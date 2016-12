Grappe sémantique ou cocon : éclairage technique

Le regroupement de pages web par thématique au sein d'un site web est un levier fort pour améliorer son positionnement. Il y a déjà 10 ans, on parlait de silo, les grands principes étaient nés. On commençait à se rendre compte que Google appréciait que des pages autour d'un même sujet ne soient reliées qu'entre elles. Ceci sans « pollution de liens » vers d'autres parties d'un site aux sujets distincts.

La théorie de l'expertise

Il y a longtemps que Google tente d'identifier qui est « expert » dans un domaine ( cf le rel author qui ne veut pas mourir chez Google) [edit 1].

En vulgarisant, on peut donc imaginer que Google aime trouver dans un site, 30 pages complémentaires entre elles sur un sujet précis, plutôt que 30 sur des sujets distincts.

Il aura tendance à penser que le premier site est sans doute plus « pointu » sur la thématique... à condition que les pages concernées soient correctement reliées entre elles (CF le concept du Pagerank thématique qui s'applique aussi en interne).

Le concept du silo est-il suffisant ?

Sur un site web, on traite souvent de plusieurs thématiques distinctes. Travailler avec le principe du siloing peut être un plus, mais le concept est rarement poussé à l’extrême, car à leur premier niveau d'arborescence les différentes thématiques restent reliées entre elles. On ajoute à cela tous les liens qui relient souvent toutes les pages (contact, mentions légales, etc.)

La question se pose donc, comment aller plus loin ?

Grappe sémantique, cocon sémantique, même combat

Si le concept général est ancien, c'est Laurent Bourrelly qui l'a largement poussé et popularisé avec le terme de « cocon sémantique » dont il est le papa.

De mon côté, j'appelle ça des « grappes sémantiques », car je trouve que le mot « grappe » donne une meilleure représentation du principe que j'utilise, mais je chipote.

Nos techniques sont d'ailleurs peut-être partiellement différentes, mais la logique reste la même : Renvoyer du « jus » sémantique vers la page que l'on désire pousser dans la SERP.

Pour plus d'infos chez Laurent, vous devrez acheter sa formation 🙂 ) mais Optimize.me a clarifié un peu ça à l'aide d'une infographie. La vidéo d'une de ses conférences permet aussi de creuser le sujet.

Les grands principes de la grappe sémantique (selon moi)

L'idée générale est de « pousser » une page cible du site ( celle qui fait du business) en lui adjoignant un groupe de pages qui va rentrer très en profondeur dans le détail du sujet.

Il y a quelques années, j'y arrivais avec 3 ou 4 pages connexes, aujourd'hui c'est parfois encore le cas, mais sur des requêtes concurrentielles il vaut mieux se préparer à en prévoir une petite vingtaine, et parfois plus (50 ou 100)...

Les pages connexes doivent être qualitatives, pas question de faire de la soupe à moteur, car elles drainent elles-mêmes du trafic, bien réalisées elles génèrent même des liens naturels, le rêve !

Gérer la continuité du champ lexical d'une page à l'autre est impératif, mais la logique globale rend cela assez naturel lors de la rédaction.

Même si la page cible est très commerciale (la rubrique d'un e-commerce par exemple) je conseille d'être très {explicatif | pédagogique | didactique | informatif | académique | etc.} dans les pages de la grappe. Ce sera bien plus facile pour obtenir des liens vers celles-ci.

L' étanchéité de la grappe est essentielle, j'en suis arrivé à éliminer quasiment tous les liens qui ne pointent pas vers ma page cible ou vers les autres pages de la grappe, je tolère juste celui vers la homepage du site (et éventuellement des liens externes si utiles). Ceci veut dire qu'il faut généralement créer des templates spécifiques pour que les menus ou footer habituels du site n'apparaissent plus.

est essentielle, j'en suis arrivé à éliminer quasiment tous les liens qui ne pointent pas vers ma page cible ou vers les autres pages de la grappe, je tolère juste celui vers la homepage du site (et éventuellement des liens externes si utiles). Ceci veut dire qu'il faut généralement créer des templates spécifiques pour que les menus ou footer habituels du site n'apparaissent plus. Le (ou les quelques) lien majeur est celui qui vient de la grappe et pointe vers la page cible.

À retenir : maintenir une bonne cohésion et les bonnes liaisons entre les contenus.

NE JAMAIS OUBLIER : La page cible doit être parfaitement pertinente et optimisée pour sa requête principale. Réfléchissez à l'intention de l'internaute qui tape cette requête, que souhaite-t-il trouver ?

Une belle image pour rendre tout ça moins nébuleux ?

Mise en pratique

Préparez le maximum de sujets potentiels, pour pouvoir faire 20 ou 50 ou 100 pages. Vous n'aurez pas forcément besoin de tout rédiger et mettre en ligne, mais si vous avez besoin d'ajouter des pages un jour à votre grappe pour la renforcer vous ne vous serez pas bloqué vous même.

Le maillage interne des pages de votre grappe est primordial. Non seulement les ancres de liens, mais l'organisation des liens pour remonter le maximum de jus vers la page cible.

Obtenir des liens vers sa grappe est essentiel, mais plus besoin d'ancres optimisées, il suffit juste que la page externe qui vous fait un lien soit dans la thématique.

Est-ce que ça marche et quels sont les risques ?

J'ai quelques belles premières positions à mon actif, ou des top 3. Donc oui ça fonctionne.

En revanche, j'insiste sur le fait que les pages des grappes sont réellement intéressantes et utiles pour les visiteurs qui arriveraient de la SERP.

Pour résumer, ces pages sont conçues pour les humains, seul le maillage des liens est optimisé pour les moteurs. Ceci veut dire que certaines pages d'une grappe peuvent même être de petites perles (infographie, comparatifs sérieux, etc.) si on a les moyens.

J'ai commencé a déployer ces techniques de manière poussée depuis Pingouin pour des clients qui me disaient « Je veux tout sauf du netlinking à la sauce SEO ».

Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de lien, mais que l'on élimine tous les risques liés au netlinking agressif (volume, ancres optimisées, etc.)

Et puis entre nous, ça vous parait naturel à vous un lien vers une rubrique d'un e-commerce?

Le très gros avantage vient justement du fait que l'on arrive à obtenir des liens (qui pointent vers les pages de la grappe) que les sites externes n'auraient jamais faits vers la page commerciale que l'on veut pousser.

Ai-je déjà eu une page cible pénalisée par cette technique ? Non ! Jamais !

Et ça me semble logique, si l'idée de départ reste le SEO, tout est conçu pour les visiteurs et Google adore ça.

Est-ce que j'ai tout expliqué ?

Non, pas totalement (j'ai déjà fait un très grand pas en publiant cet article et j'en garde forcément sous le pied pour mes clients), mais le fonctionnement de base est là, si comme moi vous creusez, si vous faites quelques tests, vous atteindrez aussi sans doute des sommets.

J'insiste simplement en disant que le plus difficile est sans doute la préparation de départ, le plan des sujets de votre grappe, ainsi que les liens internes. Après, tout n'est que de l’exécution (qu'il ne faudra pas bâcler quand même car vos pages devront être utiles aux visiteurs).

[edit 1]

Selon Gary Illyes, Google n’a plus besoin de l’authorship pour déterminer la paternité d'un contenu. Quand on lui demande comment Google sait qui a rédigé tel ou tel article, Gary Illyes répond :“Google le sait en lisant le contenu.” [source]