Le SEO doit-il prendre en compte concrètement le business du client ?

Je me demande parfois ce que mes concurrents racontent à leurs prospects. J'ai en effet l'impression pour ma part d'obtenir très vite une écoute attentive des mes arguments, car je m'intéresse avant tout à leur activité, à leur business, à leurs cibles, à ce qui leur permet de gagner de l'argent ou doit leur permettre de le faire à l'avenir, à leur stratégie globale.

Le SEO doit être rentable avant tout

On sait que le référencement naturel est soumis à de l'inertie. C'est un avantage, car on ne perd pas tout même si on arrête toute action du jour au lendemain. En revanche, obtenir des résultats sera plus long et doit toujours être pensé sur du long terme pour limiter au maximum les risques d'une pénalité ou d'un filtre que Google pourrait mettre en place.

Dans ce cadre, il me semble particulièrement important de bien sélectionner ce qui rapporte vraiment au client, et c'est en partageant avec lui que l'on identifiera les meilleures pistes pour ne pas travailler à tord et à travers dans tous les sens.

Quelles pistes pour un ROI maximal rapide ?

La recherche du ROI (retour sur investissement) peut être très différente d'une entreprise à l'autre. J'invite toujours mes clients à réfléchir à ces questions :

Quels services, ou gammes de produits, ou marques rapporteront le plus en marge (en valeur absolue) si on se positionne correctement sur les requêtes qui génèrent du trafic ciblé vers ceux-ci ? Stratégiquement, ces offres seront-elles durables dans l'entreprise ? Car si c'est pour écouler un stock temporaire, le SEO n'est peut-être pas la bonne solution. Puis-je pour ma part classer les requêtes choisies par degré de difficulté afin de commencer par ce qui va faire rentrer de l'argent au plus vite chez le client ? Puis-je classer les requêtes en mettant en face le travail que je pense nécessaire pour aboutir aux objectifs ? (je pense à sentir la SERP pour chaque requête) Existe-t-il des objectifs de positionnement à long terme sur lesquels on se doit de travailler au plus tôt, mais en sachant dès le départ que la route du top 3 sera très longue ?

Faire des choix

Une fois les réponses à ces questions clairement mises à plat, il devient bien plus facile de faire des choix et de définir une stratégie SEO, un planning d'actions. Et ceux-ci seront toujours définis en fonction des priorités business. Le SEO n'a pas pour objectif de se faire plaisir, mais de rapporter au client comme n'importe quel autre canal.

J'admets qu'il est difficile de chiffrer concrètement des objectifs de chiffres d'affaires, mais au moins, si ce CA n'est pas au rendez-vous malgré des premières positions sur des requêtes prédéfinies, le client saura que son offre est peut-être à remanier en regard des attentes de ses cibles. De nouveaux choix devront être faits, mais toujours dans une logique ROIste.

Mal comprendre le business du client c'est se planter d'avance

Il m'arrive régulièrement de passer 2 ou 3 heures au téléphone dès le début d'une prestation pour m’imprégner au maximum du métier de mon client, de son environnement, de ces choix marketing, des moyens connexes mis en place sur d'autres leviers que le SEO.

Cette phase me semble indispensable pour être une véritable force de proposition. Je me fais parfois l'avocat du diable en poussant mon client dans ses retranchements. Comme le dit Aurélien Berrut, il y a parfois une part de « psychanalyse » dans l'audit d'un client et j'y crois fermement (vous verrez parfois que certains objectifs sont tout bonnement irréalisables, car l'entreprise ne croit pas elle même à leur réalisation pour des tas de raisons internes quelques fois surprenantes).

Et bien évidemment, d'autres entretiens (généralement plus courts, mais réguliers) doivent vous permettre de rester informer si vous voulez que le savoir-faire d'un référenceur soit une réelle contribution au développement de l'entreprise.

En résumé

Quand on ne comprend pas les tenants et aboutissants du métier d'un client, quand on ne sait pas ce qui va lui permettre de gagner de l'argent, on travaille souvent son référencement en gâchant beaucoup d'énergie.

Je crois fermement qu'il est du devoir du référenceur de s'informer et de comprendre cet environnement client, mais aussi du devoir du client de ne pas laisser son référenceur se dépatouiller tout seul.

Le SEO est là pour rapporter et être rentable pour le client, pas pour se faire plaisir avec « Je suis premier sur [ placez ici l'expression-clé de votre choix ]".