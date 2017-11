Le vrai prix d'un site Internet

Il y a quelques jours, on me faisait remarquer une offre de service sur le site codeur.com

Un intermédiaire y avait déposé une demande pour la réalisation de deux sites e-commerce pour 250 euros par site. Non, vous ne vous trompez pas, vous avez bien lu :

250 euros de budget pour développer une boutique en ligne.

Cet intermédiaire précisait que son client avait un tout petit budget si toutefois on ne savait pas lire.

Pour les sceptiques, je mets la copie d'écran ( J'ai volontairement caché le nom du donneur d'ordre).

Les premières réponses affichaient des budgets un peu plus cohérents, globalement entre 7.000 et 10.000 euros (c'est d'ailleurs globalement notre tarif quand nous créons une boutique simple pour un entrepreneur qui se lance). L'une d'entre elles faisait remarquer qu'acheter un développement 250 euros pour le revendre 7000 à son client était une idée très lucrative, mais qui avait peu de chance d'aboutir.

Globalement, l'idée de mon article n'est pas d'aller critiquer qui que ce soit, mais plutôt de ramener les choses dans leur cadre.

Qu'achète-t-on aujourd'hui pour 250 euros ?

La moitié d'un Iphone

200 grammes de Chihuahua

100 balles et 300 Mars (en boite de 36 sans les frais de port)

1 serrure 3 points pour une porte de magasin.

1 caisse enregistreuse bas de gamme

1 photo dédicacée de Florent Pagny (sur Priceminister)

La déco d'une vitrine de 3 mètres par un étalagiste (durée de vie, 3 semaines)

Quel service peut espérer une entreprise d'un projet web à 250 euros ?

On parle ici d'un développement spécifique, et pas du tout d'un service du genre 50 euros par mois sur 48 mois pour lequel vous aurez de toute façon comme boutique l'équivalent d'un clapier au bout d'un chemin vicinal dans le Larzac.

Un développement spécifique suppose le vrai travail d'un développeur (c'est d'ailleurs pour cela que l'offre était passée sur codeur.com)

Mais pour ce prix, quel développeur va prendre en compte :

La sécurité de l'application développée : les clients seront ravis lorsqu'ils découvriront que leurs données personnelles sont revendues. Ceci arrive à des sites à plusieurs centaines de milliers d'euros, alors pour 250...

L'optimisation SEO qui permettrait d'espérer voir un jour la boutique présente dans les résultats des moteurs de recherche.

Les basiques de graphisme ou d'ergonomie permettant d'envisager une quelconque satisfaction de l'utilisateur qui facilitera l'acte d'achat

La disponibilité pour effectuer des modifications, évolutions, correction des bugs éventuels.

En gros, 250 euros représente 8 heures de travail pour un autoentrepreneur débutant.

Sans vouloir minimiser les qualités de quiconque, on sait l'impact que ceci peut avoir sur la qualité du travail fourni car la somme des compétences nécessaires à ce type de projet dépasse de loin celles d'un débutant.

Ma plus grande surprise est donc relative au manque de discernement du client final. Un peu comme si on lui proposait une voiture neuve à 250 euros. Dans ce cas, aurait-il la lucidité de se dire qu'il y a sans doute un décalage entre le prix et le produit attendu ?

À mon sens, la vraie question que doit se poser ce client est plutôt « Combien va me couter un site mal conçu et mal codé à la va-vite ? Combien de revenus cela va-t-il me faire perdre ? »

Comme je le lisais dernièrement sur un blog :

« Le fromage gratuit ne se trouve que dans les pièges à souris ».



