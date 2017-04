Les 5 erreurs à éviter pour débuter en Ecommerce

Monter son entreprise pour vendre en ligne est surement la façon la plus simple d’entreprendre depuis plusieurs années.

Cependant de nombreuses erreurs peuvent transformer votre projet de site ecommerce en vrai galère. Voici une liste de 5 erreurs classiques à éviter absolument pour ne pas saborder votre projet avant son lancement.

La technique n’est pas votre priorité

Une des erreurs les plus classique des nouveaux ecommerçants et de surestimer l’importance de la partie technique. Bien sûr pour vendre en ligne il vous faudra un site ecommerce, quoiqu’il soit possible de commencer sur Ebay et autres marketplaces mais le plus important dans votre projet doit être votre valeur ajoutée et votre catalogue produit.

Sans un bon catalogue produit, présentant une vraie différence, votre projet n’a que peu de chance de trouver des clients. Concentrez donc vos efforts sur la recherches de fournisseurs fiables, d’acheter vos produits à bon prix, de faire de la veille sur les futurs produits stars.

Ne pas déléguer assez

L’ecommerce est devenu un métier complexe, nécessitant une multitude de compétences très poussées, il est donc très difficile de se tenir au courant des bonnes façons de faire (ou de ne pas faire !).

Déléguer certaines missions peut se faire en embauchant quelqu’un bien sûr, mais le coût est souvent prohibitif, ou en trouvant le bon prestataire. Pour reprendre l’exemple de la partie technique, embaucher un développeur n’est clairement pas une priorité au début de votre projet et pourtant il faut assurer un hébergement de qualité à votre boutique et éviter de subir des pannes.

Utiliser une solution ecommerce en SaaS (incluant donc l’hébergement et la maintenance technique) est un bon moyen de déléguer la partie technique et donc de se concentrer sur la création de valeur.

Vous aurez tout le loisir de changer de solution si votre business décolle bien, vous aurez aussi certainement plus de budget à ce moment là. Ces conseils sont aussi valable pour la partie webmarketing : référencement et Adwords sont devenus des domaines nécessitant une réelle expertise, soit vous vous formez sérieusement (long, difficile mais peu couteux) mais est-ce réellement votre cœur de métier ?

Des prestataires peuvent s’en charger de façon plus qualitative mais évidement cela demande un certain budget, d’où le conseil suivant. N’oubliez pas que votre temps est limité chaque jour.

Prévoir un budget trop faible

C’est à l’heure actuelle le point le plus problématique de nombreux projets ecommerce : un sous investissement criant. Il n’est clairement plus possible de se lancer avec 5 000 €. Dans 99% des cas vous allez tout dépenser avant d’avoir le temps d’amorcer le cycle des commandes et donc générer de la trésorerie.

Le plus simple est de faire un business plan (encore un élément manquant de nombreux projets ecommerce) de demander des devis : achats des produits, prévisions de ventes, création de site, webmarketing, bref tout le nécessaire pour se lancer et d’aller voir un banquier, ou un autre investisseur, pour négocier un prêt.

Pour faire simple si vous n’arrivez à convaincre personne pour cofinancer votre site c’est que votre projet nécessite encore du travail de pré-projet. Le ticket minimum pour lancer un site, dans le but d’en vivre, se situe plus dans les 40 000 € en 2013.

Céder à la mode de tous les outils « 2.0 » (ou plus)

Une fois votre budget établi il faudra tout faire pour dépenser le moins possible et surtout ne pas céder aux sirènes des modes du web. Rappelez-vous que votre but est de vendre vos produits et que votre budget et votre temps sont limités.

Aucun besoin de page Facebook pour le lancement ou de plugins spécifiques 3.0 en responve design auto-adapté-de-la-mort. Partez sur un site « simple » : KISS : keep it simple, stupid.

Votre budget initial doit servir à valider votre business model et non pas à améliorer le périmètre fonctionnel de votre site. Pour faire simple : un site moche et peu ergonomique mais avec une très bonne offre produit (au bon prix) va convertir, une mauvaise offre produit avec un très bon design ne convertira pas.

Ne vous trompez donc pas de priorité. Évidement le must reste d’avoir un site bien fait, « moderne » ET une offre produit au top. En année un vos efforts, et votre temps, doivent être orientés vers la recherche de produits originaux et la construction d’une offre cohérente.

Le web à l’avantage de vous permettre de tester alors abusez en ! Testez les ventes de vos produits avant de vous sur-stocker et de réduire fortement votre capacité d’investissement.

Ne pas prendre soin de vos clients existants

Lorsqu’on démarre, chaque client doit être traité comme un VIP, le bouche à oreille est en effet un des modes de recrutement les plus économique pour les ecommerçants mais souvent sous estimé.

N’hésitez pas à appeler les premiers clients par téléphone pour leur demander comment s’est passé leur achat, connaitre les éventuels problèmes qu’ils ont rencontrés et leur expliquer que c’est un nouveau projet qui a besoin de leur soutien. Vous seriez surpris du nombre d’internautes qui sont capable de prendre partie pour une « cause » et se transformer en ambassadeur pour peu que vous leur en laissiez l’occasion.

D’un point de vue plus pragmatique cela peut être aussi l’occasion de se dire : comment est ce que je récompense mes premiers acheteurs tout en les incitant à en parler autour d’eux ? Des cadeaux, de la reconnaissance, des bons de réduction, de l’argent, un grand nombre de solutions existent, a vous de trouver la bonne.

Le site madamechoup.com à trouvé une bonne façon de vous inciter à en parler autour de vous : vous pouvez obtenir 6 €de réduction (immédiate) si vous faites la promotion du site auprès de vos amis sur Facebook. Idéal pour générer de la curiosité et faire connaitre votre projet.

Faut-il se lancer alors ?

Monter un site Ecommerce est un projet complexe malgré une première impression de « tout le monde peut le faire ». Cela nécessite des budgets conséquents et la rentabilité est souvent faible. Ce sont autant de raison qui doivent vous pousser à passer deux fois plus de temps sur la construction de votre projet pour étudier un maximum tous les aspects, surtout financier, du ecommerce.

Un dernier conseil : faites jouer la concurrence entre tous les prestataires mais ne vous focalisez pas systématiquement sur le prix. Votre but doit être de trouver le meilleur rapport « prestation fournie/prix ».

Ah oui et « one more thing » : Bonnes ventes quand même, il y a encore plein de potentiels en ecommerce à exploiter 😉

Par Benoit Gaillat, co-fondateur de Skeelbox, agence de conseils ecommerce, et bloggeur sur Info-ecommerce.fr

Un billet de @Benoit_Gaillat dans le cadre de cette opération de Guest-Blogging.

edit avril 2013 : Justification du budget par Benoit