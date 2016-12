13 trucs à voler immédiatement aux blogs qui cartonnent

Cette semaine, je reçois Mehdi qui vous propose des tas d'idées pas toujours très morales, mais diablement efficaces. Je lui laisse le clavier...

En 1985 Bill Gates a créé Microsoft, et la 1ère version de windows.

En gros, une interface graphique qui permet à un singe d’utiliser un ordinateur.

A cette époque, Steve Jobs avait déjà créé le Macintosh. Et l’idée de permettre à n’importe qui d’utiliser un ordinateur venait de lui. Bill et Steve avait travaillé ensemble.

Après le succès de Windows, Steve et Bill se sont rencontrés dans la salle de conférence de Steve Jobs. Accompagné d’une dizaine de ses employés, Steve balance à Bill : "je te faisais confiance, et maintenant tu nous voles !"

Bill Gates s’assoit, très calme. Et il répond : “Steve, je pense qu’il y a plus d’une manière de voir la chose. Je pense que c’est plutôt comme si nous avions tous les deux ce riche voisin, je suis rentré chez lui pour voler sa TV, mais je me suis aperçu que tu l’avais déjà volée”

En gros, Bill Gates explique à Steve Jobs que oui il a copié, et que lui aussi copie.

Que tout le monde copie. Que c’est normal.

Steve Jobs le comprendra plus tard, et en fera même une citation célèbre.

Voler la thématique

Je sais que vous vous cassez la tête pour trouver une thématique géniale... Dont personne ne parle encore. C’est sur, si vous êtes le premier ça sera plus facile pour faire connaitre votre blog. Pas de concurrence = jackpot. Pas vrai ?

Totalement faux!

La vérité, c’est que c’est extrêmement dur d’innover.

Pourquoi croyez-vous que L’Oréal investit des millions d’Euros dans la recherche ?

Alors arrêtez de vous tracasser. Copiez une thématique qui marche.

Dans laquelle des gens gagnent déjà leur vie.

La concurrence c’est génial. C’est la preuve qu’il y a de l’argent dans une thématique. Il vaut mieux prendre une part de gâteaux plutôt que d’essayer de le cuisiner soi-même.. sans la recette.

Microsoft a copié Apple

Google a copié Lycos

Quick a copié McDonalds

Ne vous inquiétez pas, vous ne serez ni le premier, ni le dernier. Vous n’avez ni les moyens ni le temps d’innover. Si vous hésitiez à vous lancer dans une thématique déjà occupée, j’espère que vous n’hésitez plus maintenant.

Astuces : Pour savoir si une thématique marche déjà, regardez si les autres blogs vendent des produits (ebooks, formations etc.). Recherchez la thématique sur Amazon et regardez si des livres existent sur le sujet.

Voler les mots clés

Les mots clés c’est ce qu’on tape dans la barre de recherche Google pour lui faire comprendre ce qu’on recherche. En langage Google. Exemple : ”voyage pas cher”

Je vais vous dire un petit secret. Il y a une énorme injustice au pays du SEO.

Les mots clés ne sont pas tous égaux. Non.

“voyage pas cher” est plus recherché que “voyage très cher” par exemple.

Les gens l’aiment plus. Mais comment connaître les mots clés privilégiés ? Les plus recherchés, qui attirent du trafic en masse ?

Allons voir ce que font les autres blogueurs 🙂

allez sur ahrefs (ahrefs.com) et tapez un blog de la thématique.

----

Le super Yooda-Insight fait le boulot aussi : https://insight.yooda.com/seo-benchmark-free/

Tips: la colonne “KD” dans ahrefs indique la “difficulté” du mot clé. En gros “est ce que ca sera dur d’être 1er si je fais un article sur ce mot clé”. Les meilleurs mots clés sont ceux qui ont assez de trafic et une faible difficulté (Volume > 100 et KD < 10. A titre indicatif)

Voler les sources de backlink

Parce que vous êtes un blogueur sérieux, vous savez que les backlinks sont vitaux.

Si vous le savez pas. Vos concurrents le savent eux. Ils vous ont même mâché le travail. Ils vous disent gentiment qui a fait un lien vers leur blog. Tout ca pour que vous demandez un lien aux mêmes sites, sympa non ?

allez sur ahrefs.com

----

Un site qui fait déjà des liens vers des blogs de votre thématique a plus de chance d'accepter de faire un lien vers votre blog.

OpenLinkProfiler vous donne aussi backlinks d’un site : http://openlinkprofiler.org/

Pour encore plus de backlinks, le blog SeoPowa a listé 5 astuces.

(http://www.seopowa.com/5-astuces-pour-obtenir-des-bons-backlinks-qui-ameliore-votre-referencement/)

Astuces : Ecrivez un article 10x meilleur que celui de votre concurrent et demandez directement au site qui a fait le lien de le remplacer par votre article. Si votre article casse la baraque, vous allez carrément voler le lien de votre concurrent.

Voler les idées d’article

Une panne d’inspiration ? Commencez par http://blogbooster.fr/idees-article-de-blog/

Ensuite, pas de problème, vos concurrents sont là pour vous épauler.

Je vais arrêter de les appeler concurrents. Ils sont bien plus sympa que vos propres amis.

Regardez, vos amis sont là pour vous.

allez sur buzzsumo : https://app.buzzsumo.com/research/most-shared

Les articles sont classés par nombre de partage.

En 5 secondes vous voyez les meilleurs articles de vos “amis”. Les articles que vos lecteurs veulent lire. Non seulement vous avez des idées. Mais en plus vous avez les meilleures idées d’article.

Voler les réseaux sociaux

Vous aussi vous avez cru à la magie des réseaux sociaux, avouez. Vous avez cru qu’en twittant à tout va vous alliez faire le buzz. Je sais, ca fait mal d’avoir 2 followers. Surtout quand c’est votre maman et votre petit frère. Ce dernier que vous avez menacé physiquement pour qu’il vous follow… Honte à vous.

Le 1er problème avec les réseaux sociaux c’est qu’il y en a trop. On sait plus où donner de la tête. Mon conseil. Allez où vos lecteurs sont, point. Et limitez vous à 1 ou 2 réseaux max pour commencer.

Vous êtes observateur ?

Si oui, vous avez remarqué que Buzzsumo vous donne une info géniale. Il vous dit sur quels réseaux les articles de vos concurrents sont plus partagés. Bingo, vous savez où sont vos lecteurs. Pour un blog cuisine vous voyez que c’est Pinterest et Facebook par exemple.

Voler la montre

Le timing est hyper important sur les réseaux sociaux. D’après le blog américain SearchEngineLand, un post a une durée de vie moyenne de 3h (twitter/facebook).

Autant dire, que si vous postez au mauvais moment. Absolument personne verra votre post.

L’objectif est donc de poster aux heures ou votre lecteur est devant son écran.

La, vous avez envie de me dire que je suis bien gentil. Mais la mamie de 72 ans va pas sur Facebook aux mêmes heures que son petit fils de 12 ans. Et vous avez raison.

Ouf. Vous avez des concurrents.

Pour twitter, allez sur Followerwonk (https://moz.com/followerwonk/analyze) copiez le @twitter d’un concurrent.

----

J’ai pas encore trouvé d’outil gratuit pour Facebook. Si vous en avez un merci de l’ajouter en commentaire 🙂

Pour tous les autres réseaux sociaux, Rudy Viard (webmarketing-conseil) a écrit un guide énorme. (http://www.webmarketing-conseil.fr/quel-meilleur-moment-publier-les-reseaux-sociaux/)

Voler les sources d’articles invités

Je vous le redis. Les backlinks c’est vital.

Sans backlink (lien vers votre site) votre blog est mort. Vous allez jamais grimper dans le classement Google. Dites adieu au trafic gratuit, régulier. Votre blog sera jamais connu.

(http://blogbooster.fr/comment-faire-connaitre-son-blog/)

Un excellent moyen d’obtenir des liens. Les articles invités. Pourquoi me direz-vous ? Parce que vous arrivez déjà avec quelque chose à offrir. Du temps.

“Bonjour monsieur le gros blogueur. 15 heures de temps offert, ca vous dit ?” C’est mieux non ? Vous avez moins de chance de vous faire dégager. Malheureusement, tous les sites n’acceptent pas d’inviter d’autres blogueurs. Va falloir trouver les blogs sympa. Pour avoir une chance d’être invité.

Comme quand vous cherchez un appart pour vos prochaines vacances. Vous débarquez pas sur place pour toquer à toutes les portes et demander un lit pour la semaine. Chez des gens qui ont pas envie de vous accueillir.

Non. Vous allez sur Airbnb. Ce site est fait pour ca. Le Airbnb de l’article invité c’est ahrefs (www.ahrefs.com)

Parce qu’un blogueur qui écrit pour un autre site en profite pour semer un lien vers son blog au passage. Malin le gars. Vous êtes encore plus malin. Grâce à ces liens vous allez le suivre à la trace comme le petit poucet. Et retrouver ces sites sympa. Vous avez plus qu’à ouvrir Gmail et proposer votre meilleur article au site sympa. PS: n’oubliez pas le backlink dans votre article invité.

Voler les followers

“Les followers de mes amis sont mes followers.” Mehdi, 2016.

Un lecteur qui follow votre concurrent sera sûrement intéressé par ce que vous faites.

Surtout si vous le faites mieux. Et c’est vrai sur Facebook, Youtube ou Instagram… Si vous faites de la pub sur Facebook par exemple. Ciblez les gens qui aiment la page de vos concurrent.

Technique gratuite mais controversée : sur twitter et instagram. Quand vous suivez ou likez quelqu’un, il reçoit une notification.

Qui a déjà réussi à résister à cette notification ?

A ne pas aller voir QUI NOUS A LIKé WHAOU C’EST TROP GÉNIAL.

Personne. C’est humain.

Likez, suivez les fans de vos concurrents. Certains vont devenir vos followers 😉

Je suis pas fan de cette technique parce qu’elle prend beaucoup de temps et le résultat est moyen. Mais ça reste une technique qui marche pour gagner des followers.

Astuce : ces gens ne vous connaissent pas alors votre profil doit être au top. On doit comprendre en 3 secondes ce qu’on va gagner en vous suivant.

Voler les produits

Ok, vous avez volé la thématique. Bravo.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin. Y’a tellement à voler 🙂

Regardez ce que vendent vos concurrents. Ils ont déjà testé pour vous ce qui cartonne.

Et ils ont trouvé. Sinon leur site aurait disparu comme les dinosaures.

ils vendent du coaching ? vendez du coaching

ils vendent un ebook ? vendez un ebook

ils vendent leur mère ? non… là ils vont trop loin.

Compris ?

Arriver premier dans une thématique c’est bien. Mais il faut avoir les épaules solides.

Parce qu’avant de trouver ce qui marche, vous allez vous planter moult fois.

Ceux qui arrivent après esquivent les erreurs en suivant votre chemin. Ils gagnent du temps.

Voler les lecteurs

Vous savez comment airbnb s’est fait connaître ?

Brian Chesky, l’un des deux fondateurs a eu une idée de génie. Il a volé le “leboncoin” américain (craiglist.com) Il a volé au gros pour donner au pauvre (lui) #selfrobindesbois

Il a pris toutes les annonces de location de vacances sur craiglist et les a créé sur airbnb.

Et a chaque fois qu’un utilisateur créait une annonce sur airbnb, il créait l’annonce aussi sur craiglist. Les millions d’utilisateur de craiglist qui cherchaient des locations de vacances étaient redirigés vers le site d’airbnb. Le trafic a explosé.

Vous aussi vous pouvez voler les lecteurs des gros blogs. Non, pas en hackant leur blog.

Déjà parce que vous êtes nul en hacking (moi aussi je vous rassure).

En plus vous allez vous attirer des ennuis. La triche revient au même.

Par contre, vous pouvez demander un article invité, un retweet ou un backlink directement.

Si votre article est génial, le gros blogueur sera content de le partager 😉

BOUM, les lecteurs du gros blogueur deviennent vos lecteurs.

Le thème wordpress

Ca vous est déjà arrivé de tomber sur un blog et vous dire : “waw ce site est canon, ca m’étonne pas qu’il ait masse trafic”

Non, le design ne suffit pas.

Mais oui, un bon design permet de garder un visiteur et de le convertir plus facilement.

Parce qu’un bon design, ca fait pro. Et on fait confiance aux pro.

Trouvez le thème wordpress d’un blog grâce à : http://whatwpthemeisthat.com/

Il vous dit même les plugins installés.

Voler les influenceurs

Sur twitter, vous pouvez voir qui a tweeté vos concurrents.

Trouvez les gros blogueurs qui tweetent vos concurrents. Devenez amis avec eux.

Puis demandez un retweet à votre tour. Par email ou directement sur tweeter en les mentionnant.

“@grosblogueur, j’ai vu que t’étais intéressé par [sujet]. J’espère que mon dernier article te plaire.”

Voler les formats d’article

Dans certaines thématiques, les vidéo marchent mieux que les articles.

Les guides complets mieux que les articles listes. Regardez les types d’articles que font vos concurrents. Jetez un œil au nombre de partages sur les articles. Surveillez leur section “articles populaires”. Regardez ce qui cartonne chez eux et faites pareil. Les mêmes formats de contenu pour séduire votre lecteur.

Astuces : Créer différents types d’article est aussi un moyen de se démarquer. Parfois il faut tester par soi-même. On peut pas tout voler non plus...

Conclusion

Si Bill Gates avait abandonné windows et avait essayé d’inventer autre chose. Juste pour pas faire comme Steve Jobs. il ne serait jamais devenu Bill Gates.

Au lieu de ça, il a prit ce qui marchait. Et il l’a amélioré.

Réinventer la roue c’est débile.

Votre but c’est de réussir. Pas d’inventer.

Alors focus sur votre objectif qui est bien assez dur pour s’éparpiller.

La seule chose que vous pouvez pas voler. Ce qui fait qu’un blog est unique et sort du lot.

Le “pourquoi”. Pourquoi ce blog existe. Quelles sont vos valeurs transmises. La personnalité du blogueur. En un mot, le coeur.

Copiez intelligemment ce qui peut être copié, et apportez votre valeur unique.

Bloguez avec le coeur.

Si vous copiez le style d’un mec bien habillé. Ça va peut-être plaire à votre femme.

Mais si vous copiez sa façon d’être, elle va plus vous reconnaître et vous larguer instantanément. Partagez cet article sur Facebook pour aider les autres aussi à garder leur femme 🙂

Écrit avec ❤️.

[Cet article invité est écrit par Mehdi de blogbooster. Téléchargez gratuitement ses 39 astuces blogging pour sortir du lot] et retrouvez le sur Twitter.