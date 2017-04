Les clefs pour comprendre le SEO sur Baidu

Dans la série du référencement compliqué, après la pharmacie en ligne, passons à la Chine avec les problématiques de référencement sur Baidu. C’est Ovivier Verot qui nous explique les arcanes, fonctionnement et techniques à adopter pour que cela ne soit plus du chinois pour vous…

Fidèle lecteur du Blog SEO AxeNet… je remercie Sylvain de me donner la parole sur mon domaine d’expertise, le référencement naturel en Chinois (sur Baidu).

Petite introduction sur l’Internet Chinois.

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas le marché chinois de l’Internet, je vous récapitule les grandes tendances.

Avec plus de 570 millions d'internautes (chiffres 2013), la Chine représente un énorme marché en ligne et est de plus en plus attrayant pour les entreprises qui cherchent à développer dans ce pays continent. C’est 12 fois plus d’internautes que le marché français.

Je pense que vous devez vous en douter, la Chine est un des marchés les plus complexes de la planète, barrière de la langue, culturelle et administrative….

Les moteurs de recherche n’échappent pas à cette règle. La censure donne aux acteurs locaux des avantages, mais surtout aux sociétés étrangères de gros désavantages.

Vous le savez sans doute, Google qui est censuré un mois sur Deux en Chine… s’est expatrié à Hong Kong et donc c’est Baidu qui est le grand leader de la recherche sur l’Internet chinois.

Donc, si vous voulez optimiser votre site en chinois pour les chinois c’est sur Baidu qu’il faut agir.

Essayons aujourd’hui de comprendre celui qui représente 70 à 80% de part de marché en Chine.

Un site en Chinois

Baidu est un moteur de recherche chinois, il prend en priorité les sites en Chinois simplifié (le chinois traditionnel reste pour Taiwan et Hong Kong). L’anglais est à proscrire également.

Pour réussir sur Baidu, il faut du chinois de partout.

Et du bon chinois… Les requêtes en mandarin sont très spécifiques et le chinois approximatif ( chinois traduit de l’anglais ou par « google traduction») est à éviter. Cela peut vous sembler bête mais 50% des personnes avec qui je m’entretiens vont faire cette erreur. 95% de la population chinoise ne parle pas anglais…

Un hébergement en Chine

Il vaut mieux être hébergé en Chine, pour l’utilisateur. Le temps de chargement en Chine est 10 fois plus important que pour un site situé en Europe ou aux US.

Pour le référencement il est aussi très important d’être hébergé en Chine, surtout pour Baidu qui met un bonus aux sites locaux et un malus aux sites de l’extérieur. Pour être hébergé en Chine, il faut passer les barrières de l’administration chinoise, nommer un responsable légal pour le site et accepter toutes les conditions du gouvernement chinois…

Les Titres, les métas et les mots clef

Il est très important sur Baidu d’avoir des titres clairs, et des répétitions de mots clef, comme on a pu connaitre cela pour Google avant 2005. Il est important pour Baidu de remplir la meta description qui est prise en compte par ce moteur de recherche.

On répète et on répète les mots clef… on fait quoi ? On Répète les mots clef !

Se positionner sur les bonnes requêtes

Il faut que vous sachiez une chose importante sur Baidu…. Sur les requêtes les plus compétitives Baidu Advertising couvre les 11 premiers résultats de sa première page. Il est donc important avant de choisir de se positionner d’analyser les résultats et de choisir des requêtes plus longues mais non monopolisées par la pub Baidu. Les 3 résultats suivant seront les sites de Baidu.

Par exemple le mot « Webmarketing » avec 6 résultats Payants , plus les publicités officielles.

La grande majorité des chinois ne savent pas que ce sont des requêtes payantes.

Les Backlinks qui ont de l’importance

Baidu va donner une priorité aux sites de confiance sur les backlinks tels que les sites du gouvernement chinois, les grands journaux online.

Baidu donne une priorité aux sites du réseau Baidu, Baike, le wikipédia de Baidu, Zhidao, le question réponse chinois et Baidu Tieba, le forum de Baidu.

Pour réussir sur Baidu il faut se concentrer sur l’acquisition de liens d’importance.

Les liens qui ne comptent pas.

Les sites mondiaux tels que Facebook, Twitter et YouTube sont complètement inexistants en Chine, et donc inefficaces pour Baidu.

Les liens dans toute autre langue que le chinois sont invisibles.

Les liens des réseaux sociaux chinois ne comptent presque pas, Sina Weibo, Kaixin ou encore Renren, car ce sont des concurrents de Baidu.

Les sites censurés par le gouvernement chinois n’ont aucune influence sur le positionnement Baidu.

La quantité des liens avant tout !

Baidu met en avant les sites avec une grande quantité de liens pointant vers le site, sans faire de discrimination sur les liens. Plus on a de liens, plus on monte…

Les stratégies Blackhat d’acquisition massive de liens fonctionnent à merveille sur Baidu.

Sans une abondance de liens entrants, il est difficile de ressortir sur le marché le plus compétitif du monde.

Les liens en home et en footer comptent énormément dans le Rank Baidu.

Par exemple, les plus grands journaux online chinois ont une homepage plutôt fournie en liens…

Je vous laisse admirer le travail http://www.sina.com.cn/ (si vous arrivez à faire la distinction)

Les erreurs à ne pas commettre

Évitez l'utilisation de Flash et Javascript sur votre site, Baidu ne peut pas le reconnaître, et donc ne saura pas indexer votre contenu. On n’attaque pas le gouvernement chinois sous peine de censure… (pareil pas de contenu pornographique ou trop aguichant…) Pour l’anecdote mon site « Test » s’est fait censuré pendant un an sur Baidu, alors que je parlais des « belles chinoises ». On n’oublie pas de soumettre son site à Baidu. On doit faire attention à bien mettre en évidence son sitemap sur la Home

Vous savez tout ou presque ? Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour tenter d’y répondre dans les commentaires.

Olivier VEROT édite le site : Marketing in China – il traite donc fréquemment du SEO sur Baidu - Le blog en français http://www.marketing-chine.com

Merci Olivier pour ton apport très enrichissant. Tu m'as replongé 15 ans en arrière quand je spammais Alta Vista comme un cochon 🙂 . J'ai découvert énormément de choses avec ton retour d'expérience qui valide un point essentiel : Il est plus efficace de s'adresser à des pros quand on attaque un marché spécifique. Dans le business en général comme en référencement - Sylvain -