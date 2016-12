Workinc.ma Casablanca Maroc : les voleurs de site web

Il y a quelques jours, je découvrais surpris le vol intégral du site de notre agence par l'agence digitale Workinc de Casablanca au Maroc. Pas une simple copie de textes comme on le voit souvent, mais un pillage complet (même ma photo qui n'a pas été remplacée). Un habile « replace » ayant modifié par « Workinc" le nom de « AxeNet » sur toutes les pages du site.

Quelques détails si Workinc faisait machine arrière

Pour voir l'étendue complète du vol, on peut se rendre sur www.workinc.ma/seo /index.html à l'heure ou j'écris ces lignes. Je ne vais pas vous faire une copie complète, car j'ai déjà l'original et vous aussi sur http://www.axenet.fr 🙂 Mais en gros toutes les pages (quasi aucune exception), donc tous les textes et images sont pillés.

Pour certaines parties, c'est même amusant, car des noms des membres de l'équipe AxeNet n'ont pas été remplacés. Le mien « Sylvain Richard » est lui remplacé par celui de « Mohamed Lahlou ». Sur d'autres pages, notre adresse est encore en place, et le lien wers notre page Google My Business est encore en place partout. Le compteur Twitter indique notre nombre de followers...

Quelques exemples :

Notre page "Equipe"

La copie par Workinc (Jean-Marc, Nathalie, Florian, vous risquez d'arriver tard au bureau lundi, vous bossez désormais à Casablanca 🙂 )

En savoir plus sur l'agence de stratégie digitale Workinc de Casablanca

Cette « agence » a déjà un site accessible à la racine http://www.workinc.ma/

Remarquez, ils font déjà très fort, car dès la page d'accueil, toutes les réalisations qu'ils affichent ont été créées par d'autres agences (mais quand on est voleur, on ne va pas s'arrêter à cela). Et je passe sur les soi-disant 200 projets réalisés depuis 2010, bravo, nous sommes loin d'en avoir traités autant ! Quant aux articles de leur « blogue », tout a aussi été volé sur les blogs de divers sites français.

Du côté des mentions légales ou autres éléments qui permettraient de mieux savoir qui se cache derrière cette agence, c'est le néant. Si quelqu'un sur place trouve Workinc à cette adresse : 5 Rue Assad Bnou Zarara Boulevard Al Massira Al Khadra, quartier Maarif – Casablanca - Maroc - je veux bien des nouvelles...

Pourquoi Workinc a-t-elle copié tout notre site ?

Tout notre site a été pompé. On ne fait pas ça par hasard ou par erreur. D'autant plus que presque partout ils se sont donné la peine de remplacer le nom de notre agence, notre adresse, les liens internes. Bref, il y a quand même un peu de travail pour faire cette manip. Il y a donc une vraie volonté de vol de contenu.

Alors, pourquoi faire ça ? Et bien pour être franc, je sèche. Il est assez évident que le contenu dupliqué ne leur faisait déjà pas du bien sur le plan SEO . Et si c'est une tentative de NSEO, elle est plutôt mal goupillée). Notre réaction derrière va les impacter bien plus sévèrement (et ils devaient s'y attendre), alors pourquoi ?

La réaction d'AxeNet suite à ce vol.

Aucune réponse à mes mails, messages Facebook ou Twitter...

Je vous avoue que je n'ai pas envie de perdre mon temps auprès d'une agence insaisissable au Maghreb. Mon premier réflexe a donc été de faire de suite une DMCA auprès de Google.

Quand le cas est aussi flagrant, Google va assez vite (merci à l'équipe derrière ce service).

La conséquence est que pour toutes les URL mentionnées dans la DMCA, le site incriminé est tout simplement supprimé des résultats de recherche.

À la place, en bas de la page de recherche, on trouve ceci :

Est-ce néfaste pour le SEO global de ce site ? Sans doute partiellement d'après une note de Google. En tous cas, ça n'arrange sans doute pas les choses, même si Google nous dit que les déclassements n'interviennent qu'après de multiples DMCA. Mais au moins, ça règle le point le plus important du problème. Au passage, j'ai oublié des URLS dans ma DMCA, je vais en remettre une couche...

Si je trouve le temps, je vais aussi peut-être me fendre d'un courrier à l'hébergeur en Allemagne.

Dans la foulée, j'ai aussi prévenu le fournisseur auprès duquel nous achetons nos images de base. Vu que Workinc a aussi volé les images et que ce fournisseur est très méchant dans ce cas, je vais les laisser se débrouiller ensemble.

Et puis sincèrement, j'espère bien positionner cet article sur « Workinc Casablanca » juste au-dessous de leur site (merci si vous faites un lien vers mon article...). Vu que c'est bien la 30e fois que je me fais dépouiller des contenus par des agences du Maghreb, c'est Workinc.ma qui va payer publiquement. Bien sur, les bons petits frenchies restent de loin les plus nombreux à piquer nos contenus...

En conclusion

S'embarquer dans une action juridique envers une boîte ou un free-lance au Maghreb est une perte de temps qui peut être coûteuse quand on est dans le cadre d'un plagiat. Je ne sais pas si le propriétaire de cette agence va me répondre un jour, comme d'habitude ce sera la faute du stagiaire ou du chat...

Si votre crainte est l'aspect SEO (et je vous comprends), jetez-vous sur le formulaire de DMCA de Google vous virerez votre voleur des résultats de Google. Mais attention, le cas d'infraction aux droits d'auteurs doit être manifeste (dans notre cas c'était flagrant).

Ps : Merci à Jacques (qui se reconnaîtra) de m'avoir signalé ce vol de notre site.

EDIT du 7 novembre 2016 :

Les pages volées viennent d'être supprimées sur workinc.ma ce jour (le cache Google les affiche encore). Je n'ai reçu aucun retour de la part de l'agence Workinc. Soit les alertes reçues suite à ma DMCA, soit cet article, ou une autre raison les ont convaincus qu'ils faisaient une grosse erreur...