez maintenant.

