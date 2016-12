Des fondamentaux du « Search » au SEO de RankBrain !

J’ai invité Françoise Halper, ma co-speaker au SMX, pour partager les réflexions que lui ont inspirées cette conférence, notamment sur l’avenir du métier de SEO revu par RankBrain, l’intelligence artificielle de Google. Attention, remise en cause assurée sur les stratégies de contenus… Le clavier est maintenant à Françoise...



Retour vers le futur dans le monde du SEO…

Imaginez ! Je dis « imaginez », parce que cela pourrait être de la science-fiction… Vous êtes au micro devant une salle d’auditeurs venus là pour « comprendre les Fondamentaux du Search ». Nous sommes au bon endroit… c’est ce qu’indique le programme de la conférence SMX Paris 2016 !

Pendant 45 minutes montre en main, vous donnez la réplique à Sylvain, expert SEO et boss d’Axenet, pour expliquer comment réussir à créer/refondre un site internet en lui offrant toutes les chances de visibilité grâce aux moteurs de recherche. C’est à peine si vous n’auriez pas souhaité qu’il y ait beaucoup plus de monde pour écouter cette bonne parole, tant vous savez que leur sont expliqués ce matin-là des principes réellement fondamentaux !

Là, je crois que vous vous demandez (légitimement) où se trouve la science-fiction ! Parce que même si vous ne connaissez pas Sylvain (ce qui m’étonnerait), une conférence, des gens qui écoutent des personnes qui parlent devant des slides qui défilent… fut-ce génialissime (en toute modestie), cela n’a rien « d’étrange » ! Alors, quoi ? Patience, j’y viens…

Ce qui est étrange, c’est le paradoxe !

Nous avons évangélisé des principes établis, des techniques rôdées, le tout assisté par des outils numériques, et destiné à servir la visibilité de sites web en se basant sur les mécanismes des moteurs de recherche. Que veut Google ? Qu’attend-il d’une page web pour l’inscrire dans les résultats de recherches qu’il sert aux internautes ? Comment faire pour répondre à ses attentes ? Important non ? Surtout quand on sait qu’en moyenne ses réponses représentent 30 à 50% des entrées sur un site !

Sylvain a distillé les réponses forgées par son expertise (immortalisées sur ces slides). J’ai même inséré quelques touches personnelles de mise en perspective de ces fondamentaux au sein d’une stratégie globale de communication, histoire de ne pas perdre de vue le contexte.

Alors là, Françoise, tu pousses… J’te ferai dire qu’on attend de savoir ce qu’il y a de paradoxal dans tout ça !

Exact. Le paradoxe n’est arrivé que quelques heures plus tard. Il s’appelle Marcus Tober, fondateur de Searchmetrics.com. Il est venu raconter à une salle comble (tout le peuple SMX…) les exploits de RankBrain, dernier-né de la dynastie algorithmique de Google !

Vous l’aurez compris… c’est du lourd ! Parce que RankBrain n’a rien à voir avec le « gentil » bestiaire calculateur de mots et de liens auquel Google nous avait habitué !

Le futur de Google c’est aujourd’hui, il s’appelle RankBrain !

Signes particuliers de RankBrain : il n’a ni plumes ni poils… c’est une intelligence artificielle ! Mais pas une intelligence artificielle qui se contente de « compter » comme AlphaGo. Non, une IA « auto-apprenante »… Et Google est loin d’être à la traine en matière de « machine learning » !

Certes, RankBrain n’est pas une surprise ! A sa naissance en 2015, certains avaient même déjà vu en lui « le 3ème critère de classement » du moteur de recherche. Mais l’algorithme intelligent avait juste commencé par aider Google à traiter des requêtes d’internautes peu courantes ou ambigües. C’était certainement pour se faire la main… Selon le principe du deep learning, RankBrain apprend vite, chaque jour davantage !

Concrètement, il est déjà capable de faire remonter dans les SERPs de Google, des pages ne contenant pas la requête de l’internaute, simplement parce que le sens du contenu de ces pages a été identifié comme une réponse pertinente par RankBrain.

Et voilà le paradoxe…

Oui, parce que… quid des mots-clés, des contenus sémantiques, des sacs de mots, des champs lexicaux… noyaux durs des techniques et stratégies SEO que nous étions venus évangéliser le matin même ?

Lors de sa keynote, Marcus Tober explique que « Google devient plus intelligent ! ». Dit autrement, il assure que désormais le moteur de recherche est presque (pour le moment) capable de répondre aux requêtes des internautes comme le ferait un interlocuteur humain, en utilisant la pensée. Une pensée affutée, tenant compte de ce qu’il aura « appris » de l’internaute : ses goûts, ses intentions, ses habitudes… Et il en apprend des choses sur nous ! On n’a pas idée…

Exemple, vous êtes RankBrain (j’ai dit « exemple » !). Si deux personnes vous interrogent sur « que faire à Paris ce week-end », votre réponse sera-t-elle la même si l’une est mon fils de 20 ans, passionné d’ornithologie, ou sa Mamie, fan de tennis ?

N’en doutons pas, RankBrain connaitra bientôt votre ado et votre maman mieux que vous ! Il saura alors répondre à Junior : « pas de sortie pour toi ce week-end, va plutôt voir cette page de révisions pour ton bac philo ! »… La page en question accueillera le jeune homme avec un chatbot dont l’avatar sera une belle « Princesse Leia » férue de Socrate, Kant ou Spinoza… Et il répondra à votre maman qu’il pleut sur Roland Garros et qu’il vaut mieux qu’elle aille se faire une toile à deux pas de chez elle en lui collant le programme bien évidence !

Science- fiction pour le coup ? Même pas, juste science en marche et apprentissage exponentiel des intelligences artificielles, que Ray Kurzweil, le futurologue de Google, appelle « loi du retour accéléré » !

Moi, SEO, suis-je cette fois relégué au musée du web ?

Le doute s’installe ? Il faut dire que depuis longtemps, à chaque fois que Google éternue, certains envisagent de signer le certificat d’inhumer des pros du SEO… Alors, avec RankBrain, ils sont sans doute prêts à appeler les pompes funèbres ! Ce n’est pourtant pas tout à fait l’avis de Marcus Tober. Celui-ci signale « simplement » qu’il vaut mieux commencer à disrupter le « vieux fond de commerce » du SEO : les mots-clés et le travail sur les liens… Il recommande au « SEO nouveau » de travailler véritablement les contenus web pour les humains… Normal, puisque c’est quasiment comme un humain que RankBrain commence à arpenter le web ! D’ailleurs, à peine ironique, il se demande pourquoi est-ce que cela n’a pas toujours été ainsi !

Le SEO est mort, vive le SUO « Search User Optimization » !

Selon une grande loi de la nature, « les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes mais celles qui s’adaptent » !

Alors, il faut peut-être éviter de condamner trop vite le SEO… Du moins celui qui va savoir s’adapter ! En effet, en tant que référenceur aguerri, il a acquis une forte expérience sur son meilleur ennemi. Même si celui-ci a maintenant le neurone exponentiel, il a (et va) conserver son ADN de moteur de recherche !

Comme dans la nature, l’évolution des espèces numériques, si rapide soit-elle, ne se fait pas en un jour ! D’autant que « l’animal Google » est imposant. Combien de pages et autres contenus mis en ligne chaque jour sont à crawler, sans parler des contenus existants… Il lui faudra donc un peu de temps pour faire cette mue. Au SEO (plus agile) de commencer la sienne… et que le meilleur gagne !

Par quoi commencer ?

Dans leur processus de transformation numérique, un des premiers critères travaillés par les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, est le client. Ce n’est pas un hasard… « User centric » est l’un des maitres mots de l’évolution de leurs business models. On ne voit pas comment le référencement qui se dit « naturel » échapperait à cette logique, d’autant moins qu’avec RankBrain, Google s’est doté des moyens de faire bouger les lignes. Alors peut-être que sa piste de survie est, comme le fait Google, de raisonner « humain »…

Pour commencer, question de cohérence, est-ce que le SEO peut conserver ce nom s’il n’est plus en charge d’optimiser les pages web pour les moteurs de recherche, mais pour les internautes ? Certes non. Pour officialiser ce virage, le « Search Engine Optimization » ne devrait-il pas s’affirmer comme SUO, pour « Search User Optimization » ?

La nouvelle brique pour faire du SUO… raisonner humain, parler humain !

A part les SEO (et encore, pas en toutes circonstances), je ne connais pas d’humains qui s’expriment spontanément en chapelets de mots clés ou en grappes sémantiques…

Créer des contenus web qui raisonnent, pensent, parlent humain… ce sera prendre en compte des critères comme la pertinence, l’engagement, la motivation, l’émotion, les valeurs. Ce sera apprendre à cerner les langages propres à véhiculer ces critères comme ont été appris les raisonnements sémantiques.

Ajouter cette brique sémantique « User Centric » à l’expérience acquise par le « Search Engine Optimization » me semble porter l’avenir de la visibilité sur le web !

Vous qui me connaissez pour vous avoir exprimé mes préoccupations sur l’aventure de l’écriture web, vous aurez compris que je me réjouis d’imaginer cette nouvelle vie pour de tels contenus web ! Que de beaux et bons textes en perspective… Des textes réfléchis, pétris d’émotions humaines pour nourrir de riches stratégies de communication numérique !

Nous, les « marchands de mots porteurs de sens », les « pilotes de cohérence éditoriale », les « gentils organisateurs d’influence », les « apôtres de stratégie globale », tous prêts à jurer que le moindre détail compte pour séduire le client numérique et donner à la marque la reconnaissance qu’elle mérite attend… Nous, nous avons appris (enfin j’espère) à faire entrer le SEO dans les clous stratégiques de notre job ! Et si demain dès à présent les SEO se laissaient aller à cet autre langage stratégique ?

Si le SMX Paris 2017 poursuit l’aventure du « cycle des fondamentaux » engagée cette année, nous pourrions peut-être nous y retrouver pour partager/échanger sur ces fondamentaux-là !

Françoise Halper (stratégie digitale) à suivre sur Twitter @FrHalper et Sur LinkedIn