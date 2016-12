Une place gratuite à gagner pour le SMX Paris 2016

Vous souhaitez assister gratuitement aux 2 jours de conférences Search Marketing le 1er et 2 juin 2016 à Paris ? C'est facile en participant à ce petit concours !

Le challenge ? Écrire un article utile et intéressant qui sera publié sur ce blog.

Les thèmes : Tout ce qui touche au référencement, mais aussi au e-commerce ou plus généralement au webmarketing, à l’expérience utilisateur, au graphisme, à l'ergonomie... En bref, toutes les catégories des articles de ce blog. Vous avez une semaine !

Comment participer ?

Le fond : Rédigez un article dans lequel vous relatez une technique, une expérience personnelle, un avis, ou tout autre sujet que vous pensez utile de partager avec les lecteurs de ce blog.

La forme : Une intro de quelques lignes, un développement structuré (intertitres, paragraphes), une conclusion

Des liens ? Oui, s'ils sont utiles à la compréhension des lecteurs pour aller plus loin sur le sujet que vous proposez.

Les délais

Je devrais avoir reçu vos articles au plus tard le vendredi 27 mai à 10h00 (le matin) .

Edit: le délai est repoussé à lundi 30 mai à 10h !

Qui gagne ?

Tous les articles validés seront publiés, l'un d'entre eux sera désigné gagnant sur les critères suivants : Intérêt du sujet, qualité de la rédaction, volonté de partage.

Ne pas oublier :

Adressez vos articles à contact@axenet.fr en précisant comme titre « Concours SMX » et précisez « J'autorise AxeNet a publier cet article sur http://blog.axe-net.fr et ne le publierai sur aucun autre support » (bein oui, on va éviter le duplicate content).

Indiquez aussi : Nom – prénom – société éventuelle – fonction – adresse e-mail (pour votre badge SMX !

Plus d'infos sur le SMX Paris.

A vous de jouer !